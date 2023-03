Putin: "Nicht die Länder (des Westens) sind unfreundlich, sondern deren Eliten und Machthaber"

Wladimir Putin unterscheidet zwischen den Völkern des Westens und ihren russophoben Eliten und Machthabern. Das hat er am Donnerstag erneut am Rande eines Unternehmerkongresses in Moskau klargestellt. Eine Wiederannäherung setze voraus, dass der Westen die Sicherheitsinteressen Russlands respektiere. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Rande seines Auftritts beim Unternehmerkongress im Moskau am Donnerstag zu der auf die Staaten der antirussischen Koalition im Westen bezogenen Formulierung "unfreundliche Länder" geäußert. Nicht die Länder im Westen oder gar ihre Völker seien unfreundlich zu Russland, sagte er, sondern Teile der Eliten dieser Länder und die aktuellen Machthaber. Deshalb würde der Begriff der "unfreundlichen Länder" die Realität ungenau beziehungsweise gar nicht widerspiegeln, kritisierte das russische Staatsoberhaupt. Das politische System in diesen Ländern, fuhr Putin fort, sei so strukturiert, dass es Personen mit einem geringen Bildungs- und Erziehungsniveau nach oben befördere. Sie verstünden häufig gar nicht, was sie tun und sagen, was zu entsprechenden Ergebnissen führe. Die Tätigkeit dieser Politiker und "Eliten" füge den eigenen Völkern und der eigenen Wirtschaft Schaden zu.

Videolink Russland sei daran interessiert, dass die Europäer eigenständig und souverän sind und Entscheidungen im Interesse der eigenen Länder und Völker treffen. Bedauerlicherweise sei es "nicht ganz so und häufig gar nicht so", urteilte der Präsident. Man könne aktuell nichts daran ändern. In der Zukunft sollten sich beide Seiten aufeinander zubewegen. Auch wenn es bequem wäre, könne auch Russland die Alleinschuld für die gegenwärtige Situation nicht den "westlichen Partnern" zuschieben. Russland sei, erinnerte das russische Staatsoberhaupt, immer bereit gewesen, konstruktiv und zum gegenseitigen Vorteil mit den Staaten des Westens zusammenzuarbeiten. Die einzige Bedingung war, dass die nationalen Sicherheitsinteressen Russlands respektiert würden. Diesen Respekt hat es in den vergangenen Jahren nicht gegeben, vielmehr war der Westen bestrebt, die eigenen Zielsetzungen um jeden Preis zu erreichen, auch wenn dies nur auf Kosten der russischen Interessen und Bedürfnisse ging. " Quelle: RT DE