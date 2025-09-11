Seidenstraße: Konferenz in Chinas Shenyang im Nordosten soll die hochwertige Entwicklung der globalen Industriewirtschaft fördern

Die Exchange-Konferenz 2025 zur integrierten Entwicklung des globalen industriellen Internets, die unter dem Motto „Intelligente Industrie für globale Vernetzung" stand, fand am 6. September in Shenyang in der nordöstlichen chinesischen Provinz Liaoning statt.

Als Hauptforum der „2025 Global Industrial Internet Conference", die am selben Tag in Shenyang eröffnet wurde, nahmen fast 300 Vertreter von Regierungen sowie Unternehmen aus 11 Ländern und Regionen an der Veranstaltung teil, um sich über neue Entwicklungstrends des industriellen Internets auszutauschen und so eine qualitativ hochwertige Entwicklung der globalen Industriewirtschaft zu fördern.

Bei der globalen Konnektivität geht es nicht nur um Technologie, sagte Hermano Tercius, Sekretär für Telekommunikation im brasilianischen Kommunikationsministerium, und fügte hinzu, dass neben der Technologie auch das Wissen um den Aufbau einer globalen Intelligenz für die Digitalisierung erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die Errungenschaften der nächsten industriellen Revolution von der gesamten Menschheit genutzt werden.

Die „Belt and Road Initiative (BRI)" wird mehr Entwicklungsländer dabei unterstützen, die Projektzusammenarbeit zu vertiefen sowie Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich des industriellen Internets zu schaffen, so Lucero Carreón, stellvertretender Vorsitzender der bilateralen Unternehmergruppe Mexiko-China beim mexikanischen Rat für Außenhandel, Investitionen und Technologie.

Das ultimative Ziel der globalen Zusammenarbeit im digitalen Bereich ist es, die gesamte Industrie zu fördern und die Zukunft der Industrialisierung voranzutreiben, sagte Ben Sassi, Generaldirektor der Handelskammer Warschau in Polen.

Zhao Yongsheng, Leiter des Tiexi-Distrikts in Shenyang, berichtete über die erfolgreichen Erfahrungen mit der digitalen Transformation der Industrie im Tiexi-Distrikt.

Er sagte, dass der Bezirk Tiexi bestrebt ist, die intelligente Modernisierung traditioneller Industrien und den Aufbau des industriellen Internets sowie der digitalen Transformation zu fördern und aktiv Pläne für neue Infrastrukturen, digitale Industrieagglomerationen sowie internationale Zusammenarbeit zu erstellen.

Zhao fügte hinzu, dass sich nach und nach eine Reihe führender in- und ausländischer Unternehmen sowie Innovationsplattformen in dem Bezirk niedergelassen haben und viele Demonstrationsprojekte für intelligente Fabriken sowie umweltfreundliche Produktion effektiv umgesetzt wurden.

Das von der China Economic Information der Nachrichtenagentur Xinhua initiierte Austauschprogramm „Global Smart Tour" für industrielle Internetunternehmen wurde auf der Veranstaltung offiziell gestartet.

Mit Shenyang als Ausgangspunkt und der Veranstaltung als Gelegenheit zielt das Programm darauf ab, internationale Industrie- und Internetunternehmen einzuladen, Chinas Smart-Factory-Produktionsstätten zu besuchen sowie durch Besuche vor Ort einen eingehenden Austausch und gegenseitiges Lernen zu fördern.

Quelle: Xinhua Silk Road Information Service (ots)