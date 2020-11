CGTN: Shanghais Pudong soll Vorreiter bei Chinas neuem Reformkurs sein

Nach 30 Jahren der Entwicklung und Öffnung hat Pudong in der ostchinesischen Stadtverwaltung von Shanghai in den nächsten drei Jahrzehnten zwei neue Rollen in der Gesamtentwicklung des Landes erhalten.

Das Gebiet sollte danach streben, ein Pionier der Reform und Öffnung auf höherer Ebene und eine Vorhut beim vollständigen Aufbau eines modernen sozialistischen Landes zu werden, sagte der chinesische Präsident Xi Jinping am Donnerstag bei einer großen Versammlung in Shanghai anlässlich des 30. Jahrestages der Entwicklung und Öffnung Pudongs.

Xi, ebenfalls Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), sagte, dass Pudong, während sich China auf eine neue Reise begibt, um das Ziel des vollständigen Aufbaus eines modernen sozialistischen Landes bis zur Mitte des Jahrhunderts zu erreichen, neue historische Missionen tragen müsse, um diesen Prozess zu unterstützen. Er ermutigte den Bezirk, bei Chinas Reform- und Modernisierungsbestrebungen "die schwerste Last zu tragen" und "die härteste Nuss zu knacken".

Motor der Innovation

Die Veranstaltung am Donnerstag fand zwei Wochen nach Abschluss der fünften Plenarsitzung des 19. Zentralausschusses der KPCh statt, auf der die chinesischen Regierungschefs den Entwicklungskurs des Landes für die nächsten 15 Jahre festlegten.

Gemäß den Vorschlägen der Parteiführung zur Formulierung des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung und der langfristigen Ziele bis zum Jahr 2035 wird China die zentrale Rolle der Innovation aufrechterhalten und die Eigenständigkeit in Wissenschaft und Technologie als strategische Grundlage für die nationale Entwicklung nutzen, mit dem Ziel, eine globale Innovationsführerschaft zu erlangen.

In diesem Zusammenhang forderte Xi Pudong auf, seine Rolle als Innovationsmotor zu stärken und Durchbrüche in Schlüssel- und Kerntechnologien zu erzielen. Der Distrikt sollte innovative Branchen in Schlüsselbereichen fördern und Industriecluster von Weltklasse in Bereichen wie integrierte Schaltkreise, Biomedizin und künstliche Intelligenz schaffen, sagte er.

Pudong sollte die dominierende Rolle der Unternehmen bei der technologischen Innovation stärken und enger mit anderen Akteuren in der Region des Jangtse-Deltas zusammenarbeiten, sagte er und forderte Durchbrüche bei Kernkomponenten und die Einführung von High-End-Produkten.

Er forderte Pudong außerdem auf, Reformen in wichtigen Bereichen und Schlüsselverbindungen einzuleiten und ein marktorientiertes, internationalisiertes Geschäftsumfeld zu schaffen. Der Distrikt sollte die institutionelle Öffnung in Bezug auf Regeln, Vorschriften, Management und Standards vertiefen, um seine Stärken in der internationalen Zusammenarbeit und im Wettbewerb zu stärken, sagte er.

Das neue Gebiet Lingang in der Pilot-Freihandelszone China (Shanghai), das im vergangenen Jahr eingerichtet wurde, sollte mehr Anstrengungen bei Stresstests unternehmen und Durchbrüche in einer Reihe von Schlüsselbereichen erzielen, sagte Xi.

Rolle bei der globalen Ressourcenzuweisung

Es war Xi's zweite Rede, mit der er wichtige Meilensteine der Reform und Öffnung Chinas im vergangenen Monat markierte. Mitte Oktober besuchte Xi Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong und nahm an einem Treffen anlässlich des 40. Jahrestags der Einrichtung der Sonderwirtschaftszone Shenzhen teil, bei dem die Stadt aufgefordert wurde, die umfassenden Reformen zu vertiefen und die Öffnung an allen Fronten auszuweiten.

Shengzhen und Shanghai standen in den letzten Jahrzehnten an der Spitze der Reformen und der Öffnung Chinas. In den beiden Städten befinden sich auch die beiden einzigen Börsen auf dem chinesischen Festland, die bei der Ressourcenzuweisung für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt eine unersetzliche Rolle spielen.

In dem Maße, in dem China ein neues Entwicklungsmuster anstrebt, das den Binnenmarkt als Hauptstütze nutzt und gleichzeitig in- und ausländische Märkte sich gegenseitig beflügeln lässt, wird die Rolle von Shenzhen und Shanghai noch bedeutender.

Xi rief zu Bemühungen auf, die Fähigkeiten Pudongs bei der globalen Ressourcenzuweisung zu verbessern, damit sie der Etablierung des neuen Entwicklungsmusters besser dienen kann. Pudong solle die Ressourcen auf den in- und ausländischen Märkten besser koordinieren und seinen globalen Einfluss auf mobilisierende Faktoren wie Fonds, Information, Technologie, Talente und Güter verstärken, sagte er.

Außerdem solle Pudong solle danach streben, eine Drehscheibe des Inlandsmarktes und eine strategische Verbindung zwischen dem Inlands- und dem Auslandsmarkt zu werden, sagte er. Das Gebiet solle auch eine führende Rolle bei der integrierten Entwicklung der Region des Jangtse-Deltas spielen, fügte er hinzu.

Der Präsident drängte Pudong auch dazu, eine internationale Plattform für den Handel mit Finanzanlagen einzurichten, eine übergeordnete Hauptverwaltungswirtschaft zu entwickeln und sich zu einem wichtigen Knotenpunkt globaler Industrie-, Liefer- und Wertschöpfungsketten zu entwickeln.

Unterdessen forderte Xi eine Modernisierung der Stadtverwaltung und den Ausbau des Viertels zu einem schönen Zuhause, in dem Mensch und Natur in Harmonie nebeneinander existieren. Am 18. April 1990 kündigte China die Erschließung und Öffnung von Pudong an, einem weniger entwickelten Gebiet östlich des Huangpu-Flusses in Shanghai.

Das regionale BIP von Pudong ist in den letzten drei Jahrzehnten um mehr als das 210fache gestiegen. Der Distrikt trägt heute fast ein Drittel zum BIP von Shanghai bei. Es beherbergt über 1.000 Finanzinstitutionen, über 300 regionale Hauptsitze multinationaler Unternehmen und mehr als 240 ausländisch investierte F&E-Zentren.





Quelle: CGTN (ots)