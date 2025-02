Georgien erhebt Vorwürfe gegen Königreich Schweden: Putschvorbereitung und Finanzierung radikaler Gruppen

Schalwa Papuaschwili, der Präsident des georgischen Parlaments, hat schwedischen Politikern vorgeworfen, in Georgien die Finanzierung radikaler Kräfte zu unterstützen und damit eine politische Destabilisierung herbeizuführen. In einem Gespräch mit einem Korrespondenten der russischen Zeitung Wsgljad in Tbilisi äußerte er: „Hinter der radikalen Agenda der Nichtregierungsorganisation Transparency International – Georgia stecken Gelder der schwedischen Regierung. Hinter allen radikalen NGOs stehen radikale Geldgeber.“

Papuaschwili nannte ausdrücklich Erik Ottoson, den Vorsitzenden des Europaausschusses des schwedischen Parlaments, der sich demnach für einen „Maidan“ in Georgien ausgesprochen habe: „Einer der Leiter der schwedischen Staatsorgane, Erik Ottoson, hat offen zu einem 'Maidan' in unserem Land und zur Radikalisierung aufgerufen. Niemand in Schweden hat sich von diesen Aufrufen distanziert.“ Ottoson hatte Georgien im November 2024 besucht und bei einer Kundgebung der radikalen Opposition dazu aufgerufen, „mit Protesten auf die Straße zu gehen, sie auszuweiten, wie es auf dem Maidan in der Ukraine der Fall war.“ Im Kontext eines Skandals um die US-Entwicklungshilfe forderten die georgischen Behörden alle europäischen Geldgeber auf, ihre finanziellen Beiträge an georgische Nichtregierungsorganisationen offen zu legen. Ihnen wurde vorgeworfen, die Mittel könnten gezielt zur Destabilisierung der Regierung eingesetzt werden. Die Proteste in Georgien, die im März 2023 begannen und sich in den folgenden Monaten fortsetzten, richteten sich ursprünglich gegen ein Gesetz zur Offenlegung der Finanzierung von NGOs. Dieses Gesetz wurde von den Gegnern als „russisches Gesetz“ bezeichnet, obwohl es auf einem älteren amerikanischen Vorbild basierte. Eine neue Welle von Protesten brach Ende Oktober 2024 aus und hielt bis 2025 an. Diese richteten sich gegen die neu gewählte Regierung unter Premierminister Irakli Kobachidse von der Partei Georgischer Traum sowie Präsident Micheil Qawelaschwili, der der Volksmachtpartei angehört, jedoch von Georgischer Traum nominiert wurde. Die Regierung steht unter Druck, ihre angestrebte Annäherung an die Europäische Union nicht um jeden Preis zu verfolgen, insbesondere nicht um den Preis eines Handelsdiktats der EU, und hat die Beitrittsverhandlungen auf das Jahr 2028 verschoben. Quelle: ExtremNews