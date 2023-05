Die ukrainischen Streitkräfte beginnen keineswegs mit der groß angelegten Gegenoffensive. Die Kiewer Behörden führen dies auf schlechte Wetterbedingungen zurück. Viele ukrainische Fahrzeuge erreichen allerdings aufgrund der hochpräzisen russischen Angriffe gar nicht die Front. Dies analysiert der Kriegsberichtserstatter Andrei Koz im Magazin "RT DE".

Weiter analysiert Koz auf RT DE: "Nach der Befreiung von Artjomowsk (ukrainisch: Bachmut) ist die Front vorübergehend zum Stillstand gekommen. Die ukrainischen Streitkräfte haben ihre Offensive bisher aufgeschoben und beschränken sich auf Aufklärungsgefechte. RIA Nowosti berichtet über mögliche Gründe für diese Unentschlossenheit.

Nach Westen

Die überlebenden Gruppen der ukrainischen Streitkräfte bahnten sich ihren Weg aus der Stadt über von Artillerie und Flugzeugen gesprengte Straßen. Die "Fortezija Bachmut" (Festung Bachmut), wie es in den ukrainischen Medien hieß, ist nach monatelangen Kämpfen gefallen.

Damit konnte die starke Befestigung von Sewersk – Soledar – Artjomowsk endlich durchbrochen und die ukrainischen Streitkräfte nach Westen abgedrängt werden. Ein Weitermarsch ist noch nicht geplant. Die Wagner-Kämpfer, die die Siedlung gestürmt haben, schließen ihre Räumung ab und werden sich im Juni in Feldlager begeben. Ihre Stellungen werden von Einheiten des Verteidigungsministeriums (Russlands) eingenommen.

Versuche von Einheiten des Kiewer Regimes südlich und nördlich von Artjomowsk, wo sie Mitte Mai mehrere hundert Meter russischen Territoriums besetzt hatten, sind erfolglos. Die (ukrainischen) Einheiten, denen es gelang, aus der Stadt zu entkommen, zogen sich nach Tschassow Jar zurück und nahmen im Westen, in Chromowo, Verteidigungsstellungen ein.

Dies ist wahrscheinlich ihre nächste Linie, deren Überwindung es ermöglichen wird, Konstantinowka und die Agglomeration Slawjansk-Kramatorsk zu erreichen. Der Kampf darum wird zur allgemeinen Schlacht um den Donbass werden. Ein Offizier des 1. Armeekorps der DVR, Rufname Klim, sagte:

"Wir schließen nicht aus, dass sie versuchen werden, Artjomowsk zurückzuerobern. Genau aus diesem Grund haben die ukrainischen Streitkräfte während ihres Rückzugs Hochhäuser hinter sich in die Luft gesprengt ‒ um zu verhindern, dass wir sie zu Verteidigungszwecken besetzen. Es wird jedoch nicht leicht für sie sein, die Stadt zurückzuerobern. Immerhin konnten wir sie vor allem dank des Gewichtsvorteils einer Artilleriesalve einnehmen. Und sie werden ohne einen solchen Trumpf angreifen müssen. Es stimmt allerdings, dass sie sich einen zahlenmäßigen Vorteil verschaffen könnten."

Durchbruch zum Meer

Auf dem Territorium der LVR ist die Front noch immer ohne große Veränderungen. Die Artillerieangriffe und die Kämpfe in den bewaldeten Gebieten um Stützpunkte gehen weiter.

Hier wartet das (russische) Militär auf einen Angriff auf die Südflanke der Kremennaja-Swatowo-Linie. Die ukrainischen Streitkräfte wollen das Viereck Kremennaja – Rubeschnoje – Sewerodonezk – Lissitschansk erreichen, um einen Brückenkopf zu erobern für einen weiteren Vorstoß tief in die Republik hinein – bis nach Lugansk, das schon lange als tiefes Hinterland gilt. Ein Durchbruch nach Swatowo ist ebenfalls wahrscheinlich, gefolgt von einem Angriff auf Starobelsk.

In der Nähe von Donezk gibt es Stellungskämpfe, aber die russische Armee rückt vorsichtig vor. In der Nähe von Awdejewka griffen (russische) Angriffstruppen bei Sewernoje an. Perwomaiskoje wird allmählich befreit.

Die ukrainischen Streitkräfte zeigen die Zähne und beschießen regelmäßig Großstädte. Die Hauptstadt (Donezk) ist traditionell am stärksten betroffen. Nach Angaben des (russischen) Militärs gibt es jedoch keine aktiven Vorbereitungen für eine Offensive auf Donezk.

Der Haupt- oder zumindest der Hilfsangriff wird seiner Meinung nach aus Richtung Ugledar erfolgen. Das Kiewer Regime stationiert dort weiterhin Truppen und Ausrüstung. Die russische Armee hat die Straßen, über die diese Gruppe versorgt wird, unter Feuerschutz genommen.

Eine mögliche Richtung in diesem Gebiet ist Wolnowacha. Wenn die Stadt fällt, werden die ukrainischen Streitkräfte die strategisch wichtige 100 Kilometer lange Route von Donezk zum Asowschen Meer kappen. Eine direkte Straße nach Mariupol würde sich über die kahlen Felder öffnen.

Vorbereitungen für den Angriff

In der wahrscheinlichsten Richtung der Offensive, Saporoschje, ist es relativ ruhig. Die örtlichen Behörden behaupten, dass die russische Armee die Lage im Gebiet unter Kontrolle habe. Es gibt keine Aktivitäten der ukrainischen Streitkräfte an der Frontlinie. Überdies gibt es keine größeren Bewegungen von Armeekolonnen.

Aber die Städte werden weiterhin beschossen. Letzte Woche wurde Berdjansk beschossen.

Im Büro des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij wurde verlautbart, die Gegenoffensive laufe eigentlich schon "seit einigen Tagen". Kiew macht keinen Hehl daraus, dass die jüngsten Drohnenangriffe auf Ziele in Russland sowie der Einsatz der Saboteure im Gebiet Belgorod Teil eines Gesamtplans sind. Die Taktik der Sabotage, des Terrors und des wahllosen Beschusses zielt unter anderem darauf ab, die russische Armee zu zwingen, zusätzliche Kräfte für den Grenzschutz bereitzustellen.

Und die heiße Phase wird vertagt. Im Donbass regnet es wieder, und schweres Gerät bleibt auf den Feldern stecken. Doch es ist nicht nur das Wetter, das die ukrainischen Streitkräfte behindert.

In den letzten Wochen haben die (russischen) Luft- und Weltraumkräfte aktiv Gleitbomben eingesetzt, um Einrichtungen der ukrainischen Streitkräfte anzugreifen. Eine ganze Reihe westlicher Waffen wurde zerstört, bevor sie die Frontlinie erreichten. Aber was es bis zur Kontaktlinie geschafft hat, wird sehr bald beseitigt werden.

Übersetzt aus dem Russischen, zuerst erschienen auf RIA Nowosti.

Andrei Koz ist ein russischer Kriegsberichterstatter der RIA Nowosti."





