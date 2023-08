Soldaten des tschetschenischen Bataillons West-Achmat haben Stellungen der ukrainischen Armee beim Zollposten Nechotejewka auf ukrainischem Territorium angegriffen. Dies teilte das Oberhaupt der russischen Teilrepublik Tschetschenien Ramsan Kadyrow auf seinem Telegram-Kanal mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er schrieb, dass damit Sabotageakte der ukrainischen Truppen verhindert wurden: "So haben unsere Kämpfer den ukrainischen Banditen die Möglichkeit genommen, Sabotageakte aus dieser Richtung durchzuführen."

Die tschetschenischen Soldaten entdeckten bei der Luftaufklärung eine Ansammlung von Kriegsmaterial und Personal der ukrainischen Armee. In der Nacht lieferten ukrainische Soldaten Munition und Transportmittel für die Sabotagegruppen an den Kontrollpunkt. Die durch die russische Aufklärung ermittelten Koordinaten wurden an eine Mörsereinheit weitergegeben, die am frühen Morgen diese Stellungen angriff."

Quelle: RT DE