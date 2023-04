Am Frontabschnitt bei Kupjansk wurden die ukrainischen Streitkräfte in der Nähe der Dörfer Sinkowka, Olschany und Krachmalnoje im Gebiet Charkow getroffen. Sie verloren bis zu 30 Soldaten, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge und eine Haubitze vom Typ D-30. Darüber hinaus wurden die Aktionen von sechs ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen in den Gegenden von Stelmachowka, Dwuretschnaja, Perschotrawnewoje und Sinkowka im Gebiet Charkow unterbunden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Krasny Liman wurden ukrainische Einheiten bei Jampolowka und Grigorowka in der Volksrepublik Donezk, Makejewka und Tscherwonaja Dibrowa in der Volksrepublik Lugansk angegriffen. Kiew erlitt Verluste von bis zu 100 Soldaten, zwei gepanzerten Kampffahrzeugen, vier Kleinlastern, einer Panzerhaubitze vom Typ Akazija und einer Haubitze vom Typ D-30.

Am Frontabschnitt bei Donezk wurden über 210 ukrainische Soldaten und Söldner getötet, drei gepanzerte Mannschaftstransportwagen des Typs Kirpi aus türkischer Produktion, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Fahrzeuge, drei Pickups sowie eine Haubitze vom Typ Msta-B zerstört.

In den Richtungen Süddonezk und Saporoschje wurden ukrainische Truppen in der Nähe der Siedlungen Schewtschenko in der Volksrepublik Donezk sowie Lewadnoje und Orechow im Gebiet Saporoschje getroffen. Weiterhin wurden zwei Sabotage- und Aufklärungsgruppen der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Nikolskoje in der Volksrepublik Donezk und Wischnewoje im Gebiet Saporoschje eliminiert. Binnen 24 Stunden wurden an diesem Frontabschnitt über 40 ukrainische Soldaten getötet, zwei gepanzerte Fahrzeuge, drei Pick-up-Trucks, eine Haubitze vom Typ D-30 und eine Haubitze vom Typ D-20 zerstört. Außerdem wurde in der Nähe des Dorfes Uspenowka im Gebiet Saporoschje eine Radarstation des Typs AN/TPQ-36 zerstört.

Im Gebiet Cherson verlor die Ukraine bis zu 15 ukrainische Soldaten, sieben Fahrzeuge und eine Panzerhaubitze des Typs Akazija.

Ein Lager mit Artilleriemunition der ukrainischen Streitkräfte wurde in der Nähe des Dorfes Stelmachowka (Volksrepublik Lugansk) vernichtet.

Im Laufe des Tages zerstörten die russischen Luftabwehrkräfte elf ukrainische Drohnen entlang der Front."

Quelle: RT DE