Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums (Teil 1+2)

Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Pressesprecher des russischen Verteidigungsministeriums, berichtet in der täglichen Pressekonferenz über die Lage in der Zone der militärischen Sonderoperation in der Ukraine. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt Kupjansk haben Stoßtrupps des Truppenverbands West ihre Positionen an der vorderen Verteidigungslinie verbessert. Im Laufe des Tages wurden sieben ukrainische Gegenangriffe zurückgeschlagen. Die Verluste des Gegners beliefen sich auf mehr als 55 Soldaten. Zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, eine Panzerhaubitze M109 Paladin und ein Artilleriesystem vom Typ M777 aus US-amerikanischer Produktion wurden zerstört. In Richtung Donezk vereitelten russische Truppen 17 Angriffe ukrainischer Stoßtrupps. Im Laufe des Tages wurden mehr als 290 ukrainische Soldaten getötet oder verletzt. Darüber hinaus verlor die Ukraine zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette Akazija und eine vom Typ Krab aus polnischer Produktion sowie ein Artilleriesystem vom Typ M777 aus US-amerikanischer Produktion und zwei Haubitzen D-20. Am Frontabschnitt Saporoschje wurde ein Angriff abgewehrt. Kiews Truppen verloren bis zu 125 Soldaten. Ein Panzer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge, drei Haubitzen vom Typ Msta-B und Geschütze D-20 und D-30 wurden zerstört. Bei Krasny Liman schlug das russische Militär ebenfalls einen ukrainischen Angriff zurück. Die Gesamtverluste des Gegners betrugen bis zu 60 Soldaten. Drei gepanzerte Kampffahrzeuge, eine Msta-B-Haubitze und eine Selbstfahrlafette Akazija wurden vernichtet. In Richtung Süddonezk unternahmen ukrainische Truppen zwei erfolglose Angriffsversuche, wobei mehr als 130 Soldaten getötet wurden. Außerdem zerstörte die russische Armee zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, eine Selbstfahrlafette Giazint-S und Haubitzen vom Typ Msta-B und D-20. Bei Cherson verlor die Ukraine bis zu 30 Soldaten. Zwei Pick-ups, eine D-30-Haubitze und ein Artilleriebekämpfungsradar AN/TPQ-36 aus US-amerikanischer Produktion wurden eliminiert. Quelle: RT DE