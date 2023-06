Polen hat dazu aufgerufen, die Aktionen polnischer Söldner nicht mit den Behörden des Landes in Verbindung zu bringen. Zuvor hatten polnische Söldner erklärt, am Angriff auf das russische Gebiet Belgorod teilgenommen zu haben. Das Video wurde umgehend wieder entfernt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Stanisław Żaryn, der Sprecher des Koordinators für Spezialdienste der Republik Polen, hat erklärt, dass die polnischen Söldner in der Ukraine nichts mit dem offiziellen Warschau zu tun hätten. Der Beamte schrieb auf Twitter:

"Das in den Medien beschriebene polnische Freiwilligenkorps ist in keiner Weise mit den polnischen Streitkräften oder irgendeiner polnischen Institution verbunden."

Der Sprecher stellte klar, dass die Aktionen dieser Leute im Ukraine-Krieg nicht mit den Behörden in Warschau in Verbindung gebracht werden sollten.

Zuvor hatten Söldner des sogenannten Polnischen Freiwilligenkorps erklärt, an dem Angriff auf das russische Gebiet Belgorod teilgenommen zu haben. Ihre Nachricht auf Telegram wurde von vielen polnischen Medien veröffentlicht, aber wenige Stunden später gelöscht.

Ende Mai durchbrach eine ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppe die Grenze zu Russland und drang in das Gebiet des Bezirks Graiworon ein. Am selben Tag beschossen die Kämpfer das Grenzgebiet noch mehrere Male und setzten Drohnen mit Sprengkörpern ein.

Durch gemeinsame Aktionen der Luftabwehr, der Artillerie und der Einheiten des westlichen Militärbezirks, die die Staatsgrenze schützen, wurden die Saboteure aufgehalten und besiegt. Die übrigen Kämpfer wurden auf ukrainisches Territorium zurückgedrängt, wo sie bis zur vollständigen Liquidierung beschossen wurden. Insgesamt wurden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums mehr als 70 Kämpfer, vier gepanzerte Fahrzeuge und fünf Kleinlastwagen außer Gefecht gesetzt.

Nach Angaben des Gouverneurs des Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, seien bei dem Sabotageangriff ein Zivilist aus dem Dorf Kosinka getötet und 13 weitere Personen verwundet worden. Der Ermittlungsausschuss eröffnete ein Strafverfahren unter sechs Artikeln, darunter Terrorismus.

Am 4. Juni kam es erneut zu einer Attacke der Saboteure. Das russische Militär führte auf die ukrainischen Kräfte in der Nähe von Nowaja Tawolschanka im Gebiet Belgorod zügig einen Artillerieangriff durch. Wie das russische Verteidigungsministerium weiter berichtet, verhinderten die Einheiten des westlichen Militärbezirks und der Grenzabteilung des FSB einen Versuch der Kämpfer, den Fluss in der Nähe der Siedlung zu überqueren."

Quelle: RT DE