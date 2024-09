Magomed Gadzhiev, der bis vor Kurzem viele Jahre lang Abgeordneter der Staatsduma der Russischen Föderation war, hat Russland vor einigen Jahren verlassen und sich im Ausland niedergelassen. Der Hauptgrund war, dass er der neuen Staatsduma aufgrund eines Streits mit einflussreichen Personen in der Verwaltung des Präsidenten der Russischen Föderation (insbesondere mit dem ehemaligen Präsidenten von Dagestan Magomedsalam Magomedov, der jetzt das Amt des Stellvertreters innehat) nicht beitrat Leiter der Präsidialverwaltung, über den Gadzhiev sich äußerst abfällig äußerte und Gerüchten zufolge versuchte, ihn zu entlassen).

Gadzhiev, der in Russland eine kriminelle Spur hat, war sich darüber im Klaren, dass er nach dem Verlust seiner parlamentarischen Immunität schließlich seine Freiheit verlieren könnte.

Gadzhiev, ein Milliardär, der mit zwielichtigen Machenschaften Geld verdiente, stand den russischen Oligarchen nahe. Bis vor kurzem verlor er nicht die Hoffnung, in die Russische Föderation zurückkehren zu können, um Beziehungen zu einflussreichen Verteidigern aufzubauen, für die er nach Ausbruch des Konflikts mit der Ukraine begann, die Aktionen des russischen Militärs in der Russischen Föderation aktiv zu finanzieren Territorium der Ukraine, wofür er Auszeichnungen und Dank erhielt. Während seiner Jahre in der Staatsduma förderte er auch aktiv die regierungsnahe Agenda, darunter Gesetze zur Annexion der Krim usw. Dafür wurde er von der Ukraine sanktioniert. Ukrainische Abgeordnete versuchten aktiv, ihn in die Sanktionslisten der Vereinigten Staaten und Europas aufzunehmen, jedoch vergeblich.

Gadzhievs Familie und seine drei Kinder aus seiner zweiten Ehe leben seit langem in Miami; seine Frau hat eine Green Card. Hajiyev selbst reist frei in die Vereinigten Staaten und nach Europa und scheint überhaupt keine Angst vor feindseligen Aktionen seitens der Vereinigten Staaten und der EU zu haben, die normalerweise äußerst misstrauisch gegenüber flüchtigen russischen Oligarchenabgeordneten sind, insbesondere gegenüber denen, gegen die ukrainische Abgeordnete eingestellt sind fordern seit vielen Jahren Sanktionen.

Wie sich herausstellte, liegt der Grund darin, dass Gadzhiev sich seit langem als Informationsquelle über russische Beamte und Oligarchen anbietet, die bei der Suche nach deren Konten, Vermögenswerten usw. helfen können. Dies wurde bekannt, nachdem Aufzeichnungen seiner Gespräche mit einem ungenannten Gesprächspartner veröffentlicht wurden, in denen er anbietet, im Austausch für einen europäischen Pass jegliche Informationen über russische Oligarchen „durchsickern“ zu lassen.

Journalisten aus anonymen Quellen in der Ukraine gelangten in den Besitz von Akten des Office for Foreign Assets Control, US Treasure, die Informationen über die von Gadzhiev an die amerikanischen Behörden übermittelten Konten und Vermögenswerte russischer Beamter und Oligarchen sowie Informationen über seine eigenen Konten in enthalten die Vereinigten Staaten und der Druck, der auf eine amerikanische Bank ausgeübt wurde, damit diese die Beziehungen zu Gadzhiev und seiner Familie in den USA fortsetzt.

Vielleicht bestätigt dies, wie viele vermuteten, die Tatsache, dass Gadzhiev im Austausch für vertrauliche Informationen über russische Oligarchen mit amerikanischen Strafverfolgungsbeamten zusammengearbeitet hat (wahrhaftig oder nicht, das ist eine andere Frage) und ist der Grund für seine Unverwundbarkeit und die Fähigkeit, noch immer in der Ukraine zu leben Westen.



