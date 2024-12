Neujahrsansprache von Staatspräsident Xi Jinping 2025

Guten Abend! Die Zeit vergeht wahrlich schnell. Ein neues Jahr steht bevor. Ich möchte Ihnen allen herzliche Neujahrsgrüße aus Beijing übermitteln. 2024 haben wir gemeinsam alle Jahreszeiten verbracht und gemeinsam Windungen und Wendungen erlebt. In diesem außergewöhnlichen Jahr gab es verschiedene Momente, die bewegend und unvergesslich sind.

Wir haben aktiv die Auswirkungen bewältigt, die durch die Veränderungen der in- und ausländischen Umgebungen entstanden sind, und haben eine Vielzahl von umfassenden Maßnahmen ins Leben gerufen.

Die hochwertige Entwicklung wurde stabil vorangetrieben. Die chinesische Wirtschaft hat einen vitalen Aufwärtstrend verzeichnet. Das Bruttoinlandsprodukt wird schätzungsweise mehr als 130 Billionen Yuan RMB ausmachen. Die Getreideproduktion hat 700 Millionen Tonnen übertroffen. Dadurch kann sich China noch mehr mit inländisch produziertem Getreide versorgen. Die regionale Entwicklung wurde koordiniert gefördert, was zu einer soliden Tendenz geworden ist. Die neue Urbanisierung und die Wiederbelebung der ländlichen Gebiete sind mit einander verbunden und standen miteinander im Einklang. Die umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung ist umfassender und tiefgreifender vorangegangen. All diese Erfolge lassen Chinas Antlitz im neuen Glanz erstrahlen.

Wir haben entsprechend lokaler Gegebenheiten die neuen hochwertigen Produktivkräfte herangebildet. Neue Branchen, Geschäfte und Modelle sind entstanden. Die Produktion der mit neuen Energien angetriebenen Fahrzeuge hat zum ersten Mal die Marke von 10 Millionen Einheiten übertroffen. In den Bereichen integrierte Schaltungen, künstliche Intelligenz und Quantentelekommunikation sind neue Erfolge erzielt worden. Mithilfe der Mondsonde „Chang'e 6" konnten zum ersten Mal auf der Rückseite des Mondes Proben des Mondbodens entnommen werden. Das Meeresbohrschiff „Mengxiang" erforscht die Geheimnisse der Ozeane. Die Seepassage überbrückt das weite Meer zwischen Shenzhen und Zhongshan. Die Forschungsstation Qinling am Südpol sticht aus der kalten Landschaft empor. All diese Dinge spiegeln die erhabenen Gefühle und großen Ideale wider, nach denen das chinesische Volk strebt.

