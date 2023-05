EU-Kommission "ohne öffentliche Debatte" in Kriegswirtschaft – Daly spricht von absoluter Schande

Die EU-Kommission will die Rüstungsproduktion hochfahren, um die Ukraine weiterhin mit Waffen beliefern zu können und die eigenen Bestände aufzustocken. Der für die Rüstungsindustrie zuständige Kommissar Thierry Breton sagte, dass es darum gehe, in den "Modus einer Kriegswirtschaft zu gelangen". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Vorgesehen sei es, innerhalb eines Jahres eine Million zusätzliche Granaten zu produzieren. Breton nannte das Vorhaben für die zusätzlichen Artilleriegeschosse "beispiellos".

Der EU-Abgeordneten Clare Daly platzte aufgrund dieser EU-Pläne der Kragen. So sei es nicht nur eine Schande, dass nun noch mehr Geld in die Rüstungskonzerne fließe, sondern auch, dass der Krieg dadurch verlängert werde und die Kommissionspläne noch nicht einmal debattiert werden würden.

Der Ukraine-Krieg findet vor allem auf dem Artillerieschlachtfeld statt. Die russische Armee ist der ukrainischen auf dem Feld haushoch überlegen. Kritiker glauben nicht, dass eine zusätzliche Produktion die Lücke schließen kann. "EURACTIV" schreibt, dass nach EU-Schätzungen von russischer Seite zehnmal so viele Artilleriegeschosse abgefeuert werden wie von ukrainischer. "Die Ukraine verbraucht etwa 60.000 bis 210.000 Artilleriegranaten pro Monat, während Russland etwa 600.000 bis 1.800.000 abfeuert", heißt es dort.

Viele Experten glauben, dass die Ukraine diesen Krieg überhaupt nicht gewinnen kann. Nicht auf dem Artillerieschlachtfeld und schon gar nicht gegen eine Atommacht.

Auch Militärexperte Scott Ritter meint, die Russen seien nicht zu besiegen und erst recht nicht in der Artillerie: "Ich meine, auf jedes ukrainische Geschütz, das sie einsetzen, kommen sechs, sieben oder zehn russische Geschütze. Das Gleiche gilt für die Vereinigten Staaten. Wir verwenden keine Artillerie. (...) Was sind wir schon? Die Russen haben Tausende davon. Während der Operation Desert Storm, dem Krieg, an dem ich teilgenommen habe, haben wir während des gesamten Konflikts 60.000 Schuss abgefeuert. Die Russen feuern 60.000 Schuss an einem Tag ab. An einem Tag! In ein, zwei, drei Tagen ginge uns die Artilleriemunition aus und damit die Möglichkeit, Artillerieduelle mit den Russen zu bestreiten."

EU-Kommissar Breton ist anderer Meinung und spricht von Produktionskapazitäten in Europa, die sogar größer seien als in den USA."

