Lawrow in Brasilien: Fünf wichtige Details des Besuchs beim BRICS-Partner

Die Reise von Lawrow veranschaulichte die bedeutende Rolle, die Russland Brasilien beimisst, wenn es um die lateinamerikanische Dimension der großen Strategie Moskaus geht. Dies analysiert Andrew Korybko im Magazin "RT DE".

Weiter analysiert Korybko auf RT DE: "Der jüngste Besuch des russischen Außenministers Sergei Lawrow in Brasilien verlief wie erwartet hinsichtlich dieser beiden BRICS-Staaten, die eine umfassende Ausweitung ihrer Zusammenarbeit vereinbart haben. Aber es gab auch fünf sehr wichtige Details, die der Aufmerksamkeit der meisten Beobachter entgangen sind. Das erste Detail ist, dass die offizielle brasilianische Pressemitteilung darüber informierte, dass der bilaterale Handel im vergangenen Jahr den historischen Rekord von 9,8 Milliarden US-Dollar erreichte, was vollständig innerhalb der Amtszeit von Jair Bolsonaro, dem Vorgänger von Lula da Silva, geschah.

Diese Tatsache widerspricht dem Narrativ in den alternativen Medien, dass Bolsonaro eine US-Marionette war und deshalb niemals hätte den Handel mit Russland auf das höchste Niveau aller Zeiten bringen können, insbesondere angesichts des weiter andauernden Stellvertreterkrieges zwischen der NATO und Russland in der Ukraine. Die Grundlage, auf der sich beide Seiten verpflichteten, ihre Beziehungen weiter zu vertiefen, wurde daher teilweise von Bolsonaro aufgebaut, der seinerseits jenen Kurs fortsetzte, den Michel Temer und Dilma Rousseff nach den ersten beiden Amtszeiten von Lula eingeschlagen hatten.

Zweitens kommt der Danksagung von Lawrow "an unsere brasilianischen Freunde für ein korrektes Verständnis der Entstehung dieser Situation und deren Bestreben um einen Beitrag zur Suche nach Lösungswegen", wie sie in der offiziellen Abschrift des russischen Außenministeriums enthalten ist, eine weitaus tiefere Bedeutung zu. Sie verleiht einem kürzlich durchgesickerten Bericht Glaubwürdigkeit, in dem behauptet wird, Russland billige den Geist von Lulas Friedensrhetorik, was aber keineswegs dasselbe wie die Billigung von deren Inhalt ist.

Darüber hinaus ist das dritte Detail die Zeitdauer, die Russlands Top-Diplomat damit verbracht hat, Moskaus Haltung im Konflikt in der Ukraine zu erklären und ebenso den Wunsch, diesen "so schnell wie möglich" zu beenden. Dies folgte auf Lulas Verurteilung von Russland in einer gemeinsamen Erklärung mit Joe Biden; auf Brasiliens Zustimmung zur Unterstützung einer antirussischen Resolution in der UN-Vollversammlung und auf die Lüge von Lula – nur einen Tag vor der Ankunft von Lawrow –, dass Präsident Putin angeblich kein Interesse am Frieden habe. Dementsprechend können die Worte von Lawrow als höfliche Antwort auf diese vorausgegangenen Entwicklungen angesehen werden.

Viertens beweist die erneute Unterstützung von Lawrow für den angestrebten ständigen Sitz Brasiliens im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, die Entideologisierung der Beziehungen Russlands zu Lateinamerika, insbesondere nach Lulas oben erwähnter politischer Unfreundlichkeit und seinen angeblichen Plänen, ein globales Einflussnetzwerk mit den US-Demokraten zu schaffen. Auch wenn China und die USA die zwei wichtigsten Seiten in Lulas großer Strategie für Brasilien sind, kann Russland dennoch helfen, zum gemeinsamen Ziel voranzukommen und den globalen Übergang zu einem System der Multipolarität zu beschleunigen.

Und schließlich bestätigte Lawrows Amtskollege Mauro Vieira, dass er an Lula die Einladung von Präsident Putin zur Teilnahme am Sankt Petersburg International Economic Forum (SPIEF) Mitte Juni weitergeleitet habe, die laut TASS erstmals beim Besuch seines Chefberaters für Außenpolitik in Moskau im vergangenen Monat ausgesprochen worden war. Lula hatte zuvor noch verkündet, er werde wegen des andauernden Konflikts weder Russland noch die Ukraine besuchen, und der Internationale Strafgerichtshof hatte Brasilien aufgefordert, Präsident Putin zu verhaften, sollte er jemals seine Schritte dorthin lenken. Somit ist es noch unklar, ob Lula der Einladung nach Sankt Petersburg folgen wird.

Dieses letztgenannte Detail der Reise von Lawrow nach Brasilien ist das weitaus wichtigste, da es eine kluge und höfliche Art ist, um die Aufrichtigkeit von Lulas erklärten Absichten zu beurteilen, trotz des Drucks vonseiten der USA die Beziehungen zu Russland weiterhin auszubauen. Lula könnte natürlich behaupten, es gebe "Terminkonflikte", oder er könnte möglicherweise kurz vor der Abreise nach Sankt Petersburg krank werden. Aber der Punkt ist, dass dies beweisen wird, ob es Lula ernst meint, all das umzusetzen, was Lawrow und sein Amtskollege diskutiert hatten.

Insgesamt verdeutlichte Lawrows Reise die wichtige Rolle, die Russland Brasilien beimisst, wenn es um die lateinamerikanische Dimension der großen Strategie Moskaus geht. Die Rhetorik auf beiden Seiten war positiv, aber es bleibt abzuwarten, ob daraus am Ende etwas Handfestes wird, was stark davon abhängt, ob Lula in weniger als zwei Monaten am diesjährigen Forum in Sankt Petersburg teilnehmen wird oder nicht. In der Zwischenzeit ist zu erwarten, dass die USA Lula maximal unter Druck setzen werden, diesem Forum fernzubleiben. Daher ist es schwierig vorherzusagen, was Lula letztlich tun wird.

Übersetzt aus dem Englischen

Andrew Korybko ist ein in Moskau ansässiger amerikanischer Politologe, der sich spezialisiert hat auf die US-Strategie in Afrika und Eurasien sowie auf Chinas Belt & Road-Initiative, Russlands geopolitischen Balanceakt und hybride Kriegsführung."

Quelle: RT DE