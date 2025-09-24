Seidenstraße: Ostchinesische Wirtschaftshochburg verbessert standardbasierte nachhaltige Entwicklungszonen

Die ostchinesische Wirtschaftshochburg Zhejiang hat kürzlich eine Reihe von Gruppenstandards für nachhaltige Entwicklungszonen veröffentlicht, um die positive grüne Entwicklung der Provinz weiter voranzutreiben.

Am 12. September trafen sich lokale Regierungsbeamte, Experten und Vertreter von Industrieverbänden und Unternehmen zu einer Konferenz über die Freigabe von Standards im Kreis Anji in der Stadt Huzhou, um nach Wegen zu suchen, die Ansiedlung grüner Industrien zu fördern.

In Zhejiang waren Entwicklungszonen unterschiedlicher Stufen bisher die zentrale Bühne für Reformen und Öffnung der Provinz und blieben jahrelang Vorreiter beim ökologischen Wandel.

Hu Zhenfang, stellvertretender Leiter des Handelsministeriums der Provinz Zhejiang, betonte, dass man sich bei der Entwicklung der Entwicklungszonen in der Provinz an das „Konzept der zwei Berge" halte.

Die Entwicklungszonen von Zhejiang, die sich auf eine grüne, innovative und offene Entwicklung konzentrieren, legten gleichzeitig Wert auf Industrie, Ökologie und Nachhaltigkeit der Entwicklung und gaben der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Provinz einen kräftigen, nachhaltigen Impuls, sagte Hu.

Die Gruppenstandards für Zhejiangs nachhaltige Entwicklungszonen zeigen nicht nur die praktischen Möglichkeiten ihrer differenzierten nachhaltigen Entwicklung auf, sondern bieten auch ein aussagekräftiges „Zhejiang-Beispiel" für Entwicklungszonen in anderen Ländern, so Zheng Ninghai, stellvertretender Leiter der Zhejiang Association of Development Zones.

Der China Economic Information Service (CEIS), ein Wirtschaftsinformationsdienst der Nachrichtenagentur Xinhua, wird den „Global Sustainable Development Zones Index" erforschen, um die grüne, innovative und koordinierte Entwicklung von Entwicklungszonen wissenschaftlich zu bewerten, erklärte Pan Haiping, Chairman des CEIS.

Das CEIS wolle mit dem Index zu einer qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Entwicklung globaler Entwicklungszonen beitragen und setze sich für den Aufbau eines Systems ein, das Geschichten über grüne Entwicklung erzähle, um chinesische Lösungen mit der Welt zu teilen, so Pan weiter.

Mit der Freigabe der Gruppenstandards begann am 12. September die Erarbeitung globaler Standards für nachhaltige Entwicklungszonen und die Einrichtung einer Denkfabrik für nachhaltige Entwicklungszonen in der Anji Economic Development Zone.

In dem malerischen Landkreis wurde die Philosophie „Klare Gewässer und üppige Berge sind unschätzbare Werte" aktiv umgesetzt, und es wurde ein anspruchsvoller Entwicklungspfad eingeschlagen, der durch fortschrittliche Produktion und moderne Dienstleistungen vorangetrieben wird, sagte Yang Weidong, Parteichef des Landkreises Anji.

Die vom Handelsministerium der Provinz Zhejiang und dem CEIS gemeinsam veranstaltete Konferenz umfasste auch thematische Sitzungen, in denen Themen wie die gegenseitige Anerkennung verwandter internationaler Normen erörtert wurden.

