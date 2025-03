Guangdong demonstriert Offenheit, Selbstbewusstsein und Verantwortung als wirtschaftliche Macht

Am Nachmittag des 6. März 2025 hielt die Delegation der Provinz Guangdong auf der dritten Tagung des 14. Nationalen Volkskongresses eine Plenarsitzung ab, die 267 Journalisten von 107 in- und ausländischen Medien anzog. Während der Fragerunde hatten die Reporter die Gelegenheit, mit der Führungsspitze von Guangdong ins Gespräch zu kommen.

Der Parteisekretär der Provinz, Huang Kunming, der Gouverneur Wang Weizhong und weitere Delegierte beantworteten ihre Fragen und gaben Einblicke in die neuesten Fortschritte und Errungenschaften der Provinz bei der Umsetzung der chinesischen Modernisierung sowie in ihre laufenden Initiativen. Huang Chuping, Direktor des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses der Provinz Guangdong, leitete die Veranstaltung.

Ein Reporter der South China Morning Post fragte: „Als führende Wirtschaftsprovinz und Fertigungszentrum – welche Strategie verfolgt Guangdong beim Aufbau eines modernen Industriesystems, und welche zentralen Prioritäten bestimmen die nächsten Schritte?"

Huang Kunming antwortete, dass Guangdong die Integration von wissenschaftlich-technischer Innovation und industrieller Innovation vorantreiben werde. Dies werde durch den Aufbau eines leistungsstarken und modernen Industriesystems geschehen, mit dem die Provinz ihrer Verantwortung als wirtschaftlicher Motor gerecht werde und eine führende Rolle bei der chinesischen Modernisierung übernehme. Er betonte, dass das sich stetig weiterentwickelnde industrielle System von Guangdong erhebliche Produktivitätsfortschritte ermögliche und die Provinz sowohl als Chinas wirtschaftsstärkste Region als auch als bedeutendes globales Fertigungszentrum festige.

Er wies darauf hin, dass Guangdong über eine breit aufgestellte und umfassende industrielle Basis verfüge, die alle 31 wichtigen Fertigungskategorien umfasse und neun Industriecluster beherberge, von denen jeder einen Wert von über 1 Billion Yuan (138 Milliarden US-Dollar) erreiche. Darüber hinaus ermögliche die Innovationskraft und Infrastruktur der Provinz – kombiniert mit hochqualifizierten Fachkräften und vielfältigen Anwendungsszenarien – eine schnelle Umsetzung von Forschungsergebnissen in innovative Produkte und Dienstleistungen. Im Jahr 2024 erreichte das gesamte Import- und Exportvolumen von Guangdong 9 Billionen Yuan (1,2 Billionen US-Dollar), was die Vorteile der Öffnungspolitik weiter unterstreiche. Er hob zudem die Einführung des Aktionsplans zur Anwerbung von einer Million Talente für Süd-Guangdong hervor, mit dem 1 Million Hochschulabsolventen für die Arbeit und Unternehmensgründung in der Provinz gewonnen werden sollen.

Ein Reporter der Macao Daily News fragte anschließend: „Welche Pläne und Initiativen verfolgt Guangdong in der Zusammenarbeit mit Hongkong und Macao zur weiteren Entwicklung der Greater Bay Area?"

Wang Weizhong erläuterte die wirtschaftliche Bedeutung der Region: Obwohl die Greater Bay Area weniger als 1 Prozent der Landfläche Chinas ausmache und nur 6 Prozent der Bevölkerung beherberge, trage sie ein Neuntel zum nationalen BIP bei. Im vergangenen Jahr erreichte das BIP der Region 14,5 Billionen Yuan (2 Billionen US-Dollar) – ein beeindruckender Anstieg um 3,7 Billionen Yuan (511 Milliarden US-Dollar) im Vergleich zu 2018, bevor Anfang 2019 der Entwicklungsplan für die Region offiziell vorgestellt wurde. Er betonte die entscheidende Rolle von Hengqin als Plattform zur Diversifizierung der Wirtschaft Macaos. Zwischen 2009 und 2024 sei das BIP von Hengqin von 285 Millionen Yuan (39 Millionen US-Dollar) auf 53,8 Milliarden Yuan (7,4 Milliarden US-Dollar) gestiegen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 27,4 Prozent entspreche. In diesem Zeitraum habe sich die Zahl der Macao-finanzierten Unternehmen in Hengqin mehr als um das 400-Fache erhöht. Derzeit machen die „vier neuen" Industrien (neue Materialien, neue Energien, neue Ausrüstungen und neue Medizin) 59,4 Prozent der industriellen Wertschöpfung Hengqins aus. Wang betonte, dass Guangdong Hongkong und Macao weiterhin bei der tieferen Integration in die übergeordnete nationale Entwicklungsstrategie Chinas unterstützen werde.

Das „Open Day"-Format bietet Delegationen eine wertvolle Plattform, um ihre wirtschaftlichen und sozialen Fortschritte der Welt zu präsentieren. Als führende Wirtschaftsprovinz Chinas zog Guangdong erwartungsgemäß große Aufmerksamkeit auf sich. Durch Transparenz sowie eine offene, selbstbewusste und verantwortungsbewusste Haltung hinterließ die Delegation von Guangdong einen nachhaltigen positiven Eindruck bei den Medienvertretern.

