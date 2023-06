Rinat Akhmetov unternimmt weitere rechtliche Schritte gegen Russland

Der ukrainische Milliardär Rinat Akhmetov hat offiziell im letzten Monat ein Schiedsverfahren gegen Russland eingeleitet, um eine Entschädigung für Verluste durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten durch die Russische Föderation zu fordern.

Letztes Jahr sagte Akhmetov im Juni, dass er seine Optionen für eine rechtliche Klage zur Wiederherstellung von Milliardenverlusten prüft. "Als Eigentümer von Azovstal und vielen anderen industriellen Anlagen, die von den einmarschierenden russischen Streitkräften ins Visier genommen wurden, will Herr Akhmetov sicherstellen, dass Russland für die Zerstörung, die es in der Ukraine anrichtet, zur Rechenschaft gezogen wird", sagte eine offizielle Erklärung.

Was Rinat Akhmetov Fordert

In diesem Verfahren behauptet Rinat Akhmetov, Verluste erlitten zu haben, die ihm zwischen 2014 und 2017 durch Eingriffe in sein Geschäft und die Enteignung von Vermögenswerten durch russisch kontrollierte Terrorgruppen, einschließlich der Volksrepubliken Donezk und Luhansk, entstanden sind.

Zu diesen Vermögenswerten gehören Dutzende von Unternehmen im Immobilien-, Bergbau-, Metall- und Energiesektor. Das Verfahren wird sich auf das Jenaikiwer Hüttenwerk, DTEK Rovenkiantratsyt und DTEK Sverdlovantratsyt, sowie auf die Ausbildungs- und Trainingsbasis Kirsha und die Donbass Arena konzentrieren, deren Bau Akhmetov mehr als 400 Millionen Dollar gekostet hat.

"Diese Vermögenswerte, als Teil der SCM-Gruppe, waren in einer so vielfältigen Palette von Industrien und Aktivitäten wie Metalle und Bergbau, Fußball, Energie und Immobilien involviert", sagte eine Pressemitteilung, die von der von Akhmetov besessenen Investmentgesellschaft System Capital Management Group veröffentlicht wurde.

Akhmetov sagte: "Russland muss für seine Verbrechen gegen die Ukraine und die Ukrainer bestraft werden, die seit 2014 gezählt werden. Daher reiche ich eine Klage auf volle Entschädigung von dem Aggressor-Land für alle Verluste ein, die wir seit 2014 in den illegal besetzten Gebieten der Oblaste Donezk und Luhansk erlitten haben. Die Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden, und der Aggressor muss sowohl finanziell als auch in strafrechtlichen Verfahren zur Rechenschaft gezogen werden."

Bereits 2018 wurde eine Klage beim Schiedsgericht in Den Haag bezüglich der Energievermögenswerte von Akhmetovs DTEK-Energieholding in der annektierten Krim eingereicht, gefolgt von einer Überweisung an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte im Jahr 2022 mit einer Liste von Vermögenswerten, die nach der russischen Großinvasion im Februar zerstört oder beschlagnahmt wurden.

Akhmetov Will 'Entschädigung Investieren', um die Ukraine Wieder Aufzubauen

Sollte Rinat Akhmetov seine Klagen gewinnen und eine Entschädigung zugesprochen bekommen, verspricht er, die Mittel für den Wiederaufbau der Ukraine zu nutzen. Insbesondere für den "Wiederaufbau und die Eröffnung neuer Fabriken und Werke, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Förderung des Wachstums der ukrainischen Wirtschaft" im Donbass, wo "die Donbass Arena wieder ein Ort für glückliche Treffen und Aufregung sein wird."

Diese Kommentare folgen anderen Versprechen von Akhmetov, die belagerte Hafenstadt Mariupol wieder aufzubauen, die einst viele seiner Stahl- und Metallurgiebetriebe der Metinvest-Gruppe beherbergte.

Um den Wiederaufbau von Mariupol anzukurbeln, hat Akhmetov 1,5 Millionen Dollar für das, was er einen neuen Revitalisierungsplan nennt, zur Verfügung gestellt. Dieser Plan wird als Teil der Initiative "Mariupol Reborn", die im Herbst 2022 von der lokalen Regierung von Mariupol in Zusammenarbeit mit der SCM Group gestartet wurde, entwickelt.

Nach einer Ankündigung, die letzten Monat veröffentlicht wurde, soll der Revitalisierungsplan bis Ende 2024 in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Bürgern von Mariupol entwickelt werden. Die anfänglichen 1,5 Millionen Dollar an Finanzierung werden verwendet, um einen Plan in Bezug auf die Ausbildung von Spezialisten, die Gründung des Projektbüros und die Umsetzung von Fundraising-Initiativen zu entwickeln.

"Ich glaube an die Zukunft von Mariupol, deshalb stelle ich 1,5 Millionen Dollar für den Bau des Projektbüros 'Mariupol Reborn' zur Verfügung, das zusammen mit unseren internationalen Partnern und den Einwohnern von Mariupol eine gemeinsame Vision für das neue Mariupol schaffen wird", sagte Rinat Akhmetov.

----