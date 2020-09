Vetreitelt Trump die Covid Pläne des Deep States?

Als Anfang des Jahres der tiefe Staat mit der Covid-Plandemie an die Öffentlichkeit ging, hielt es Präsident Trump für klug, zwei ihrer prominenten Befürworter der Krankheit, die Doktoren Toni Fauci und Deborah Birx, in seiner "Covid Task Force" zu beschäftigen.

Karma Singh, der für ExtremNews die ausländischen Medien beobachtet, schreibt dazu: "Präsident Trump hat den wohlverdienten Ruf, unehrliche Menschen zu "ermutigen", ihre schmutzigen Geschäfte unter den Augen der Öffentlichkeit zu betreiben, und dann den Stecker zu ziehen, wenn jeder sehen kann, wie unehrlich sie sind. Es gibt ein englisches Sprichwort, das zu seiner Taktik passt: "Give a man enough rope and he'll hang himself".

Es war Dr. Faucis offensichtliche Beschäftigung mit der Förderung des "Moderna"-"Impfstoffs", von dem er Millionen erwartete (der jetzt in fast völligem Chaos versunken ist - siehe unten), und die fast völlige Missachtung des Wohlergehens des amerikanischen Volkes, was Trump ermöglichte, ihn zu entlassen. Dr. Birx' Nachgiebigkeit gegenüber den (oft widersprüchlichen) Launen und Phantasien der CDC und der WHO hat jede Glaubwürdigkeit zerstört, die sie einmal gehabt haben könnten.

Dr. Fauci wurde durch Dr. Scott Atlas ersetzt, der von Anfang an ein starker Kritiker der Abriegelung, Verschleierung und "Distanzierung" war, da er weiß, dass diese nichts zum Schutz oder zur Förderung der Gesundheit beitragen. Somit haben wir jetzt einen großen Wandel von der Förderung einer vorgetäuschten Pandemie hin zur Wiederherstellung von Demokratie und Bürgerrechten in ganz Amerika.



Dr. Atlas ist auch ein scharfer Kritiker von sinnlosen Tests, deren einziger Effekt und Zweck darin besteht, Angst zu verbreiten. „Hätte das "Virus" tatsächlich existiert, hätten normale menschliche Aktivitäten inzwischen fast vollständige "Herdenimmunität" geschaffen“, so Dr. Atlas.



Dr. Atlas hat ferner die Meinung geäußert, dass sich das Ganze bis Anfang Oktober "selbst ausgebrannt" haben könnte.

Nach der britischen Astra-Zeneca-"Impfstoff"-Katastrophe, über die wir letzte Woche berichtet haben, scheint es nun, als ob es nicht nur mit dem amerikanischen ehemaligen Spitzenreiter "Moderna", der von Dr. Fauci und Bill Gates stark gefördert wurde, sondern mit allen "Corona"-Impfstoffen im Allgemeinen große Probleme gibt. Es scheint, dass alle früheren Versuche, einen "Impfstoff" gegen die "Corona"-Grippe-Varianten (von denen es mehr als tausend registrierte gibt) zu schaffen, sich als mit katastrophalen Nebenwirkungen erwiesen haben. Dies scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass durch die Schaffung eines "künstlichen" "Virus", der das menschliche Immunsystem zur Bildung von Antikörpern gegen das "echte" "Virus" verleiten soll, stattdessen ein neuer Hybrid mit extrem virulenten und tödlichen Eigenschaften geschaffen wird. Dieses Problem wurde nicht nur nicht überwunden, es scheint sich sogar noch verschlimmert zu haben. Astra Zeneca verzeichnete eine 60%ige "Nebenwirkung", von denen einige einen Krankenhausaufenthalt erforderten. Dies wurde durch die jüngste Testreihe von Moderna überholt, die 100 % künstlich induzierte Krankheit mit mehr als 20 % Krankenhausaufenthalt zeigte.

In den letzten Wochen haben Großinvestoren in Moderna ihre Aktien so schnell wie möglich abgestoßen, um sie loszuwerden. Das allgemeine Coronavirus-"Impfstoff"-Problem ist nicht die einzige Ursache für ihre Beschwerden; Moderna besitzt nicht das für den Verkauf des "Impfstoffs" erforderliche Patent und es konnte nicht erreicht werden, dass ihnen das Patent übertragen wird.

Moderna stellte beim US-Patentamt einen Antrag auf Neuzuteilung des Patents mit der Begründung, dass ein Impfstoff schnell entwickelt werden müsse, weil ein neuer SARS-ähnlicher Ausbruch unmittelbar bevorstehe.

Sie stellten diesen Antrag im MÄRZ 2019, d.h. zehn Monate bevor der tiefe Staat ihre Plandemie publik machte!"

Quelle ExtremNews / Karma Singh