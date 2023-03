Inszenierung: „Sturm aufs Kapitol“ in den USA als Lüge entlarvt

Der angebliche „Sturm“ auf das Kapitol am 6. Januar 2021 hatte in den USA für Furore gesorgt. Der scheidende US-Präsident Trump, so hieß es, hätte in seiner letzten öffentlichen Ansprache seine Anhänger zu einem Angriff auf das amerikanische Parlament, den Kongress, angestachelt. Als angeblicher Beweis wurden Bilder hineinstürmender Massen und in den Innenräumen der heiligen Hallen herumtobende Randalierer gezeigt. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Einige davon wurden schnurstracks verhaftet, andere wiederum seltsamerweise bis heute nicht gefunden. Trotz messerscharfer Videoaufnahmen. Auch eine Frau kam im Verlauf dieses Tages unter mysteriösen Umständen durch einen Schuss ums Leben. Erfundener Putsch-Versuch Diesen Sturm aufs Kapitol wollte man von Beginn an Donald Trump und seinen Anhängern anlasten, ihnen gar einen Staatsstreich unterstellen! Ende Februar hatte Kevin McCarthy, Sprecher des Repräsentantenhauses, dem bekannten Journalisten Tucker Carlson von Fox News Einblick in sämtliche Überwachungsbilder des Kongresses des betreffenden Tages gewährt – insgesamt knapp 41.000 Stunden Videomaterial. Und nun stellt sich der 6. Januar – genau wie die Vorwürfe, Trump hätte mit Russland kooperiert – als reine Inszenierung, eine weitere Biden-Show, heraus. Hier das Video von Tucker Carlson zu den Ereignissen am 6. Januar 2021: Wahrheit wurde zensiert So zeigen die veröffentlichten Bilder friedliche – zum Teil von mehreren Polizisten begleitete – Kundgebungsteilnehmer, die in den Gebäuden fotografieren, Selfies schießen und sogar miteinander beten. Auch der lächerlicherweise immer als „Trump- oder QAnon-Schamane“ bezeichnete Jacob Chansley wurde von Polizisten wie bei einem Besuch bzw. einer Tour herumgeführt! Manche Medien sprechen nun von „neuen Bildern“, die jetzt alles verändern würden. Das allerdings ist falsch. Schon vor zwei Jahren waren zahllose Aufnahmen vom wahren Geschehen im Umlauf. Sie waren jedoch von amerikanischen wie deutschen Systemmedien und sozialen Medien wie Youtube, Twitter oder Facebook allesamt zensiert worden. Denjenigen, die entsprechende Bilder hochladen oder darüber berichten wollten, wurden die Konten gelöscht und unterstellt, sie würden Lügen und Desinformation betreiben. Lüge aufgeflogen: Demokraten am Ende Nun zeigt sich, wer die wahren Lügner waren. Jetzt kämpfen die überführten Systemmedien und Politiker ums Überleben. Nicht nur sind sie – genau wie bei Corona – offiziell der Lüge überführt worden, sondern haben auch unschuldige Menschen einsperren lassen und Beweismittel unterschlagen. Panisch pöbelt jetzt u.a. der demokratische Mehrheitsführer des Senats, Chuck Schumer, Moderator Carlson wegen Veröffentlichung der Bilder an und fordert dessen Chef, Rupert Murdoch, auf, dies zu unterbinden. Zu spät. Die Wahrheit ist heraus. Und weitere Videobeweise bereits angekündigt. Die US-Demokraten sind am Ende. Wie auch das zuletzt verbreitete Märchen der Sprengung der Nordstream-2-Pipeline durch ukrainische Freizeit-Terroristen belegt." Quelle: AUF1.info