Waffen, Waffen, noch mehr Waffen – Saluschny in der "Washington Post"

Weiter berichtet RT DE: "Nach langem Schweigen und öffentlicher Abwesenheit, die seit Anfang Mai des laufenden Jahres Anlass zu Spekulationen über seinen Gesundheitszustand gegeben haben, hat der oberste General der ukrainischen Streitkräfte, Waleri Saluschny, der US-amerikanischen Tageszeitung Washington Post (WP) nun offenbar ein umfassendes Interview gegeben. Da die WP kein Video mitliefert und nur ein Foto ohne jeden Bezug zum Datum oder zu aktuellen Ereignissen, müssen wir uns auf das Wort dieser Zeitung verlassen und eine Spur an Zweifel beibehalten. Beachtenswert ist das Interview dennoch.

Wie immer dreht sich alles um Waffen, mehr Waffen und noch mehr Waffen, die die Ukraine vom Westen erwartet und nach denen sie auch sonst pausenlos quengelt. Damit die ukrainische Gegenoffensive schneller vorankommt, brauche es mehr davon, von "jeder Waffe", so der untote General. Das sage er jedem, der ihm zuhört, einschließlich seines amerikanischen Amtskollegen, General Mark A. Milley, betont Saluschny laut WP.

Der ranghöchste unter den ukrainischen Generälen bringt in dem Interview seine Frustration über das Verhalten der "westlichen Partner" zum Ausdruck: Diese würden selbst niemals eine Offensive ohne Luftüberlegenheit starten, machten aber Druck auf ihn und die ukrainischen Streitkräfte, schneller voranzuschreiten, obwohl die Ukraine immer noch keine modernen Kampfjets erhalten hat. Die vor kurzem versprochenen amerikanischen F-16-Kampfflugzeuge werden wahrscheinlich erst im Herbst eintreffen.

Saluschny sagt, dass er sich ärgere, wenn er höre, dass die lang erwartete Gegenoffensive der Ukraine im Osten und Süden des Landes langsamer als erwartet angelaufen sei:

Nach Angaben ukrainischer Offizieller wurden seit Beginn der Großoffensive Anfang Juni insgesamt etwa 50 Quadratmeilen durch die ukrainische Armee zurückerobert.

Saluschny sagt, dass er mit Milley, den er "inzwischen sehr bewundert und als Freund betrachtet", mehrmals pro Woche in stundenlangen Gesprächen seine Sorgen teile. In diesen Gesprächen rede er auch offen über die Konsequenzen:

"Wir haben eine Vereinbarung: Rund um die Uhr sind wir in Kontakt. Manchmal kann ich also anrufen und sagen: 'Wenn ich in einer Woche nicht 100.000 Granaten bekomme, werden 1.000 Menschen sterben. Springen Sie in meine Schuhe.'"