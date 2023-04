Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt bei Kupjansk traf das russische Militär ukrainische Einheiten in den Gegenden der Siedlungen Dwuretschnaja, Figolewka, Jagodnoje, Perschotrawnewoje und Tabajewka im Gebiet Charkow. Außerdem wurden vier ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppen nahe der Ortschaften Nowoselowskoje in der Volksrepublik Lugansk sowie Olschana und Krachmalnoje im Gebiet Charkow zerschlagen. Im Laufe des Tages wurden in an diesem Abschnitt der Front bis zu 110 ukrainische Soldaten getötet, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge und ein Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad zerstört.

In Richtung Krasny Liman wurden die ukrainischen Truppen in den Gebieten Torskoje in der Volksrepublik Donezk sowie Tscherwonopopowka und Tscherwonaja Dibrowa in der Volksrepublik Lugansk mit Luftschlägen und Artilleriefeuer angegriffen. Kiews Verluste beliefen sich hier auf über 70 Soldaten, einen gepanzerten Kampfwagen, zwei Fahrzeuge, eine Haubitze vom Typ D-30 und eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika.

Am Frontabschnitt Donezk nahmen russische Angriffseinheiten vier Viertel im nordwestlichen, westlichen und südwestlichen Teil der Stadt Artjomowsk ein. Russische Luftlandetruppen halten die ukrainischen Einheiten weiterhin am nördlichen und südlichen Stadtrand zurück und unterstützen die Maßnahmen der Angriffsgruppen.

Nahe der Siedlungen Stupotschki, Tschassow Jar und Kalinin wurden ukrainische Truppen mit Luft- und Artillerieangriffen getroffen. Im Laufe des Tages flog die russische Luftwaffe vier Einsätze in dieser Gegend, und die russische Artillerie führte 59 Schießeinsätze durch. Über 400 ukrainische Soldaten und Söldner wurden getötet, zwei Schützenpanzer, sechs gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Fahrzeuge, Haubitzen der Typen D-20 und D-30 sowie eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika wurden zerstört. Darüber hinaus wurde in der Nähe der Siedlung Nowgorodskoje in der Volksrepublik Donezk eine Radarstation des Typs AN/TPQ-50 vernichtet.

In den Richtungen Süddonezk und Saporoschje wurden ukrainische Einheiten in der Nähe der Siedlungen Ugledar, Nikolskoje und Nowomichailowka in der Volksrepublik Donezk durch russischen Beschuss getroffen. Die ukrainischen Verluste beliefen sich im Laufe des Tages auf 60 Soldaten, einen gepanzerten Mannschaftswagen, ein Tor-M1-Boden-Luft-Raketensystem, drei Fahrzeuge und ein M777-Artilleriesystem. Außerdem wurden Munitionsdepots der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Wodjanoje und dem Bahnhof Uglesborotschnaja in der Volksrepublik Donezk zerstört.

Im Gebiet Cherson wurden binnen 24 Stunden bis zu 30 ukrainische Soldaten getötet, sowie vier Abschussvorrichtungen des ukrainischen Boden-Luft-Raketensystems S-300, ein selbstfahrendes Flugabwehrsystem Gepard, zwei Fahrzeuge und zwei Haubitzen vom Typ D-30 durch russischen Artilleriebeschuss zerstört.

Ein russischer Kampfjet schoss in der Nähe der Siedlung Lipowkain der Volksrepublik Donezk eine Su-24 der ukrainischen Luftwaffe ab.

Außerdem wurden im Laufe des Tages entlang der Frontlinie vier HIMARS-Raketen und 21 Drohnen der ukrainischen Armee abgeschossen."

Quelle: RT DE