Die Ukraine konnte bisher bei ihrer Offensive trotz großer Verluste keine größeren Erfolge erzielen. Die russischen Streitkräfte verfügen über eine Reihe von Vorteilen, und selbst im Fall eines lokalen Durchbruchs stünden die Chancen auf einen russischen Sieg gut. Dies analysiert Andrei Rudenko im Magazin "RT DE".

Weiter analysiert Rudenko auf RT DE: "Der Westen hat die Ukrainer auf diese Offensive ganz gut vorbereitet, wozu sie große Kräfte sammelten.

In dieser meiner Meinung nach entscheidenden Phase des Krieges haben die russischen Streitkräfte eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem Gegner:

Die Hauptreserven der Ukraine kommen frisch von den Übungsplätzen und haben keine Kampferfahrung – im Gegensatz zu russischen Militärangehörigen, von denen sich viele im Gebiet der Militäroperation seit ihrem Beginn befinden;

Russland hatte genug Zeit, um eine Verteidigungslinie vorzubereiten, und ich hoffe, dass diese Zeit nicht verschwendet wurde;

Sich zu verteidigen ist immer einfacher als anzugreifen. Das ist eine Tatsache;

Technisch ist das ukrainische Militär den russischen Streitkräften nicht überlegen, obwohl für diese Gegenoffensive die Ukraine Waffen aus 51 Staaten erhielt, was für niemanden ein Geheimnis ist. Russland kämpft nicht gegen die Ukraine, sondern praktisch gegen die gesamte selbsterklärte "zivilisierte" Welt;

Die Ukraine ist weder im Hinblick auf Personal noch auf schwere Waffen überlegen.

Nun zu den eigentlichen Ereignissen.

Bei einem solchen Andrang, mit dem das ukrainische Militär angreift und dabei weder Menschen noch Technik schont, ist ein Durchbruch der ersten russischen Verteidigungslinie an irgendeinem Abschnitt unvermeidlich. Doch hier stellt sich die Frage nach der Taktik, wer wen ausspielt und wie dieser Durchbruch endet.

Im Grunde gibt es nur wenige Varianten: entweder einen "Kessel" für die angreifende Seite oder ein Zusammenbruch der Verteidigung. In dieser Lage hängt alles vom Kommando und der Strategie ab – wer spielt wen aus? Russland hatte Zeit für eine Vorbereitung, und dem Frontabschnitt Orechow (Saporoschje) nach zu urteilen haben die russischen Befehlshaber diese Zeit nicht verschwendet – der Gegner wurde geschlagen.

Was die restlichen Angriffsrichtungen angeht, wird es die sich schnell entwickelnde Frontlage zeigen. Bisher richtet sich meine ganze Aufmerksamkeit auf den Abschnitt bei Welikaja Nowosjolka, wo es dem ukrainischen Militär gelang, einige Kilometer vorzustoßen und einige Dörfer zu besetzen. Ob diese Dörfer strategisch wichtig sind oder nicht, wird nur die Zeit zeigen. Ich persönlich hoffe, dass der Gegner an diesem Abschnitt in eine Falle gerät und geschlagen wird.

Ein Krieg kann mit einem Boxkampf verglichen werden – derjenige gewinnt, dem es gelingt, den Gegner zu verwirren und ihm den entscheidenden Schlag zu versetzen. Die Zeit wird zeigen, wie sich die Ereignisse an der Front entwickeln. Leicht kann man die Lage nicht nennen, doch Russland hat alle Voraussetzungen für einen Sieg.

Übersetzt aus dem Russischen.

Andrei Rudenko berichtet seit 2014 über das Kriegsgeschehen im Donbass. Er arbeitet für die russische staatliche Rundfunkanstalt WGTRK. Man kann ihm auf seinem Telegram-Kanal folgen."

Quelle: RT DE