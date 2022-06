Marine Le Pen: Lektionen und Pflichten eines großen Sieges

Marine Le Pen kann am Ende dieses Wahlmarathons vor den Aktivisten triumphieren. Die am meisten kritisierte, verachtete, gehasste und sogar in ihrem eigenen Lager verratene Politikerin des französischen politischen Feldes hat einen kolossalen Erfolg errungen, eine der größten Leistungen in der Geschichte der Patrioten im politischen Leben Frankreichs. Dies berichtet Marc Bauriller im Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet Bauriller: "Sie verzehnfachte ihre Fraktion in der Nationalversammlung, übernahm das Banner der größten Oppositionspartei, brach den Rekord von 35 Abgeordneten, die ihr Vater 1986 in den Palais Bourbon gebracht hatte, und zog in die Nationalversammlung ein, nachdem sie erneut die erste Runde der Präsidentschaftswahlen überstanden hatte.



Zum Ausmaß des Sieges hat die Tochter von Jean-Marie Le Pen die Freuden der Überraschung hinzugefügt (außer für die Leser von Boulevard Voltaire). Man kann über Marine Le Pen, ihre Entscheidungen, ihre Positionen, ihre politische Linie und ihr internes Management im RN denken, was man will. Die Patrioten schulden ihr einen Ritterschlag.

Es ist das Ende einer verwirrenden und demotivierenden Wahlausnahme für die RN-Wähler, die daran gewöhnt sind, dass ihre gewählten Vertreter ein sehr großes Gewicht an Stimmen haben – weil sie so wenige sind. Marine Le Pen gelingt es, das Handicap des Mehrheitswahlrechts zu überwinden und es als Waffe einzusetzen. Nach jahrelangen Bemühungen, Erfolgen, Spott, Opfern und Misserfolgen. Die gläserne Decke ist in tausend Splitter zerbrochen. Sie wird nicht wiederkommen. Die entfesselte Dämonisierung, die seit der Gründung des Front National, dem Vater des RN, im Jahr 1972, also vor genau fünfzig Jahren, praktiziert wurde, zerbricht.



Nicht nur für Marine Le Pen, sondern auch für die französische Rechte wird nichts mehr so sein wie zuvor. Millionen von Franzosen werden sich hoffentlich vertreten fühlen. Sie sind davon überzeugt, dass ein großes und wohlhabendes Frankreich seinen Bürgern und der Welt mehr nützt als ein gedemütigtes Frankreich, das die Schrecken der Verarmung und des zivilisatorischen Rückschritts unter dem schmutzigen Teppich der Belehrenden verbirgt. Sie wissen, dass die Rechte nicht mehr gezwungen ist, hinter der Linken herzulaufen und um Verzeihung zu bitten, um zu existieren. Marine Le Pen kann triumphieren. Das ist ein schöner persönlicher Erfolg und ein Erfolg des Teams nach einer sehr harten Kampagne – einer weiteren. Eine Kampagne, in der sie wie nie zuvor in Frage gestellt wurde, sie selbst, ihr Management, ihr Programm, ihre politische Linie, ihre Wahlkampfstrategie.

Sie ist nun in der Lage, die Rechte zu versöhnen. Das ist ihre Verantwortung. Wäre ihr das auch ohne Éric Zemmour gelungen, der sich die Eselshaut des Verteufelten aufgeladen und sie von ihr befreit hat? Wenn er nur das Verdienst hätte, einen großen Teil der Jugend Frankreichs zum Träumen gebracht zu haben, würde Éric Zemmour das Vergessen der Beleidigungen mehr als verdienen. Er hat es besser gemacht. Sie sollte sich auch an diejenigen unter den LR wenden, die sich die Liebe zum Land bewahrt haben und nicht unter der formlosen Daunendecke einer für das Land katastrophalen Präsidentenpartei sterben wollen. Noch eine Anstrengung, vielleicht ist die Rettung in greifbarer Nähe. Dieser Erfolg der Schildkröte Marine Le Pen zeigt, dass das Schicksal für diejenigen, die Frankreich lieben, keine Bedeutung hat."

Quelle: Unser Mitteleuropa