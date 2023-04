Gerald Hauser: „Demokratie wird durch blanke Diktatur ersetzt!“

Unermüdlich setzt sich der Nationalratsabgeordnete Mag. Gerald Hauser für den Erhalt der Grundfreiheiten und Bürgerrechte ein. Er sieht die Demokratie in Gefahr. Im AUF1-Interview warnt er erneut eindringlich vor einer globalen WHO-Diktatur. Auch am 11. Mai beim großen AUF1-Abend „Corona-Aufarbeitung vor dem nächsten WHO-Ausnahmezustand“ wird Mag. Hauser einer der Referenten sein. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Ein künftiger Pandemievertrag soll der Weltgesundheitsorganisation die Allmacht für Ausnahmegesetze und Impfpflichten gewährleisten. Der FPÖ-Nationalratsabgeordnete Mag. Gerald Hauser warnt schon länger vor geplanten Zwangsgesetzen. Im AUF1-Interview sagt er: „Durch den künftigen Pandemievertrag sollen die Grundfreiheiten und Bürgerrechte abgeschafft werden. Dann wird die Demokratie durch blanke Diktatur ersetzt.“

Hier die ganze Sendung „Gerald Hauser im AUF1-Gespräch: „Der niederösterreichische Wind sollte auch in der Bundesregierung wehen““ mit Bernhard Riegler und Gerald Hauser ansehen:

Streichung von Achtung der Würde, Menschenrechte und Grundfreiheiten

Die aktuellen internationalen Gesundheitsvorschriften aus dem Jahre 2005 sollen abgeändert werden, so Mag. Hauser im AUF1-Interview mit Bernhard Riegler. Das bedeute die Streichung der „uneingeschränkten Achtung der Würde, der Menschenrechte und Grundfreiheiten von Personen“ aus dem Artikel 3 dieser Gesundheitsvorschriften. Damit sei jeder Gesundheitsdiktatur Tür und Tor geöffnet.

Mit Österreichs Stimme: Neuer weltweiter Pandemievertrag

Nationale Gesetze sollen ausgehebelt und die WHO die eigentliche Weltregierung werden. Als einer der Mitgliedsstaaten habe auch Österreich bereits im Dezember 2021 für einen neuen weltweiten Pandemievertrag für künftige Pandemien gestimmt, erklärt der FPÖ-Abgeordnete. Seine Anfrage an Gesundheitsminister Rauch dazu habe ergeben: Österreich als Mitglied der WHO trage die Änderung des Vertrages mit.

„Bundeskanzler weiß von nichts“

Im Bundeskanzleramt wollte man davon nichts wissen. „Dem Bundeskanzleramt liegen keine Informationen zum Sachverhalt vor!“, zeigt sich Hauser empört über die widersprüchlichen Aussagen. Im Parlament habe es nie eine Debatte über eine derartige Vertragsänderung und damit verbundene Abschaffung der Grundfreiheiten gegeben.

Gefährlichkeit der Covid-Impfungen

Schon während des gesamten Corona-Wahnsinns war Gerald Hauser eine laute Stimme im österreichischen Parlament – gegen den Maßnahmen-Zwang und die Impfpflicht. Außerdem weist er eindringlich auf die Gefährlichkeit der Covid-Impfungen hin.

Neuer Impffolder der österreichischen Bundesregierung

Doch die österreichische Bundesregierung habe erneut einen Impffolder mit Empfehlungen und Unwahrheiten herausgebracht. Hauser sagt: „Der Folder der österreichischen Bundesregierung ist einfach unfassbar. Da steht allen Ernstes: Die Impfung wirkt. Die Impfung kann nicht immer eine Ansteckung verhindern. Die Impfung schützt nachweislich!“ In Niederösterreich hingegen arbeite die neue Koalition zwischen FPÖ und ÖVP an der Corona-Aufarbeitung und Wiedergutmachung entstandener Schäden. Dieser Wind sollte in ganz Österreich wehen.



AUF1-Abend am 11. Mai: Corona-Aufarbeitung und WHO-Diktatur

Am 11. Mai beim großen AUF1-Abend „Corona-Aufarbeitung vor dem nächsten WHO-Ausnahmezustand" wird Mag. Gerald Hauser neben den anderen Fachleuten als Referent auftreten – für die Corona-Aufarbeitung und die Verhinderung einer WHO-Diktatur.



