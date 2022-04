CGTN: China unterstreicht Hainans Rolle bei der Förderung der ökologischen Zivilisation

Ob von einer Herde wandernder asiatischer Elefanten die Rede ist oder die 15. Vertragsstaatenkonferenz (COP15) des Übereinkommens über die biologische Vielfalt in Kunming (südwestchinesische Provinz Yunnan) im Mittelpunkt steht – Themen rund um die ökologische Zivilisation des Landes gewinnen zunehmend an Aufmerksamkeit.

Der chinesische Präsident Xi Jinping besuchte kürzlich die Stadt Wuzhishan in der südchinesischen Provinz Hainan.

Bei der Besichtigung eines Teils des Nationalparks am Montag betonte er, wie wichtig es sei, die Entwicklung des Nationalparks Hainan Tropical Rainforest voranzutreiben und hob die ökologischen Ressourcen der Provinz Hainan hervor.

Strategische Bedeutung der Nationalpark-Entwicklung

Der Hainan Tropical Rainforest Nationalpark ist einer der dichtesten, besterhaltenen und größten zusammenhängenden tropischen Regenwälder Chinas. Der Nationalpark erstreckt sich über neun Städte und Landkreise mit einer Gesamtfläche von 4 400 km², was etwa einem Siebtel der Landfläche der Insel Hainan entspricht.

Das Gebiet ist ein wichtiger Bestandteil der globalen Regenwälder und ein Schlüsselgebiet für die Erhaltung der biologischen Vielfalt des Landes.

Xi Jinping informierte sich über die Bemühungen zum Schutz der Umwelt und der biologischen Vielfalt im Park. Er betonte, dass die Entwicklung des Nationalparks in Hainan von strategischer Bedeutung für das Land sei, und rief zu kontinuierlichen und entschlossenen Bemühungen in dieser Hinsicht auf.

Im vergangenen Jahr hatte der chinesische Staatschef die offizielle Ausweisung der ersten Gruppe von Nationalparks des Landes angekündigt, als er eine Grundsatzrede per Videolink auf dem Gipfeltreffen der COP15 hielt. Der Hainan Tropical Rainforest Nationalpark ist einer dieser Parks.

In den letzten Jahren hat Hainan den Aufbau des Parks gefördert, die Wiederherstellung des tropischen Regenwaldes unterstützt und ökologische Umsiedlungsprojekte in zentralen Schutzgebieten durchgeführt.

Ende März entdeckten Forscher acht neue Makropilzarten im Park. Diese sind in der Lage, Zellulose und Lignin zu zersetzen und spielen eine wichtige Rolle bei der Dekomposition im Ökosystem des tropischen Regenwaldes.

Kontinuierliche Bemühungen beim Aufbau einer ökologischen Zivilisation

Im Laufe der Jahre hat Xi Jinping bei vielen Gelegenheiten betont, dass er die ökologische Zivilisation vorantreiben will. „Klare Gewässer und üppige Berge sind ein unschätzbares Gut", so lauten Xis häufig zitierte Worte. Sie sind ein zentraler Aspekt seiner Überlegungen zum ökologischen Fortschritt.

Im März vergangenen Jahres verabschiedete China einen Entwurf zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes in den nächsten fünf bis 15 Jahren, in dem eine umfassende grüne Transformation der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung und im Sinne der Initiative „Beautiful China" der Aufbau eines schönen Chinas angestrebt wird.

Das Land hat außerdem angekündigt, dass es den Höhepunkt der Kohlendioxidemissionen bis 2030 und die Emissionsneutralität bis 2060 erreichen will, was bedeutet, dass es die weltweit stärkste Verringerung der Kohlendioxidemissionen erzielen und im globalen Vergleich in kürzester Zeit kohlenstoffneutral werden wird.

Quelle: CGTN (ots)