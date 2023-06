Ein mexikanisches Kartellmitglied wurde im Besitz eines jener Javelin gesichtet, von denen die USA eine große Anzahl nach Kiew geliefert haben, so die Medien. Es wird vermutet, dass Teile der Lieferungen über den Schwarzmarkt in den Händen krimineller Gruppen gelandet sind. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie die große überregionale Zeitung Milenio berichtet , wurde ein mexikanischer Krimineller mit einer der amerikanischen FGM-148 Javelin-Panzerabwehrraketen auf der Schulter gesichtet, die die USA massenhaft an Kiew geliefert haben. "In Tamaulipas wurde ein mutmaßliches Mitglied des Golfkartells mit einer der exklusivsten und stärksten Waffen aufgezeichnet, einem Javelin, das während der Invasion in der Ukraine verwendet wurde und einen Wert zwischen 20.000 und 60.000 US-Dollar hat", merkt die Zeitung an.

Das Video von dem Kriminellen, das auf dem YouTube-Kanal von Milenio veröffentlicht wurde, soll auf einer Landstraße in Matamoros, Tamaulipas, aufgenommen worden sein. Auf den Aufnahmen ist ein Mann zu sehen, der eine kugelsichere Jacke mit dem Logo von Los Escorpiones, einer Zelle des Golfkartells, trägt und ein AK-47-Sturmgewehr sowie die US-amerikanische Javelin mit sich führt.





Zu dem Bericht der mexikanischen Zeitung erklärte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti:

"Das Javelin wurde zuletzt im Jahr 2020 während einer Konfrontation zwischen zwei Kartellen in den Händen mexikanischer Banditen gesehen. Damals untersuchte die US-Regierung den Fall und gab zu, dass die Waffe, die für die Armee bestimmt war, über einen ehemaligen Kongressabgeordneten aus Honduras in die Hände von Kriminellen gelangt war."

Seit Beginn der Eskalation in der Ukraine im Februar des Jahres 2022 hat Washington Zehntausende Javelin-Systeme an Kiew geliefert, die fast umgehend auf dem Schwarzmarkt landeten, so die Agentur.

Medienberichten zufolge werden sie für 20.000 bis 60.000 US-Dollar (18.000 bis 56.000 EUR) verkauft, und ihre Raketen kosten 30.000 US-Dollar (28.000 EUR).

Das Golfkartell ist eine kriminelle Vereinigung und eines der ältesten Drogenkartelle Mexikos – es kontrolliere den Großteil des Kokain- und Marihuanaschmuggels in die USA, wie die Behörde der Vereinigten Staaten behaupten.

Dieses mexikanische Verbrechersyndikat bereitet den USA seit Jahrzehnten Probleme, denn neben dem Drogenhandel in die Vereinigten Staaten ist es auch an illegalen Waffenlieferungen und der Einschleusung illegaler Migranten in das Land beteiligt."

Quelle: RT DE