Am Frontabschnitt bei Kupjansk wurden die ukrainischen Streitkräfte in den Siedlungen Dwuretschnaja, Sinkowka, Berestowoje im Gebiet Charkow und Stelmachowka in der Volksrepublik Lugansk getroffen. Über dreißig ukrainische Soldaten wurden getötet, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, ein Fahrzeug und eine Haubitze vom Typ D-20 zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

In Richtung Krasny Liman griff die russische Armee ukrainische Truppen in den Gegenden bei Newskoje (Volksrepublik Lugansk), Jampolowka und Grigorowka (Volksrepublik Donezk) an. Im Laufe des Tages verlor Kiew in diesem Abschnitt bis zu 225 ukrainische Soldaten, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, ein selbstfahrendes Artilleriesystem vom Typ Gwosdika und eine Haubitze vom Typ D-30.

Am Frontabschnitt bei Donezk wurden im Laufe des Tages bis zu 65 ukrainische Soldaten getötet, vier gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Fahrzeuge und eine Panzerhaubitze vom Typ D-30 eliminiert.

Auch in den Richtungen Süd-Donezk und Saporoschje mussten die Einheiten der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe der Siedlungen Ugledar und Nowoselka in der Volksrepublik Donezk sowie Orechow und Schtscherbaki im Gebiet Saporoschje weitere Verluste hinnehmen. Diese beliefen sich auf bis zu siebzig Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge und eine Haubitze vom Typ D-20.

Im Gebiet Cherson wurden im Laufe des Tages bis zu zehn ukrainische Soldaten getötet, zwei Fahrzeuge und zwei Haubitzen vom Typ D-30 zerstört.

Weiterhin wurden drei ukrainische Depots mit Artilleriemunition in der Nähe der Siedlungen Ogurzowo im Gebiet Charkow, Kurachowo in der Volksrepublik Donezk und Orechow im Gebiet Saporoschje vernichtet. Ein Lager mit Raketen- und Artilleriewaffen der ukrainischen Truppen wurde in der Nähe der Siedlung Konstantinowka in der Volksrepublik Donezk angegriffen und beseitigt.

Die russischen Luftverteidigungskräfte fingen entlang der Front drei HIMARS-Geschosse ab und setzten drei ukrainische Drohnen außer Gefecht.

