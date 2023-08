Russland: Erste Raumsonde seit 47 Jahren auf dem Weg zum Mond

Alle bisherigen Sonden sind in der Äquatorialregion des Mondes gelandet. Bei einer erfolgreichen Landung würde Luna 25 zwei Tage vor der indischen Sonde Chandrayaan-3 ankommen und damit eine historische Erstlandung in der zerklüfteten Polarregion durchführen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Raumfahrtprogramm hat zum ersten Mal seit 1976 eine Sonde zum Mond gesandt. Luna 25 ist vom Weltraumbahnhof Wostotschny in der Region Amur gestartet und soll am 21. August in der südlichen Polarregion landen. Alle bisherigen Sonden sind in der Äquatorialregion gelandet. Bei einer erfolgreichen Landung würde Luna 25 zwei Tage vor der indischen Sonde Chandrayaan-3 ankommen und damit eine historische Erstlandung in der zerklüfteten Polarregion durchführen.

Luna 25 ist die erste Mondsonde des modernen Russlands, die vollständig aus einheimischen Komponenten hergestellt wurde. Die UdSSR hat zwischen September 1958 und August 1976 24 offizielle "Luna"-Missionen gestartet.

Das Ziel der Sonde ist die wissenschaftliche Erforschung der südlichen Polarregion des Mondes. Luna 25 ist mit Instrumenten zur Analyse des Mondbodens, des Plasmas und der Staubkomponenten auf das Vorhandensein seltener Mineralien ausgestattet. Der vorgesehene Landeplatz befindet sich in der Nähe des Boguslawski-Kraters, und die Mission ist für ein Jahr angesetzt.

NOW - Russia launches its first mission to the moon in nearly 50 years. pic.twitter.com/DWwqc3unax — Disclose.tv (@disclosetv) August 10, 2023

Indische Mission soll am 23. August landen

Nach Angaben der russischen Raumfahrtorganisation Roskosmos dauert die entscheidende erste Phase der Mission neun Minuten, vom Start bis zur Abtrennung der dritten Stufe des Fregat-Moduls, das die Sonde trägt. Das Modul soll zweimal das Haupttriebwerk zünden, um Luna 25 auf eine Flugbahn zum Mond zu bringen.

Der Flug selbst soll fünf Tage dauern, mit zwei Flugbahnkorrekturen auf dem Weg. Die letzte Phase wird etwa drei Tage dauern und die Sonde auf eine zirkumpolare Umlaufbahn in einer Höhe von etwa 100 Kilometern bringen. In der vierten Phase wird Luna 25 auf eine elliptische Landebahn mit einer Mindesthöhe von 18 Kilometern wechseln und eine weiche Landung in der Südpolregion durchführen.

Indien hatte gehofft, im September 2019 als erstes in den polaren Bergen zu landen, doch der Vikram-Lander der Chandrayaan-1-Sonde verlor die Verbindung und stürzte ab. Die im Juli gestartete Mission Chandrayaan-3 befindet sich bereits in der Mondumlaufbahn und soll bis zum 23. August eine Polarlandung durchführen.

Luna, eine Raumsonde mit Geschichte

Das Raumfahrtprogramm der Sowjetunion hat mit den Luna-Sonden eine Reihe von historischen Erfolgen erzielt. Luna-1 war das erste Raumschiff, das im Januar 1959 das Erde-Mond-System verließ. Im September desselben Jahres erreichte Luna-2 als erstes von Menschenhand geschaffenes Objekt den Mond.

Luna-9 führte im Februar 1966 eine weiche Landung durch, und Luna-10 wurde im März desselben Jahres der erste künstliche Satellit auf dem Mond. Obwohl die USA bei der Erforschung der Erdumlaufbahn hinter den Sowjets zurücklagen, gelang ihnen mit Apollo 11 im Juli 1968 die erste bemannte Landung auf dem Mond. Das Apollo-Programm wurde im Dezember 1972 eingestellt."

Quelle: RT DE