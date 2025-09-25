Seidenstraße: „Wuliangye Day" glänzt auf der Expo 2025 Osaka

Als vor kurzem in Osaka im Westen Japans die Veranstaltung „Wuliangye Day" eröffnet wurde, erregte der chinesische Baijiu-Hersteller Wuliangye die Aufmerksamkeit der Besucher an seinem prächtigen Stand im chinesischen Pavillon der Weltausstellung 2025.

Von 1915 bis 2025 hat der erfahrene chinesische Weltausstellungsteilnehmer der globalen Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kultur-„Olympiade" gemeinsam mit der Entwicklung chinesischer Marken seinen Platz auf der Bühne gesichert.

Beim Betreten der thematischen Ausstellungshalle konnten Besucher eine Wand voller Auszeichnungen entdecken, die für erstklassige Qualität, immaterielles Kulturerbe, altehrwürdige Marken und Popularität in China stehen.

Am zentralen Stand wurden klassische und repräsentative Produkte wie die erste bis achte Generation des Wuliangye-Likörs ausgestellt, und am Thementag am 16. September wurde die Erinnerungsgeschenkbox für die Expo 2025 Osaka an den Betreiber des chinesischen Pavillons zur dauerhaften Abholung übergeben.

Als Markt für gehobenen Konsum ist Japan ein zentraler Knotenpunkt für die Globalisierungsstrategie von Wuliangye. Mit seinem Thementag-Event taucht der chinesische Baijiu-Hersteller tiefer in die lokalen Essensszenarien ein.

Am 16. September wurde ein Restaurant in Osaka offiziell zum zweiten autorisierten Übersee-Restaurant von Wuliangye, das erstklassigen chinesischen Baijiu und Lebensmittel in den Alltag der japanischen Verbraucher bringt.

Seit ein in Tokio ansässiges Restaurant im April seine erste Auslandsgenehmigung erhalten hat, treibt Wuliangye mit strategischer Entschlossenheit die weltweite Expansion voran. Vom 13. bis 23. September fanden in den zugelassenen japanischen Restaurants Marketingaktivitäten zum Thementag statt.

Die japanischen Verbraucher strömten in Scharen in diese Restaurants, um die Gerichte und Spirituosen zum Thema Wuliangye zu genießen. Ein japanischer Jugendlicher lobte die maßgeschneiderten Gerichte und sagte, dass solche Gerichte die Essenz der chinesischen und japanischen Küche kunstvoll miteinander verbinden sowie die Augen und Mägen der Menschen mit hübschen Designs erfreuen.

Derzeit hat Wuliangye, einer der Schrittmacher auf dem Weg des chinesischen Baijiu in die Welt, Produkte in Dutzende Länder exportiert und Wuliangye-Restaurants in Hongkong, Tokio sowie Singapur eröffnet, um die Beziehungen zu den Verbrauchern in Übersee zu vertiefen.

Durch die Partnerschaft mit dem Guide Michelin fördert Wuliangye die „harmonische Essenszeit" in Übersee und bietet globalen Verbrauchern trendige sowie lokalisierte Produkte wie alkoholarme Liköre und Cocktails mit Baijiu an, die ihren Vorlieben entsprechen.

Auch in Zukunft wird Wuliangye die globalen Plattformen nutzen, um die Welt mit seiner einzigartigen Spirituosenkultur und seinen feinen Produkten zu erfreuen.

Quelle: Xinhua Silk Road Information Service (ots)