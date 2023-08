US-General a.D: "Die Ukraine ist eine Drehscheibe für Kinderhandel, Drogen- und Waffenschmuggel"

In einem Interview für "Worldview Report" verrät der US-General a.D. und ehemalige Nationale Sicherheitsberater des US-Ex-Präsidenten Donald Trump, Michael Flynn, was die Ukraine heute auf der internationalen Bühne so wichtig mache. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Seinen Aussagen zufolge sei die Ukraine eine Drehscheibe für den Handel mit Menschen, insbesondere Kindern, sowie mit Drogen und Waffen – ganz zu schweigen von den Biolabors. Das alles soll unter anderem der Geldwäsche dienen." Quelle: RT DE