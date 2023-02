Ohio-Zugunglück: US-Gesundheitsbehörde entschärft nach Katastrophe Gefahrenhinweise zu Vinylchlorid

Details zur Toxizität des giftigen Gases werden wenige Tage nach den Wassertestungen umformuliert und abgemildert oder modifiziert. Der erste Biden-Beamte nach zehn Tagen vor Ort möchte kein lokales Grundwasser trinken. Im Oktober des Vorjahres startete in der Kleinstadt die Planung der "MyID"-App, einem digitalen Gesundheitscheck. Dies analysiert Bernhard Loyen im Magazin "RT DE".

Weiter analysiert Loyen auf RT DE: "Die undurchsichtigen Ereignisse rund um die Zugkatastrophe in der Kleinstadt East Palestine reißen nicht ab. Nach der Entgleisung am 3. Februar wurde die umgehende Evakuierung betreffender Anwohner des Unglücksortes in einem Radius von 1,5 Kilometern angeordnet. Am 5. Februar erfolgte die behördliche Erlaubnis zur Rückkehr auf ihre Grundstücke. Laut der offiziellen Mitteilung vom 6. Februar wurde dann eine kontrollierte Entlüftung und Verbrennung des Vinylchlorids aus den betroffenen Waggons angeordnet und durchgeführt.

Mittlerweile wurde zudem bekannt, dass zwanzig der insgesamt fünfzig entgleisten Waggons mit gefährlichen Stoffen beladen waren, davon wiederum zwölf, gegenüber zuerst fünf bezifferten, mit dem gesundheitsgefährdenden Vinylchlorid. In der Behördenmitteilung vom 8. Februar heißt es bezüglich getätigter Luft- und Wasserproben, dass das von der Eisenbahn beauftragte "unabhängige Unternehmen" CTEH "auch kostenlose Tests des Wassers aus privaten Brunnen in dem betroffenen Gebiet anbiete". "In der Zwischenzeit" würde denjenigen, "die über private Brunnen verfügen, empfohlen, Wasser in Flaschen zu verwenden, das von Norfolk Southern geliefert wird".

Hinsichtlich der kontrollierten Verbrennung des ausgetretenen Vinylchlorids, dem versickernden Löschwasser und einer dadurch forcierten Verunreinigung des Grundwassers sowie der Bäche in East Palestine zeigen sich jetzt mehr als auffällige Korrekturen auf der Webseite der US-Gesundheitsbehörde CDC zum Thema "ToxFAQs™ für Vinylchlorid". In der Chronologie der Bewertung der Chemikalie auf der CDC-Webseite finden sich bis zum 12. Februar, also rund neun Tage nach dem Zugunglück, folgende Details:

Es gibt zwölf Unterpunkte zur Gesamtthematik.

Der Punkt "Wie kann sich Vinylchlorid auf Kinder auswirken?" besagt: Es ist nicht erwiesen, dass Vinylchlorid beim Menschen Geburtsfehler verursacht, aber Studien an Tieren deuten darauf hin, dass Vinylchlorid Wachstum und Entwicklung beeinträchtigen könnte. Tierstudien deuten auch darauf hin, dass Säuglinge und Kleinkinder anfälliger für Vinylchlorid-induzierten Krebs sind als Erwachsene.

Der Punkt: "Hat die Bundesregierung Empfehlungen zum Schutz der menschlichen Gesundheit abgegeben?" besagt:

Vinylchlorid wird im Trinkwasser, in Lebensmitteln und in der Luft reguliert. Die EPA schreibt vor, dass die Menge an Vinylchlorid im Trinkwasser 0,002 Milligramm pro Liter (mg/l) Wasser nicht überschreiten darf. Die Occupational Safety and Health Administration (OSHA) hat einen Grenzwert von einem Teil Vinylchlorid pro eine Million Teile Luft (1 ppm) am Arbeitsplatz festgelegt (…).

Am 13. Februar wurde dann nachweislich der Inhalt des "ToxFAQs™ wesentlich umformuliert:

Es gibt nur noch sieben Unterpunkte, es fehlen:

Höhepunkte

Wie können Familien das Risiko einer Exposition (Ausgesetztsein von Lebewesen) gegenüber Vinylchlorid verringern?

Wie kann sich Vinylchlorid auf Kinder auswirken?

Gibt es einen medizinischen Test, um festzustellen, ob ich Vinylchlorid ausgesetzt war?

Referenzen.

Des Weiteren erfolgten Modifizierungen, genauer gesagt Umformulierungen von Unterpunkten:

Alte Version : Gibt es einen medizinischen Test, um festzustellen, ob ich Vinylchlorid ausgesetzt war?

Neue Version : Kann ich einen medizinischen Test auf Vinylchlorid durchführen lassen?

: Gibt es einen medizinischen Test, um festzustellen, ob ich Vinylchlorid ausgesetzt war? : Kann ich einen medizinischen Test auf Vinylchlorid durchführen lassen? Alte Version: Wie können Familien das Risiko einer Exposition gegenüber Vinylchlorid verringern?

Neue Version: Wie kann ich meine Familie und mich vor Vinylchlorid schützen?

In dem Absatz "Wie kann Vinylchlorid meine Gesundheit beeinträchtigen?" findet sich folgende Modifizierung:

Alte Version : Tierstudien haben gezeigt, dass eine langfristige Exposition gegenüber Vinylchlorid die Spermien und Hoden schädigen kann.

: Tierstudien haben gezeigt, dass eine langfristige Exposition gegenüber Vinylchlorid die Spermien und Hoden schädigen kann. Neue Version: Der oben zitierte Satz fehlt, dafür heißt es:

Tierstudien haben gezeigt, dass die Exposition gegenüber Vinylchlorid während der Schwangerschaft das Wachstum und die Entwicklung des Fötus beeinträchtigen kann. Stark exponierte Arbeitnehmer haben auch eine bestimmte Art von Krebs entwickelt, das sogenannte Angiosarkom der Leber.

Zur Thematik Wasserbelastung und mögliche Auswirkungen heißt es in der neuen Fassung der "ToxFAQs™":

"Flüssiges Vinylchlorid verdampft leicht. Vinylchlorid in Wasser oder Boden verdunstet schnell, wenn es sich in der Nähe der Oberfläche befindet. In der Luft zerfällt Vinylchlorid innerhalb weniger Tage in andere Stoffe, von denen einige schädlich sein können. Kleine Mengen von Vinylchlorid können sich in Wasser lösen. Es ist unwahrscheinlich, dass sich Vinylchlorid in Pflanzen oder Tieren anreichert, die Sie essen könnten. Sie können Vinylchlorid einatmen, das aus Kunststoffherstellungsanlagen, Sondermülldeponien und Mülldeponien freigesetzt wurde. Sie können auch durch Zigaretten- und Zigarrenrauch belastet werden. Sie können sehr geringen Mengen von Vinylchlorid im Trinkwasser ausgesetzt sein. Arbeitnehmer können durch das Einatmen von Vinylchlorid in der Luft oder durch Haut- oder Augenkontakt am Arbeitsplatz exponiert werden."

Neu eingefügt ist zudem der Satz: "Arbeiter, die Vinylchlorid verwenden oder herstellen, sollten Schutzbrillen, Schutzkleidung, Handschuhe und bei Bedarf einen Atemschutz tragen". Die alte FAQs-Version war gültig vom 21. März 2021 bis zum 12. Februar 2023. In einem anderen CDC-Infoblatt heißt es zum Thema Wasserbelastung ebenfalls: "Flüssiges Vinylchlorid verdunstet leicht. Vinylchlorid in Wasser oder Boden verdampft schnell, wenn es sich in der Nähe der Oberfläche befindet."

Rund dreizehn Tage nach dem Ereignis war nachweislich am 16. Februar das erste Mal ein höherer zuständiger Beamter der Biden-Regierung in East Palestine. Dabei handelte es sich um Michael S. Regan, seit März 2021 Direktor der US-Umweltschutzbehörde Environmental Protection Agency (EPA). Laut Twitter-Beitrag eines freien US-Journalisten weigerte sich Regan während seines Besuches ein ihm offeriertes Glas Wasser aus der Gemeinde East Palestine zu probieren:

After 13 days, Biden’s EPA admin FINALLY showed up in East Palestine.I thought he’d need something to drink after walking so much, so I generously offered him a glass of tap water. He declined. pic.twitter.com/qBRUXE5rX3 — Nick Sortor (@nicksortor) February 16, 2023

Der gleiche Journalist belegte mit einem Video von dem Tag der EPA-Visite die jetzt schon schockierende Belastung der örtlichen Gewässer von East Palestine durch die Chemikalien.

Even MORE proof that the EPA is LYING to the people of East Palestine. THIS WATER IS INSANELY CONTAMINATED. pic.twitter.com/rNlNxxBTDd — Nick Sortor (@nicksortor) February 16, 2023

Eine andere Twitter-Userin fragte: "Was befindet sich in diesem Wasser in East Palestine?"

What is in this water in east Palestine? @FOX19 pic.twitter.com/zrBpWXFvME — Tricia Macke (@FOX19Tricia) February 17, 2023

US-Amerikaner diskutieren die jüngsten Dynamiken in einem Vergleich mit den Ereignissen der sogenannten Flint-Wasserkrise (Flint water crisis) in den Jahren 2014 bis 2016, als sich aufgrund industriell bedingter überhöhter Bleikonzentrationen im Wasser von Flint in Michigan eine regionale Gesundheitskrise entwickelte. Final starben zwölf Menschen und es kam zu einem 626 Millionen Dollar Vergleich für Opfer der durchlebten Bleivergiftungen.

In 2016, President Obama said that the water in Flint, Michigan, was safe. He brought a cup of water to his lips and pretended to drink, then told his audience to "settle down."Since then, thousands of Flint residents were poisoned.These are lessons for East Palestine, Ohio. pic.twitter.com/I4VOgyQCJb — Andre Damon (@Andre__Damon) February 17, 2023

Zu all den genannten Auffälligkeiten gesellt sich ein weiteres "East Palestine-Ereignis" aus dem Vorjahr. So heißt es bei dem US-Sender WKBN am 17. Oktober 2022: Lokale Nachrichten: East Palestine wechselt zu 'MyID' Notdienst". Laut dem Artikel sei die Kleinstadt in Ohio mit ihren 4750 Einwohnern "bekannt als 'The Place to Be'". Nun würde die Stadt "mit einem Programm zur besseren Behandlung von Menschen in Notfällen weit voraus" sein. Die "MyID"-App biete "schnelle medizinische Informationen für Rettungskräfte", so der Artikel erläuternd. Dieser "Service" ist auch in Deutschland erhältlich.

Gegründet wurde das Projekt bereits im Jahr 2009 in Denver im US-Bundesstaat Colorado von einem Geoffrey Arone. Arone ist ein amerikanischer Blockchain-Investor und -Berater und hat Verbindungen zum MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, welches die Entwicklung von "MyID" auch finanziell förderte. Das MIT wiederum wurde in den vergangenen Jahren regelmäßig mit mehreren Millionen Dollar von der Bill und Melinda Gates Foundation finanziert und kooperiert seit November 2022 im Rahmen einer "Datenplattform zur Nutzung landesweiter tragbarer Datensätze" mit dem National Institutes of Health (NIH), der Wirkungsstätte von Dr. Anthony Fauci. Zudem existiert ein Foto von Arone nach einem Meeting mit dem aktuell inhaftierten FTX-Anlagebetrüger Sam Bankman-Fried in Singapur, einem ehemaligen Studenten des MIT. Zu den "MyID"-Details heißt es wörtlich im Artikel des Senders WKBN:

"MyID funktioniert, indem man ein Fotohandy nimmt und es auf einen QR-Code richtet. Er liefert wertvolle medizinische Informationen zu Allergien, Atembeschwerden oder anderen Erkrankungen, damit Sie die richtige Behandlung und Pflege erhalten."

Am 26. Januar 2023 informierte das Morning Journal, dass "'MyID' sowohl den Einwohnern von East Palestine als auch von Unity Township zur Verfügung gestellt werde: "Die Veranstaltung zur Anmeldung findet am Sonntag (dem 1. Februar) von 12 bis 19 Uhr im East Palestine Community Center im öffentlichen Park statt." Zwei Tage später erfolgte die fatale Zugentgleisung mit den bekannten und nicht absehbaren Folgen für die Umwelt und den daraus resultierenden gesundheitlichen Belastungen für die Menschen in der Kleinstadt – der Ausgang bedenklich, ungewiss und unbekannt."

