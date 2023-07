Im Laufe des Tages setzten die ukrainischen Streitkräfte ihre Offensivversuche in den Richtungen Donezk, Krasny Liman und Süd-Donezk fort. Am Frontabschnitt Kupjansk setzten russische Einheiten ihre erfolgreichen Offensivoperationen fort. Darüber hinaus wurden ukrainische Truppen in den Gegenden der Siedlungen Kalinowo, Berestowoje, Kislowka und Tabajewka im Gebiet Charkow sowie Nowoselowskoje in der Volksrepublik Lugansk angegriffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Verluste Kiews beliefen sich binnen des Tages auf bis zu 65 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge sowie eine Radarstation vom Typ AN/TPQ-50.

Nahe des Dorfes Kotljarowka in der Region Charkow wurde ein Munitionsdepot der ukrainischen Territorialverteidigung zerstört.

In Richtung Donezk wurden zwölf ukrainische Angriffe nahe der Siedlungen Perwomaiskoje, Wesjoloje, Krasnogorowka, Marjinka und Kleschtschejewka in der Donezker Volksrepublik erfolgreich abgewehrt. Darüber hinaus wurden bei Stupotschki, Konstantinowka und Krasnoje in der Volksrepublik Donezk Ansammlungen von ukrainischem Militärpersonal und -ausrüstung angegriffen. Ein ukrainisches Munitionsdepot wurde in der Nähe der Ortschaft Krasnogorowka zerstört.

Im Verlauf der Kampfhandlungen erlitt die ukrainische Seite in dieser Richtung Verluste von bis zu 400 Soldaten, zwei gepanzerten Kampffahrzeugen, drei Kleinlastwagen sowie ein Artilleriesystem M777, drei Selbstfahrlafetten vom Typ Krab, eine Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika, zwei Haubitzen Msta-B sowie Geschütze D-20 und D-30.

Am Frontabschnitt Krasny Liman wehrten russische Einheiten zwei ukrainische Angriffe bei den Städten Tscherwonaja Dibrowa und Makejewka in der Volksrepublik Lugansk ab. In den Gebieten der Ortschaften Terny in der Volksrepublik Donezk, Tscherwonaja Dibrowa, Kowaljewka und Karmasinowka in der Volksrepublik Lugansk wurden ukrainische Truppen angegriffen.

Aktionen einer ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppe wurden nahe der Ortschaft Kusmino in der Volksrepublik Lugansk unterdrückt. Im Laufe des Tages wurden in diesem Abschnitt der Front bis zu 100 ukrainische Soldaten getötet. Zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, eine Selbstfahrlafette des Typs Krab und zwei Haubitzen vom Typ D-30 wurden zerstört.

In Richtung Süd-Donezk wurden ukrainische Einheiten in den Siedlungen Uroschainoje in der Volksrepublik Donezk und Prijutnoje im Gebiet Saporoschje angegriffen. Drei ukrainische Angriffe wurden bei den Siedlungen Wladimirowka und Uroschainoje in der Volksrepublik Donezk abgewehrt.

Am Frontabschnitt Saporoschje wurden ebenfalls drei ukrainische Angriffe nahe der Ortschaft Nowodanilowka in der Region Saporoschje abgewehrt. Bei den Ortschaften Malaja Tokmatschka und Orechow im Gebiet Saporoschje wurden Ansammlungen ukrainischer Truppen angegriffen. Darüber hinaus wurden drei ukrainische Munitionsdepots bei Malaja Tokmatschka und Uspenowka in der Region Saporoschje zerstört. Die Verluste der ukrainischen Truppen beliefen sich dort im Laufe des Tages auf über 200 Soldaten, einen Panzer, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Kleinlastwagen, eine Haubitze vom Typ Msta-B und ein Geschütz D-44.

Im Gebiet Cherson wurden im Laufe des Tages bis zu 50 ukrainische Soldaten getötet. Vier Kleinlastwagen, zwei Haubitzen vom Typ Msta-B und eine Selbstfahrlafette des Typs Akazija wurden zerstört.

Im Laufe des Tages find die russische Luftabwehr entlang der Front drei HIMARS-Raketen und 43 Drohnen ab."

Quelle: RT DE