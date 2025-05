Shanghai Electric hebt globale Bemühungen zum Schutz der biologischen Vielfalt und zur Förderung der Harmonie mit der Natur hervor

Die innovative Technologie und das Management des Unternehmens unterstützen eine Welt, in der die Natur gedeiht und die Harmonie erhalten bleibt. Shanghai Electricbeging am 22. Mai den Internationalen Tag der biologischen Vielfalt 2025, der unter dem Motto Harmonie mit der Natur und nachhaltige Entwicklung stand, indem es seine Praxis zur Integration des Umweltschutzes in den gesamten Entwicklungszyklus vorstellte.

Von den Wüsten Dubais bis zu den Wäldern Rumäniens und von der malaysischen Selangor-Küste bis zum türkischen Yumurtalik-Distrikt hat das Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden, technologische Innovationen und internationale Kooperationen einen Beitrag zur Erhaltung der weltweiten Artenvielfalt geleistet. Die Projekte unterstreichen die Führungsrolle des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, die der Bericht von 2024 bis zum vergangenen April unterstreicht.

Shanghai Electric, ein führender Hersteller von Energieanlagen und Anbieter von umweltfreundlicher Technik, bezieht den Schutz der biologischen Vielfalt in die Planung seiner weltweiten Projekte ein. Das Unternehmen prüft die örtlichen empfindlichen Arten und ergreift proaktive Maßnahmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen von Projekten. Es fördert das ökologische Gleichgewicht und den Schutz der biologischen Vielfalt in den Betriebs- und Projektgebieten und evaluiert regelmäßig die Wirksamkeit dieser Bemühungen.

Shanghai Electric fördert den Schutz der biologischen Vielfalt in den Wüsten Dubais und den Wäldern Rumäniens

Im Rahmen des Solarthermieprojekts von Shanghai Electric in Dubai wurde vor dem Bau ein System zum Schutz der biologischen Vielfalt eingerichtet, das die Lebensräume empfindlicher Arten ausweist und den Betrieb durch Zäune und Wege begrenzt. Die Aufräumarbeiten schärften das Bewusstsein der Mitarbeiter für die lokalen Ökosysteme. Dies führte schließlich zu einer gemeinsamen Wüstenreinigungsaktion mit Vertretern der Stadtverwaltung im Jahr 2024. In Rumänien wurde das Photovoltaikprojekt Skurtu so konzipiert, dass die örtlichen Wälder geschützt wurden, indem die Kabel zwischen den nördlichen und südlichen Blöcken um einen kleinen Wald herum verlegt und Straßen ausgehoben wurden, um Ackerland zu vermeiden. Das 56,03-MWp-Projekt im Bezirk Teleorman wird rund 48.000 Haushalte mit Ökostrom versorgen und die jährlichen Kohlendioxidemissionen um 4.150 Tonnen reduzieren. Damit unterstreicht Shanghai Electric sein Engagement für den Umweltschutz in verschiedenen globalen Projekten.

Innovative Technologie ermöglicht die ökologische Wiederherstellung

Das von Shanghai Electric gebaute Wärmekraftwerk Hunutlu in der Türkei befindet sich in einem Hotspot der biologischen Vielfalt, in dem Reptilien und wirbellose Tiere leben, die auf der Roten Liste der bedrohten Arten der IUCN stehen. In der Anlage kommt eine Technologie mit extrem niedrigen Emissionen zum Einsatz, die Staub, Schwefel und Stickstoff reduziert und sicherstellt, dass keine Entschwefelungsabwässer abgeleitet werden, um die Küstengewässer des Schwarzen Meeres zu schützen. Das fortschrittliche System behandelt und recycelt Abwasser für Zwecke wie die landwirtschaftliche Bewässerung. Während der Bauarbeiten setzten Shanghai Electric und die Projektpartner Maßnahmen zum Schutz der Schildkröten um, darunter die Bildung eines Freiwilligenteams, das den Strand von Müll befreit und Hindernisse für die Nistplätze beseitigt. Um die Meeresschildkröten zu schützen, begrenzt die Anlage den Baulärm und beschränkt die nächtliche Beleuchtung auf das Meer, um die Umwelt so wenig wie möglich zu beeinträchtigen und ein starkes Engagement für die biologische Vielfalt und ökologische Verantwortung zu zeigen.

Gemeinschaftliche Zusammenarbeit in Malaysia schärft das Bewusstsein für den Schutz der biologischen Vielfalt

Im Oktober 2024 beteiligte sich die Projektabteilung des Kraftwerks Malaysia Selangor von Shanghai Electric an einer Strandsäuberungsaktion unter der Leitung des malaysischen Umweltministeriums, um das Bewusstsein für den Umweltschutz zu schärfen und die Verschmutzung der Küsten zu verringern. Ziel der Initiative ist der Schutz der biologischen Vielfalt der Meere um Selangor. Das Team beteiligte sich nicht nur an den Aufräumarbeiten, sondern förderte auch die Umwelt- und Arbeitsschutzpolitik von Shanghai Electric, die auf grüne, intelligente Energie und ökologische Nachhaltigkeit setzt. Die Projektabteilung hob auch die Bemühungen zur Bewältigung von Umwelt- und Sicherheitsrisiken hervor. Seine Beiträge wurden von Selangor mit mehreren Umweltschutzzertifikaten ausgezeichnet, und die lokalen Behörden würdigten sein Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Entwicklung in der Region.

Nach mehreren erfolgreichen Kampagnen im Jahr 2024 setzt Shanghai Electric auch im Jahr 2025 auf die Förderung der biologischen Vielfalt und betont die Harmonie zwischen industrieller Entwicklung und ökologischem Schutz. Das Unternehmen plant, seine Stärken in den Bereichen saubere Technologie und umweltfreundliche Produktion zu nutzen, um „Harmonie mit der Natur und nachhaltige Entwicklung" zu fördern.

Quelle: Shanghai Electric (ots)