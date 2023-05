Horror-Pläne der WHO: Dauerhafte Zwangsimpfungen kommen

Was wir die letzten 3 Jahre während der Corona-Pandemie erlebt haben, werde künftig noch viel stärker kommen – dann aber mit weltweiter rechtlicher Legitimation. Die WHO will künftig Zwangsimpfungen mit den experimentellen mRNA-Gentherapien. Binnen 12 Monaten sollen den Menschen Grundfreiheiten, Menschenrechte und Souveränität endgültig genommen werden. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Die Kombination aus der enormen Macht der WHO, der vollständigen Absicherung der privaten Impfstoff-Hersteller und der Informations-Manipulation sei überaus alarmierend, sagt RA Philipp Kruse: „Die WHO muss kontrolliert werden, nicht wir!“ Hier die ganze Sendung „Elsa AUF1“: „Globale Impfzwänge und Dauer-Lockdowns verhindern? Uns bleiben zwölf Monate“ ansehen: „Globale Impfzwänge und Dauer-Lockdowns verhindern? Uns bleiben zwölf Monate“ – Elsa Mittmannsgruber im Gespräch Dr. Silvia Behrendt und RA Philipp Kruse WHO-Plan soll fix umgesetzt werden Bereits jetzt stehe definitiv fest, dass die Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften im Mai nächsten Jahres beschlossen wird, sagt Juristin und WHO-Expertin Dr. Silvia Behrendt. Die Staaten seien somit bereits jetzt nicht mehr frei. WHO plant Dauer-Pandemien Die WHO plane offenbar Dauer-Pandemien. Dazu habe sie den Begriff „interpandemische Phasen“ geschaffen, d.h., die Zeit, in der gerade einmal kein Seuchen-Notstand herrscht. Zwangs-Impfungen werden vorbereitet Die WHO kündigte bereits an, dass experimentelle mRNA-Injektionen künftig die Standard-„Plattform“ für alle Impfungen werden sollen. Diese sollen den Menschen per Zwang verabreicht werden. Der Begriff „nicht verpflichtend“ wird nämlich im geplanten Pandemievertrag gestrichen. Gestrichen werden auch Grundfreiheiten und Menschenrechte sowie die Würde des Menschen. Ein eigens geschaffenes Kontrollorgan soll die Einhaltung dann überwachen. Impfstatus aller Menschen überwachen Zusätzlich sollen mit den „neuartigen“ Impfstoffen „alle Menschen gleich“ zwangsbehandelt werden, also eine „gleiche Impf-Quote für alle“. Bereits jetzt will die WHO Risikopatienten zu 100% durchimpfen. Das dürfte wohl bald für die gesamte Bevölkerung gelten. Zugleich wird ein digitales Überwachungssystem zur Kontrolle des „Impfstatus aller Menschen“ geschaffen. Noch bleiben uns 12 Monate ... Eine „Horror-Version“, den „Ausverkauf der Demokratie“ verortet Dr. Silvia Behrendt. Noch haben wir 12 Monate Zeit, um die Impfzwang-Pläne der WHO zu stoppen und eine Untersuchung der bereits erfolgten Verbrechen zu fordern, mahnt RA Philipp Kruse." Quelle: AUF1.info