Im Gebiet Saporoschje wehrten russische Einheiten vier ukrainische Angriffe bei den Siedlungen Rabotino und Werbowoje ab. Im Laufe des Tages wurden bis zu 115 ukrainische Soldaten getötet. Zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Fahrzeuge, zwei Artilleriesysteme der Typen M777 und M119 sowie zwei Haubitzen der Typen Msta-B und D-20 wurden zerstört. Außerdem wurde in der Nähe der Ortschaft Tschariwnoje (Gebiet Saporoschje) eine AN/TPQ-50-Radarstation vernichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Darüber hinaus wurde ein ukrainisches Munitionsdepot in der Nähe des Dorfes Kamyschewacha (Gebiet Saporoschje) zerstört.

In Richtung Süddonezk griffen die russischen Truppen ukrainische Einheiten in der Nähe der Stadt Ugledar (Donezker Volksrepublik, DVR) an. Die Verluste Kiews beliefen sich auf insgesamt 105 Soldaten, vier Panzer, drei Schützenpanzer, sechs Fahrzeuge, zwei Selbstfahrlafetten der Typen Akazija und Gwosdika sowie zwei Haubitzen der Typen D-20 und D-30.

Am Frontabschnitt Donezk verbesserte die russische Armee ihre Position entlang der Frontlinie in der Nähe der Ortschaft Kleschtschejewka (DVR). Im Laufe des Tages wurden fünf Angriffe in der Nähe der Stadt Artjomowsk sowie drei Angriffe in der Nähe des Dorfes Marjinka abgewehrt. Überdies wurden zwei Kommando- und Beobachtungsposten der ukrainischen Truppen in der Nähe des Dorfes Dylejewka (DVR) angegriffen und ein ukrainisches Kommunikationszentrum unweit der Stadt Awdejewka (DVR) zerstört. Im Laufe des Tages wurden an diesem Frontabschnitt über 250 ukrainische Soldaten getötet. Ein Panzer, ein Schützenpanzer, vier gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge, ein Flugabwehrraketensystem vom Typ Strela-10, zwei Selbstfahrlafetten des Typs Krab, zwei Haubitzen des Typs D-20 und eine Haubitze des Typs D-30 sowie ein Geschütz des Typs M119 wurden vernichtet.

In Richtung Kupjansk fügten russische Einheiten den ukrainischen Truppen in der Nähe des Dorfes Kislowka (Gebiet Charkow) eine umfassende Niederlage zu. Die Verluste Kiews beliefen sich auf bis zu 40 Soldaten, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge, ein Artilleriesystem vom Typ M777 und eine Haubitze des Typs D-20.

Im Raum Krasny Liman wurden im Laufe des Tages zwei ukrainische Angriffe bei Grigorowka (DVR) und Tscherwonaja Dibrowa (Lugansker Volksrepublik, LVR) zurückgeschlagen. Darüber hinaus wurden ukrainische Einheiten bei den Ortschaften Torskoje (DVR) und Kusmino (LVR) angegriffen. Im Laufe des Tages wurden an diesem Frontabschnitt über 60 ukrainische Soldaten getötet. Zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Kleinlastwagen und zwei Haubitzen vom Typ D-30 wurden zerstört.

Im Gebiet Cherson wurden durch russischen Beschuss über 30 ukrainische Soldaten getötet. Zwei Fahrzeuge und eine Haubitze D-30 wurden vernichtet. Ferner wurde ein ukrainisches Feldmunitionsdepot in der Nähe der Ortschaft Tjaginka (Gebiet Cherson) zerstört und ein Kontrollpunkt für unbemannte Luftfahrzeuge der ukrainischen Armee nahe der Ortschaft Otradokamenka (Gebiet Cherson) getroffen.

Die russische Luftabwehr fing zwei HIMARS-Raketen und eine HARM-Rakete sowie 25 Drohnen der ukrainischen Armee ab."

Quelle: RT DE