Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums

In den zurückliegenden 24 Stunden unternahmen Streitkräfte der Ukraine Angriffsversuche in Richtungen Donezk, Krasny Liman und Süd-Donezk. Die Einheiten des russischen Truppenverbands Süd wehrten vier Angriffe in Richtung Donezk ab. Rund 210 ukrainische Kämpfer wurden neutralisiert. Es wurden sieben gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, zwei Artilleriesysteme M777 und eine Haubitze M119 aus US-Produktion, drei polnische Krab-Selbstfahrlafetten, aber auch Geschütze vom Typ D-20 und D-30 zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei Krasny Liman rückten Kräfte des Truppenverbands Mitte von 2,7 Kilometern Tiefe auf drei Kilometer an der Frontlinie vor. Es wurden vier ukrainische Attacken bei mehreren Ortschaften zurückgeschlagen. Dabei wurden mehr als 190 Kämpfer getötet. Es wurden zudem fünf gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Pick-ups, drei Gwosdika-Selbstfahrlafetten, ein US-Artillerieaufklärungsradar AN/TPQ-50 und zwei Haubitzen vom Typ D-20 und D-30 vernichtet. In Richtung Süd-Donezk wurde ein ukrainischer Angriff im Gebiet Saporoschje abgewehrt. In der Volksrepublik Donezk wurden gegnerische Kräfte sowie Ausrüstung getroffen. An der Front bei Saporoschje wurde eine ukrainische Attacke zurückgeschlagen. Kiews Armee hat dabei zwei Panzer, eine Haubitze des Typs Giazint-B und eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika verloren. Zudem wurden ukrainische Einheiten bei mehreren Ortschaften im Gebiet Saporoschje getroffen. In Richtung Orechowo wehrten die russischen Einheiten am Mittwochmorgen mehrere ukrainische Angriffe ab. Mehr als 100 Soldaten wurden getötet. Es wurden auch 22 Panzer, zehn Infanterie-Kampffahrzeuge und ein gepanzertes Kampffahrzeug außer Gefecht gesetzt. Bei Kupjansk wurden bis zu 135 ukrainische Militärs getötet und drei gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Fahrzeuge, eine Gwosdika-Selbstfahrlafette, Haubitzen vom Typ Msta-B und D-20 lahmgelegt. Eliminiert wurden auch ein Artilleriesystem M777 sowie ein Artillerieaufklärungsradar AN/TPQ-50 aus US-Produktion. Die Gesamtverluste der Ukraine in Richtung Cherson beliefen sich auf bis zu 40 Soldaten sowie fünf Fahrzeuge und eine Akazija-Selbstfahrlafette. Ein Waffendepot nahe der Ortschaft Selenowka wurde vernichtet. Außerdem hat die russische Armee entlang der Front 13 Drohnen zerstört. Die Luftverteidigung fing sieben Raketen eines Mehrfachwerfers HIMARS und zwei Marschflugkörper Storm Shadow ab." Quelle: RT DE