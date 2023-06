Dr. Wolfgang Wodarg: „WHO ist korrupt bis in die Knochen“

„Die WHO ist Büttel der Geschäftemacher“ und strotze vor Korruption. Künftig will sie noch mehr Kontrolle – während sich die Parlamente selbst entmachten. „Raus aus der WHO!“, fordert Dr. Wolfgang Wodarg. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "„Besonders ab März 2020 hab ich die Welt plötzlich so richtig nicht mehr verstanden“, sagte Dr. Wolfgang Wodarg kürzlich im AUF1-Interview am PathoVacc-Kongress bei Salzburg ( hier ansehen ):

Panikmache habe es schon vorher gegeben, aber: „Ich habe mit Staunen gesehen, dass Leute, die keine Ahnung davon haben, den Leuten erzählen, dass sie dieses Ding [die Maske] immer aufsetzen müssen.“

Profiteur Bill Gates?

Als Microsoft-Gründer Bill Gates ankündigte, dachte Wodarg: „Oh, da hat er ein Geschäft im Auge, das er mit Hilfe der Weltgesundheitsorganisation WHO umsetzen möchte.“ Ein Profiteur lebt von steigenden Aktien, „und bevor die Leute merken, dass da Mist verkauft wird, hat er die Aktien schon wieder verkauft.“

„Impfung“ gutes Geschäft beim Hausarzt…

Die Geschäftemacherei ging sogar bis zu den örtlichen Arztpraxen, in denen der Hausarzt über 30 Euro für jede Spritze bekam – das habe es noch nie gegeben.

Dabei seien die Covid-Impfungen ein „Großversuch mit Millionen Menschen“ gewesen. Kurz nach Beginn der WHO-Kampagne seien plötzlich unterschiedlichste Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgetreten – aber keine Lungenprobleme, die speziell vom Virus verursacht seien.

Wodarg: „Raus aus der WHO!“

Auf die Frage, wie man die Pläne der Weltgesundheitsorganisation abwehren könne, antwortet Wodarg: „Raus aus der WHO!“ Die Vorgaben der Organisation würden ansonsten ratifiziert, das heißt, in nationales Recht überführt.



Selbst-Entmachtung in Österreichs Parlament

Parlaments-Abgeordnete der Länder wie Österreich hätten sich selbst entmachtet. Dabei sollten sie lieber Selbstbewusstsein haben, und sagen: „Nein, ohne uns!“ Positive Beispiele gäbe es – wie das kleine Liechtenstein.

WHO: „Korrupt bis in die Knochen“

„Es ist wirklich Wahnsinn, dass eine Weltbehörde bestimmen will, wo eine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung entsteht“, sagt Dr. Wodarg. „Die WHO ist Büttel der Geschäftemacher und korrupt bis in die Knochen.“

WHO will reine Macht-Ausübung

Dr. Wodarg betont, es sei reine Machtausübung, wenn die WHO bestimmen wolle, dass die Bürger nicht mehr reisen oder mit Bargeld bezahlen könnten.



Widerstand leisten!

Um in kleinen Ländern gegen die WHO Widerstand zu leisten, empfiehlt Dr. Wodarg den Bürgern, in die Wahlkreise zu den Abgeordneten zu gehen, und das Problem in öffentlichen Diskussionen zu thematisieren."

Quelle: AUF1.info