In seinem täglichen Frontbericht hat der Pressesprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, die Verluste der ukrainischen Streitkräfte innerhalb des vergangenen Tages bekannt gegeben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Demnach wurden am Frontabschnitt Kupjansk sechs ukrainische Sabotagegruppen abgefangen. Insgesamt wurden an diesem Frontabschnitt bis zu sechzig ukrainische Soldaten getötet sowie zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Autos und eine Selbstfahrlafette des Typs Gwosdika zerstört. Außerdem wurde das Artilleriemunitionslager der 67. ukrainischen mechanisierten Brigade vernichtet.

Am Frontabschnitt Krasny Liman kamen durch russische Artillerie- und Luftangriffe bis zu siebzig ukrainische Soldaten ums Leben. Außerdem wurden ein Panzer, zwei Schützenpanzer, zwei Pickups sowie eine Haubitze zerstört.

Am Frontabschnitt Donezk dauern die Kämpfe in Artjomowsk weiter an. Die russischen Sturmverbände nahmen zwei weitere Stadtbezirke ein und bekämpften das ukrainische Militär im Westen der Stadt weiter. Ihre Flanken wurden von Luftlandetruppen gedeckt. Insgesamt verlor die ukrainische Seite an diesem Frontabschnitt bis zu 255 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, sechs Autos, zwei Haubitzen und eine Selbstfahrlafette des Typs Gwosdika. Überdies wurde das Munitionslager der ukrainischen 54. mechanisierten Brigade zerstört.

An den Frontabschnitten Süd-Donezk und Saporoschje betrugen die ukrainischen Verluste bis zu dreißig Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Autos, zwei Haubitzen und eine Selbstfahrlafette.

Am Frontabschnitt Cherson wurden durch russische Artillerieangriffe bis zu 35 ukrainische Soldaten getötet sowie sechs Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette und zwei Haubitzen zerstört.

Konaschenkow fügte hinzu, dass zudem ein Munitionslager bei Slawjansk und ein Treibstofflager bei Kirowograd vernichtet worden seien. Die russische Luftabwehr habe neun Raketen und vierzehn Drohnen abgeschossen, so die Meldung des Verteidigungsministeriums weiter."

Quelle: RT DE