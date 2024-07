Wie Regierungen den Umweltschutz sabotieren

An verschiedenen Fallbeispielen zeigt Kla.TV-Gründer Ivo Sasek, wie Regierungen den Umweltschutz auf der einen Seite zwar gesetzlich erzwingen und tüchtig besteuern, ihn auf der anderen Seite aber ebenso tüchtig verhindern. Umweltfreundliche Technologien sind ihnen schon seit dem 18. Jh. ein Dorn im Auge. Aber nicht nur ihnen allein … Aufruf an alle Nationen: Verbreitet dieses Wissen – eine 5. Gewalt tut Not! Dies berichtet Ivo Sasek auf "Kla.TV".

Weiter berichtet Sasek: "Während alle Regierungen der Welt zunehmend einen regelrechten Ablasshandel mit klima- und umweltschützenden Maßnahmen betreiben, präsentierte das österreichische Fernsehen LT1, im Februar 2024 wieder einmal eine extrem bahnbrechende Erfindung aus Oberösterreich: Ingenieur Magister Dr. h. c. Ulrich Kubinger, Gründer des Abwasser-Reinigungsunternehmens VTA, präsentierte eine Weltneuheit. Sein Hydropower-Prototyp erzeugt 100 % grünen Wasserstoff.



Mit 9 l Abwasser lässt er ein Auto 200 km weit fahren – ohne Abgase! Und noch weit mehr – Kubinger wörtlich: »Wir wissen, dass man mit einer mittleren Kläranlage eine kleine Stadt versorgen kann – d.h. also, wir haben Energie in Hülle und Fülle.«

Kubinger hat hierzu eine weltweit einzigartige Nanotechnologie entwickelt, mit der es möglich ist, das Wasser ohne jeden Energieaufwand in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Bisher war das nur mit einem sehr stromintensiven Elektrolyse-Verfahren möglich. Nun wird bei der 100 % schadstofffreien Wasserstoffproduktion nur noch reiner Sauerstoff in die Atmosphäre abgegeben – also Null CO2-Emissionen mehr!



Kubinger, der mit seiner VTA täglich für 250 Millionen Menschen das Wasser reinigt, ruft nun die Wasserkläranlagen als grüne Kraftwerke der Zukunft aus. Wenn man bedenkt, dass allein mit Österreichs Kläranlagen 1900 Städte mit grüner und fast kostenfreier Energie versorgt werden können, ist das schon eine gewaltige Botschaft an die »CO2«-gebeutelte Menschheit. Es ist aber auch eine gewaltige Ansage an alle Ablasshändler, die mit ihrer Panik-Presse laufend Milliarden-Profite aus uns »Umwelt-Sündern« herauspressen. Und genau an diesem Punkt wird es wieder einmal brandgefährlich.

Wer nämlich denkt, dass diese bahnbrechende Erfindung auch das Licht der Welt erblicken muss, nur weil sie öffentlich publiziert wurde, der hat entweder nie gehört oder schon wieder vergessen, wie oft genau diese Erwartung sich in der Vergangenheit eben nicht erfüllt hat. Ich erinnere darum heute an einige begeistert publizierte und dann spurlos verschwundene Weltneuheiten. Dies tue ich mit dem Notruf, dass die Weltgemeinschaft diesmal doch bitte eisern darüber wacht, dass sich all die Tragödien der Vergangenheit jetzt nicht abermals an Dr. Kubinger und seiner Erfindung wiederholen können. Schon seit dem 18. Jahrhundert wiederholt sich leider ein Schreckensszenario bei jeder bahnbrechenden Erfindung dieser Art.



Parallel zu allen in den Medien präsentierten Erfindungen hat sich nämlich eine Klima-Mafia in unsere Umwelt-Behörden eingenistet und unterwandert diese zunehmend.



Doch schon seit dem 18. Jahrhundert präsentierten zahllose Erfinder, wie etwa Tesla, John Kanzius, Daniel Dingel usw., ihre genialen und sogar Umwelt-fördernden Erfindungen in aller Öffentlichkeit. Ihre Geräte, Kraftwerke, Motoren usw. liefen mit Alternativ-Energien zu fossilen Brennstoffen; sie alle haben aber unseren Regierenden nicht ins Konzept gepasst. Sie wurden alle von Schattenmächten, von Geheimdiensten, von der Energie-Mafia und sogar von Regierungen selbst verfolgt. Darüber reden wir heute. Jetzt komme ich zu Beispielen.

Stanley Meyer hat für die NASA am Raumfahrtprogramm Gemini gearbeitet. Für sich selber ließ er 42 Erfindungen patentieren. 1975, also kurz nach der künstlich aufgebauschten Ölkrise, hat er einen Wassermotor entwickelt. In einer US-TV-Doku demonstrierte Meyer in Ohio sein Fahrzeug, das sich allein mit Wasser fortbewegte. Dieses System war so clever konzipiert, dass sogar das aus dem Auspuff austretende Wasser wiederverwendet werden konnte, ohne Nachfüllbedarf. Meyer demonstrierte seine Erfindung vor einer hochgradigen wissenschaftlichen Ingenieur-Kontrollkommission, die attestierte: »Dies ist eine der wichtigsten Erfindungen des Jahrhunderts.«

Mit seiner wachsenden Popularität zog Meyer Investoren an, aber zugleich auch juristische Attacken. 1998 verstarb Meyer mit 57 Jahren, unmittelbar nach einem Dinner mit zwei belgischen Investoren. Sein Bruder Stefan Meyer sagte aus: „Stanley nahm einen Schluck Cranberry Saft und legte darauf sofort seine Hand an seinen Hals, rannte zur Tür hinaus, fiel auf die Knie und erbrach sich heftig. Ich rannte nach draußen und fragte, was los sei? Stanleys erschütternde Antwort: Ich bin vergiftet worden!“ Kurz darauf wurde bei Meyer eingebrochen und sein mit Wasserstoffzellen betriebenes Fahrzeug entwendet. Die Medien verkündeten, Meyer sei an einem Hirnaneurysma gestorben. Und damit war auch das Projekt der Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen gestorben.

Der Ogle-Vergaser

Ebenso in den siebziger Jahren, inmitten der gefakten Ölkrise, hat der Automechaniker Tom Ogle aus El Paso in Texas den Ogle-Vergaser entwickelt. Er wollte seine Revolution der Kraftstoffeffizienz aber selber breitflächig unters Volk bringen. Kurz nachdem sich der erst 24-jährige Ogle geweigert hatte, sein Patent für 25 Millionen US-Dollar zu verkaufen, starb er aber 1981 auf mysteriöse Weise. Obgleich diese Patente noch existieren, wird seine Erfindung von der gesamten Autoindustrie ignoriert.

In einer Wochenschau präsentierte das ZDF schon 1962 den Magnetmotor und

1989 den Audi 100. Während diese Filme im Bundesarchiv verstaubten, ließen unbekannte Kräfte auch die Patente in Vergessenheit geraten. Und dies, obgleich jener Audi 100 aber unter der Aufsicht des TÜV seriös getestet wurde. Er verbrauchte auf einer Teststrecke von über 4600 km quer durch Europa nachweislich nur gerade 1,76 l Diesel auf 100 km.

Doch unsere Regierungen treiben viel lieber im Namen des Umwelt- und Klimaschutzes bis dato exorbitante Steuern ein, und zwar auf alle Kraftstoffe, auf jede produzierte Wärme und so ziemlich auf alles, was CO2 ausstößt.

Thorium-Reaktor

Was die heiß umstrittene Atomenergie betrifft: Schon in den 1965-1969er Jahren wurde ein Thorium-Reaktor [Thorium = schwach radioaktives Schwermetall] unter der Bezeichnung MSRE-Reaktor über 15.000 Stunden hinweg erfolgreich getestet. Ein Reaktor dieser Art ist nicht größer als ein Kleinbus, kann aber mit seiner gefahrlosen Energie ein riesiges Atomkraftwerk ersetzen. Und doch staunen heute selbst best ausgebildete Atomphysiker und Spezialisten, die in Nuklearphysik oder Reaktortechnologie promoviert hatten. Die meisten von ihnen haben nämlich, wie wir alle, erst in diesen Tagen erfahren, dass eine solche Technologie überhaupt möglich ist und existiert. China hat nun vor kurzem angekündigt, zuvor benannte Mini-Reaktoren, die sauberen CO2-freien Strom liefern, ab 2030 in Serie zu produzieren.

Kalte Fusion

Doch weiß die wissenschaftliche Welt mindestens seit 35 Jahren um die Möglichkeit der kalten Fusion. Denn die Chemiker Martin Fleischmann und Stanley Pons erschütterten nämlich schon 1989 die ganze Fachwelt, weil sie bei Raumtemperatur eine Kernreaktion zustande gebracht haben sollen. Eine Kernfusion konnte man sich bis dahin nur unter irdisch unerreichbar hohen Drücken vorstellen, oder bei Temperaturen von mindestens 150 Millionen Grad. Mit ihrem neuartigen Verfahren, das sie kalte Fusion nannten, wiesen die beiden Chemiker somit auf eine Zukunft hin, in der Energie kostengünstig, sauber und in großen Mengen problemlos erzeugt werden kann. Nachdem sie zu den meist diskutierten Forschern in der modernen Wissenschaft wurden, begann man aber auch diese beiden genialen Erfinder solange zunehmend zu drangsalieren, bis ihre finanziellen Mittel ausgeschöpft, ihr Ruf ruiniert und alle Kräfte in den Staub gebeugt waren. Nur die Idee der kalten Fusion ist zurückgeblieben, aber in falschen Händen. Ich berühre mit dieser heutigen Rede nur gerade eine winzig kleine Anzahl solcher verschwundener Erfindungen.



Anstatt aber all diese öffentlich dokumentierten Super-Erfindungen zu finanzieren, plant eine Koalition aus Vorreiterstaaten der Weltbank-Konferenz uns gerade ein neues Projekt aufzulasten: An der Klimakonferenz 2025 soll eine globale Klimasteuer beschlossen werden, welche Milliarden für den Klimaschutz einbringen soll. Allein der globale Süden brauche ab 2025 eine Billion Dollar pro Jahr für CO₂-Minderung und Anpassungen.

Um immer neue Hitzerekorde aufrechtzuerhalten, verfälschen behördliche Betrüger die Daten über Messstationen, die fast ausschließlich in Städten aufgestellt sind, zwischen Betonklötzen, wo es zu einer grotesken Verzerrung der wahren Temperaturen kommt – das ist ja nichts Neues.

Die USA treiben es mittlerweile aber noch dreister. Sie beziehen sich auf die uralte Wetterbehörde NOAA. Nun ist allerdings ans Licht gekommen, dass 30 % derer Stationen (!) längst nicht mehr existieren, ihre vermeintlichen Daten aber trotzdem in die Statistiken einfließen – indem sie ganz einfach geschätzt werden. Wie betrügerisch ist das denn?

Auch Kanada hat lieber auf den 1. April 2024 die CO2-Steuer um 23 % erhöht, anstatt sich an allen umweltentlastenden Erfindungen und längst vorhandenen heilsamen Technologien zu orientieren und diese zu fördern. Seht ihr das Problem? Am gleichen Tag erhielten Premierminister Trudeau und Parlamentsmitglieder eine Gehaltserhöhung von 4,4 %.

Das Magazin Cicero hatte ja interne Dokumente aus dem Habeck-Ministerium vor Gericht frei geklagt ... Darin kamen gigantische Täuschungen ans Licht, die nun schwarz auf weiß belegen, wie in zwei grün-geführten Ministerien systematisch getäuscht wurde, um den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken zu verhindern. Mitunter wurde dabei die Einschätzung der eigenen Ministeriums-Experten bewusst ins Gegenteil verkehrt, um die Öffentlichkeit gezielt falsch zu informieren. Das ist Desinformation.

Dieses Vorgehen sollte vertuscht werden.

Trotzdem flutet Habeck, ein Jahr nach dem Atom-Aus, noch immer Deutschland und alle Welt mit allerlei Desinformationen, besonders auch über Strompreise und die CO2-Bilanzen:

Während Habeck versprach, die Versorgungssicherheit sei immer gewährleistet, hat er nämlich bewusst verschwiegen, dass dies nur in Verbindung mit einem immer größeren Kostenaufwand möglich ist.

Während Habeck vorgetäuscht hat, dass CO2-Emissionen um 20 % gesunken seien, hat er dabei bewusst verschwiegen, dass lediglich die Produktion der Industrie eingebrochen ist, und darum der CO2-Ausstoß gesunken und der Stromverbrauch um knapp 10% gesunken ist. Aber auch darum, weil Deutschland Kohlestrom aus dem Ausland importiert hat, um den Bedarf kostengünstig zu decken, ohne dass das in der CO2-Bilanz aufgetaucht ist. Prof. Dr. Peter Seppelfricke von der Hochschule Osnabrück hat nun aber die zusätzliche Menge Strom errechnet, die aus Kohle produziert werden musste. Das entspricht rund 26 Millionen Tonnen zusätzlicher Emissionen. Erkennt daraus, wie ehrlich, gütig und wohlwollend unsere Spitzenpolitiker mit uns verfahren!



Nebst zahllos ähnlichen Tragödien aus der Energietechnik läuft die Unterdrückung hochwertigster Erfindungen aber auch auf allen anderen Sektoren ab.

Verschwiegen werden indes weltweit weitere längst unterdrückte Erfindungen, deren Erfinder nicht selten sogar beseitigt wurden:



Victor Grebennikov entwickelte gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine flugfähige Antigravitations - Stehplatte, etwas größer als ein Fuss-Schemel, mit dem er über 300 m hoch und in extremen Geschwindigkeiten fliegen konnte – und dies, wie in einer Blase drin, ohne jeden gewohnten physikalischen Effekt, etwa der Aerodynamik, Gegenwinden, Gravitations-Einflüssen oder sonst was. Und das ganze ohne jeden Motor. Nachdem er diesen Beweis erbracht hatte, packte ihn die Angst. Zum einen, weil ihm das Patentamt von der 1. Stunde an übelst zugesetzt und er von allen möglichen Leuten plötzlich angegriffen wurde. Nachdem er seine Anti-Gravitation-Flugplatte in einem Buch mit hunderten exakten Bild-Illustrationen und genausten Beschreibungen dargelegt hatte, zwangen die Behörden seinen Verleger, gravierende Bearbeitungen des Buches vorzunehmen. Die Medien behandelten ihn wie eine außerirdische Gefahr. Grebennikov starb als komplett resignierter Mann. Erkennt das hinterhältige Spiel von Regierungen!



Auch Thomas T. Brown hat schon im frühen 20. Jahrhundert ein Anti-Gravitationsgerät entwickelt. Nach jahrzehntelangen Debatten und Auslösung von Faszination und Skepsis wurde auch er in die Einsamkeit verbannt. Zeugen berichten, wie die CIA seine Forschungsergebnisse übernommen und alles gelöscht hat, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Ähnlich, wie sie es bei vielen anderen Erfindern getan haben.



Die tragische Geschichte von Nikola Tesla brauche ich hier nicht wiederholen, sie ist allzu bekannt. Tesla starb jedenfalls in totaler Armut, verspottet von seinen etablierten wissenschaftlichen Gemeinschaften, ohne seine Träume verwirklichen zu können. Seine Papiere und alle seine Ideen wurden von der US-Regierung beschlagnahmt und nichts von Bedeutung wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Erkennt die verborgenen wahren Absichten von Regierungen.

Die Rife-Maschine:



Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat Royal Raimund Rife seine Rife-Maschine entwickelt. Eine Erfindung, die allerlei Arten von Viren, Bakterien sowie Krebszellen wirksam diagnostizieren und deren Auswirkungen heilen konnte. Seine Laborberichte und Augenzeugen sagen aus, dass er, ohne das Gewebe des Menschen zu schädigen, zuerst Tiere und dann Menschen von Krebs heilte. Rife bestand auf eine hundertprozentige Erfolgsquote bei der Behandlung von Krebs. Zahllose geheilte Krebspatienten bezeugen dasselbe. Trotzdem wurde er von der medizinischen Fachwelt und der Pharma aufs Übelste angefochten und verfolgt. Ausgerechnet durch Big-Pharma, die schon immer mehr Tote als Geheilte hervorgebracht hat. Auch die American Medical Association, kurz AMA, verklagte Rife, weil er ohne Lizenz Heilungspraktiken betrieben habe.

Nach langwierigen gerichtlichen Auseinandersetzungen wurden Rifes Labore durchsucht und seine Forschungsunterlagen vernichtet. Seine Unterstützer sagten aus, dass es eine orchestrierte Anstrengung des medizinischen Establishments gegeben habe, seine Arbeit zu diskreditieren und zu unterdrücken, angetrieben von finanziellen Interessen und wegen des eigenen Standes, den sie dadurch bedroht sahen. Rifes Leben nach der Klage war tragisch. Er lebte zurückgezogen und sein Gesundheitszustand verschlechterte sich. Er starb 1971, mittellos, weitgehend vergessen und grausam diskreditiert. Erkennt die schwarze unsichtbare Hand, die sich über unsere sogenannten Gesundheits-Behörden nach uns ausstreckt!

Der Orgon-Generator



Wilhelm Reich hatte den Orgon-Generator erfunden. Dieses Gerät war eines der faszinierendsten und umstrittensten Erfindungen auf dem Gebiet der alternativen Medizin. Reich bezeugte viele verschiedenste Heilungen von allen möglichen Krankheiten bis hin zu Krebs. Alle Patienten, die diesen Generator benutzt hatten, bezeugten, dass Reichs Generator sie geheilt habe. Doch die Kontroversen durch die wissenschaftliche Gemeinschaft und natürlich Big-Pharma ließen nicht lange auf sich warten. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA leitete eine Untersuchung an Reichs Arbeit ein, insbesondere seine Zeugnisse über den medizinischen Nutzen des Orgon-Generators. 1954 erwirkte die FDA eine einstweilige Verfügung gegen Reich, mit der sie ihn aufforderte, die Verbreitung seiner Schriften und Orgon-Generatoren einzustellen. Als Reich sich dieser einstweiligen Verfügung widersetzte, wurde er verhaftet und eingesperrt. Die vielfältigen juristischen Angriffe waren besonders darum bedenklich, weil Reich unentgeltlich gearbeitet hat. Er verlangte kein Geld für die Heilung seiner Patienten. Sein Labor wurde bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Er starb 1957 als gebrochener Mann im Gefängnis. All diese bislang genannten Beispiele wurden jeweils von den Zwangsabgabemedien zuerst offen hochgejubelt wie zurzeit gerade Dr. Kubingers Hydropower, der ein Auto mit 9 l Abwasser umweltfördernd 200 km weit fahren lässt. Genau so war es immer! Ich gebe noch weitere Beispiele, wo das so geschehen ist.

Schon vor 36 Jahren jubelten sowohl das Schweizer- als auch das deutsche Fernsehen ein Patent von Ciba-Geigy, heute Novartis, hoch. Durch ein sehr günstiges Elektroverfahren brachte dieser Pharmariese gigantische Urformen von Mais und Fischen hervor. Jeder dieser Maisstängel trug nicht nur 7 große Kolben. Dieser Mais war auch komplett resistent gegen Schädlinge. Die Forellen und Lachse waren etwa einen Drittel grösser als die heutigen Fische. Aber dieser Pharmariese schlägt lieber Profit aus seinen hochgiftigen Dünge-Produkten und die Saatgut-Riesen generieren ihre Supergewinne viel lieber aus ihren genveränderten Hybrid-Samen. Das sind solche Samen, die nur einmal Frucht tragen, dann sind sie tot. Man kann sie nicht vermehren. Und so muss jeder Landwirt jährlich neu bei ihnen Saatgut einkaufen. Selbst die 1992 ausgestrahlten Dokumentarfilme, die sowohl Moderatoren als auch alle deutschsprachigen Zuschauer in Begeisterung versetzt hatten, verschwanden in den SRF- und SWR-Archiven und sind heute nicht mehr verfügbar. Das zeigt einmal mehr, wie egoistisch und rücksichtslos Pharmariesen mit ganzen Völkern verfahren. Aber eben auch Regierungen.

Und so könnten wir den ganzen Tag noch weitere unglaubliche Erfindungen aufzählen, deren Vorhandensein aber samt ihren Erfindern kategorisch in den Dreck gezogen werden:

Längst könnte man Maisfelder mit einer Höhe von über 5 Metern und Tomatenpflanzen mit 500 Fruchtkörper pro Staude anpflanzen. Das Welthungerproblem könnte in einem Jahr leicht hundertfach bewältigt werden.



Längst schon könnte man Strom über beliebige Entfernungen durch die Luft schicken.



Ein Chrysler-Motor läuft längst über einen geschlossenen Kreislauf mit Kohlendioxid.



Es existieren längst Motoren die mit jeder Form von Pflanzen betrieben werden können.



Doch das interessiert weder die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA noch irgendeine Regierung obgleich nahezu alle darum wissen.



Sie verwirklichen vorzugsweise ihre Saatgut-Novelle:

Diese beinhaltet unter anderem die Liberalisierung der neuen Gentechnik, die Förderung von Saatgut-Patenten, sowie zusätzliche Beschränkungen für die freie Weitergabe und Entwicklung von traditionellem Saatgut. Dadurch werden alle Alternativen zum Industrie-Saatgut blockiert bzw. sogar verboten.

Unsere Regierungen verkrallen sich lieber in ihren neuen Neue Klimaschutz-Richtlinien:

Sie schaffen ab 2027 lieber ihren eigenen Kohlenstoffmarkt für alle Brenn- und Treibstoffe in der EU. Bildlich gesprochen wollen sie ab 2027 nur mehr ein großes EU-Fass aufstellen, in dem sich alle Treib- und Brennstoffe befinden. Wer diese fossilen Energieträger verkaufen will, muss dann die Rechte über eine gemeinsame EU-Handelsplattform ersteigern.

Es ist zu erwarten, dass auch weitere EU-Aktionen eine Entmachtung der Nationalstaaten vorantreiben. Daher ist es nötig, dass immer mehr Menschen dies erkennen und sich vereint gegen diese EU-Diktatur wehren. Die Verbreitung dieser Sendung ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg.

Lasst die Menschen hören, dass auch eine Spezial-Kamera existiert, die ohne schädliche Strahlung alle inneren Organe des menschlichen Körpers samt den inneren Vorgängen live auf einem Bildschirm klar und deutlich wiedergeben kann.



Es existieren Spezial-Flüssigkeiten. Mit denen kannst du ein Ei, wenn es damit bestrichen ist, 3 Minuten lang direkt mit einer 2000° Flamme befeuern, es danach aufschlagen und es kommt hernach noch immer flüssig aus der Schale. Für 120 Euro könnte man damit sein ganzes Haus feuerfest machen. Aber die Feuerversicherungen lehnen das ab, obgleich 80 % aller Hausbrände von einem Herd ausgehen und sie das verhindern könnten. Aber dann würden 80 % weniger Menschen eine Feuerversicherung abschließen – darum geht es. Immer regiert das Geld!



Es existieren auch Isolations-Anstriche, so dünn wie gewöhnliche Farbe, die jede sonstige Isolierung von Wänden und Decken überflüssig machen. Und dies, weil wir über viele Naturgesetze der alternativen Isolation schlicht im Unwissen gehalten werden.



Es gibt eine explosionssichere Netzkonstruktion, die man in jeden Tank von Flugzeugen oder was auch immer einbauen könnte. Selbst bei einem Kugelhagel würde das darin enthaltene Kerosin, Gas oder was auch immer nicht explodieren.



Man könnte unverwüstliche Kunststoffhäuser auf einem Anhänger geliefert bekommen, für weniger als 20.000 US-Dollar.



Man könnte jede Wüste der Welt nahezu kostenlos mit frischem Wasser versorgen. All diese Technologien gibt es. Doch unsere Regierungen ziehen es vor, mit uns verheimlichten Wetterwaffen zu hantieren, die uns zunehmend mit vergifteter Luft, Dauerregen und Kälte überziehen, wie wir das ständig erfahren.



Düsenflugzeuge könnten längst mit Wasser betrieben werden.



Schon 1996 kamen die Mitglieder des US-Repräsentantenhauses in den Genuss, an der Live-Demonstration eines Permanent-Magnetmotors teilzunehmen. Doch sie beantworteten dieses Vorrecht mit Wut und verklagten die Erfinder, weil sie sich und die Vereinigten Staaten dadurch bedroht sahen.

Ihr Lieben, die Weltgemeinschaft wird von politischen Hintergrund-Mächten regiert, die unablässig vorgeben, unser Bestes zu wollen und zu tun. In Wahrheit tun sie aber immer wieder das bare Gegenteil, was auch diese Doku wieder belegt.

Weil dieses Unmaß an Täuschung von höchsten Verantwortungsträgern ausgeht, will diese Tatsache den meisten Menschen nur sehr schwer eingehen. Darum habe ich hier wieder einmal einige aktuelle politische Vorgaben und Forderungen den realen Taten unserer Herrschenden gegenüber gestellt. Diese Gräueltaten verbergen sie allerdings mit allen Mitteln vor uns. Trotzdem kommen sie immer unaufhaltsamer ans Licht.



Bleibt also mit uns dran, dass eure Zweifel sich infolge der aufgeflogenen Widersprüche in Luft auflösen können. Erkennt, dass diejenigen, die uns beherrschen, immer wieder gezielt das genaue Gegenteil von dem tun, was sie uns vorlügen. Erkennt aus den erwähnten Gegenüberstellungen, was sie uns auf der einen Seite vorhalten, und was sie uns auf der anderen Seite zeitgleich vor-enthalten! Mögen aller Augen geöffnet werden!



Wir brauchen ganz dringend eine fünfte Gewalt in unseren sogenannt demokratischen Staaten. Die gegenwärtige Gewaltenteilung ist zu einer großen Täuschung verkommen. Denn die Gesetzgebung und die Regierung sind nicht mehr voneinander getrennt, sodass die Macht des Staates einseitig verteilt ist. Ein Staat muss doch kontrollieren, ob die Gesetze, die in der Verfassung niedergeschrieben sind, auch eingehalten werden – sonst muss notfalls die "Staatsgewalt" eingreifen. Wiederum muss in einer Demokratie auch der Staat selbst kontrolliert werden, denn auch er ist verpflichtet, sich an die Regeln zu halten. Die Gewaltenteilung sollte dafür sorgen, dass der Staat keine uneingeschränkte Macht hat und diese nicht von den Machtträgern missbraucht werden kann. Doch, wie wir gesehen haben, bilden die vier Gewalten, die sich gegenseitig kontrollieren sollten, mittlerweile einen geheimen Filz. Darum kommen wir nicht mehr darum herum, eine weitere fünfte Gewalt ins Leben zu rufen, die dazu autorisiert ist, sowohl Legislative (Gesetzgebende Gewalt), Exekutive (Ausführende), samt Judikative (Justiz) und Massenmedien zu regulieren. Diese fünfte Gewalt muss aus dem völlig unbefangenen Volk heraus erwählt werden. Es müssen weise und treue Menschen sein, die durch keinerlei Interessenskonflikte geblendet sind.

Als vereinigtes Volk können wir sie daher wirklich überwinden und dingfest machen, die Verbrecher.

Sendet weitere Sachdienliche Hinweise bitte an Kla.TV:

1. Wer genau verhindert was?

2. Aus welchen scheinbaren Gründen – Scheinmotiven?

3. Aus welchen wirklichen Gründen/Motiven?

Wie Licht die Finsternis vertreibt, so hilft eure Verbreitung dieser Sendung, die angeprangerten übellistigen Mächte zu überwinden und dingfest zu machen. Bedenkt immer, dass all diese Machtmissbraucher gegenüber der Weltbevölkerung nur eine kleinste Minderheit bilden.



Ich bin Ivo Sasek der seit 48 Jahren vor Gott steht.

