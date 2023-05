Mag. Gerald Hauser zu WHO-Plänen: „Alle 4 Monate impfen“

Der NRAbg. Gerald Hauser warnt vor den Plänen der WHO, der EU, und auch der österreichischen Regierung. Grund- und Freiheitsrechte sollen vollständig aus dem Gesetz gestrichen werden! Ab Juli sollen Gelder an Gemeinden, Ärzte und Apotheken fließen, wenn sich Menschen „impfen“ lassen. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Viele Menschen glauben, die WHO sei eine „Gutmenschen-Organisation“, sagt NRAbg. Gerald Hauser. 80% ihrer Mittel kommen jedoch von privaten Sponsoren, wie der Bill & Melinda Gates Foundation oder der weltweiten Impfallianz Gavi.

„Maximale Befangenheit“ konstatiert Hauser auch bei der WHO und der Zulassungsbehörde EMA. Deren Ziel sei einzig, die Menschen in weitere „Impfungen“ hineinzutreiben.

Die ganze Sendung „Gerald Hauser: ‚Derzeit laufen einige Machterhaltungsschritte parallel‘“ hier ansehen:

„Gerald Hauser: ‚Derzeit laufen einige Machterhaltungsschritte parallel‘“ – Sabine Petzl im Gespräch mit NRAbg. Gerald Hauser



An Parlament vorbei

Derzeit werde ein weltweiter Pandemievertrag vorbereitet. Österreichs Vertreter hat diesem zugestimmt. Dies erfolgte am Parlament vorbei – ohne Abstimmung, ob die Menschen das überhaupt wollen! Nationales Recht werde somit bereits jetzt an die WHO übertragen.

WHO-Plan: Freiheiten und Menschenrechte aus Gesetz streichen!

Mit der Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften soll die „uneingeschränkte Achtung der Würde, Menschenrechte und Grundfreiheiten von Personen“ aus dem Gesetz gestrichen werden!

Während man bislang eine Impfpflicht noch umgehen konnte, könnte man sich dann nicht einmal mehr gesetzlich wehren. Zwangsimpfungen könnten drohen.

„Interessiert System-Medien nicht“

„Das interessiert den Mainstream überhaupt nicht“, ist Mag. Gerald Hauser erschüttert.

„Alles ist gut, alles ist vorbei“, werde den Menschen derzeit vermittelt. Doch man solle sich nicht vom Auslaufen des Covid-19-Maßnahmensgeseztes täuschen lassen.

Im Hintergrund wird bereits das Impf-Finanzierungsgesetz begutachtet. Und dieses hat es in sich!

Ab Juli: Gemeinden erhalten Geld für Impfung

Von 1. Juli 2023 bis 31. März 2024 sollen Gelder fließen, wenn sich die Menschen impfen lassen. Dabei erhält:

die Gemeinde 18 €

der Arzt 15 €

die Apotheke 5 €

Gesamt fließen also 38 Euro pro Impfung – dabei ist der Einkauf noch gar nicht mitgerechnet! Wer alles profitiert, sollte man bedenken, wenn ab Juli wieder massiv Impf-Briefe ins Haus flattern.

Schließlich hat sich Österreich gegenüber der EU verpflichtet, bis Ende 2023 weitere 70 Millionen (!) „Impf“-Dosen abzunehmen.

Tirol: „Alle 4 Monate impfen“

Und die Tiroler Landesregierung hat bereits alle Menschen über 60 Jahren aufgefordert, sich alle 4 Monate (!) impfen zu lassen: „Das ist keine Impfung – das ist eine Therapie!“, ist Mag. Hauser überzeugt.

Quelle: AUF1.info