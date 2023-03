Verschwörungstheorie: Der hybride Krieg der Globalisten gegen die Völker

Schon 2006 hatte der bekannte westliche Oligarch Warren Buffet von einem laufenden Krieg der Reichen gegen die Armen gesprochen und gleichzeitig klargestellt, dass es seine Klasse, die der Reichen sei, die diesen Krieg gewinne. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Geführt wird dieser Krieg von ein paar Dutzend, möglicherweise ein paar Hundert Milliardären – gegen die Völker der Welt. Die „unnützen Esser“, wie WEF-Auftragswissenschaftler Yuval Noah Harari sie wohl benennen würde, sollen wieder in ihre Grenzen verwiesen werden, um die Herrschaft in die Hände – der nach ihrer Selbstauffassung – vom Schicksal dazu auserkorenen Oligarchen zu legen.

Verdeckte, hybride Kriegsführung – gegen die Menschheit

Da sie allerdings in der Unterzahl sind, führen sie ihren Krieg nicht offen. Sondern verdeckt, mit ihrer Lieblingswaffe: dem Geld. Mit diesem finanzieren sie NGOs, Universitäten, aber auch Politiker jeglicher Couleur. Selbst ganze Organisationen, wie das Beispiel von Bill Gates zeigt. Er hat praktisch im Alleingang die WHO übernommen, die den Kampf der Oligarchen an der Gesundheitsfront anführt.

Das Weltwirtschaftsforum wiederum zieht im Namen einer nachhaltigen Wirtschaft sowie einer gekauften Wissenschaft in die Entscheidungsschlacht. Komplettiert wird die weltweit aufgestellte Schlachtreihe durch die UNO in Form ihrer Agenda 2030. Alle haben ein Ziel: uns zu retten. Vor tödlichen Gefahren wie angeblichen Krankheiten oder gar der Sonne, die uns – was sie seit Milliarden von Jahren noch nie gemacht hat – nun plötzlich verbrennen könnte.

Great Reset soll Lösung für alles sein...

Interessanterweise bieten diese Institutionen auch alle dieselbe Lösung für die behaupteten Probleme an, die den Bürger zugleich wahnsinnig viel Geld kostet und zudem darin mündet, dass er sein Leben komplett einschränken muss; er nicht mehr einkaufen, nicht mehr rauchen, kein Fleisch mehr essen oder nicht mehr verreisen kann. Ja auch physischer Besitz oder Wahlen sollen ihm künftig erspart bleiben, zumindest in den geplanten Smart Cities, einer Art Käfighaltung für Menschen.



Pandemie-Vertrag: WHO bereitet Weltherrschaft vor

Und diese Dystopie könnte schneller eintreten, als man denkt. Denn nicht nur Bargeld könnte demnächst verboten werden oder neben Strom auch Wasser bald rationiert werden, geht es nach den Plänen der UNO. Besonders schlimm treibt es derzeit übrigens die WHO, die bereits auf ihrer 76. Generalversammlung im Mai in Form eines überarbeiteten Pandemie-Vertrages die Entmachtung aller Regierungen der Welt plant. Unter dem Deckmantel der nächsten Plandemie könnte sie so die Welt-Herrschaft an sich reißen, alle Menschen zwangsimpfen oder einsperren lassen.

Die Völker der Welt werden sich nur dann aus dieser Geiselhaft der Globalisten befreien können, wenn sie erkennen, dass es sich hierbei nicht um eine Verschwörungstheorie handelt, sondern um einen Plan, der kurz vor seiner Verwirklichung steht."

Quelle: AUF1.info