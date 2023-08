In der Nacht zum Sonntag haben die Streitkräfte der Russischen Föderation einen Angriff mit luftgestützten Präzisionswaffen mit großer Reichweite auf einen Flugplatz in der Nähe des Dorfes Pintschuki (Gebiet Kiew) durchgeführt. Das Ziel des Angriffs wurde erreicht – alle vorgesehenen Ziele wurden getroffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Kupjansk haben russische Einheiten im Laufe des Tages elf ukrainische Angriffe bei den Siedlungen Sinkowka (Gebiet Charkow) sowie Nowoselowskoje und Nowojegorowka (Volksrepublik Lugansk) zurückgeschlagen. Die Verluste Kiews betrugen bis zu 120 getötete und verwundete Soldaten, ein Panzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge sowie ein Artilleriesystem des Typs M777.

Im Gebiet Saporoschje wurden fünf Angriffe in der Nähe von Rabotino und Uspenowka (Gebiet Saporoschje) erfolgreich abgewehrt. Die ukrainische Seite verlor hier bis zu 200 Soldaten, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Fahrzeuge, zwei Artilleriesysteme des Typs M777, Selbstfahrlafetten der Typen Panzerhaubitze 2000 und Krab, eine Haubitze vom Typ D-20 und ein M119-Geschütz.

Am Frontabschnitt Donezk wurden zwei ukrainische Angriffe bei Perwomaiskoje und Newelskoje (Volksrepublik Donezk) zurückgeschlagen. Bis zu 240 ukrainische Soldaten wurden getötet oder verwundet. Drei gepanzerte Kampffahrzeuge, fünf Kleinlastwagen, ein Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad, ein Artilleriesystem des Typs M777 und zwei D-30-Haubitzen wurden zerstört.

Im Raum Krasny Liman wehrten russische Einheiten drei Angriffe in der Nähe des Dorfes Tscherwonaja Dibrowa (Volksrepublik Lugansk) ab. Im Laufe des Tages beliefen sich die Verluste der ukrainischen Armee auf mehr als 80 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Kleinlastwagen und zwei Selbstfahrlafetten vom Typ Gwosdika.

In Richtung Süd-Donezk griff die russische Armee Ansammlungen von ukrainischem Militärpersonal und militärischer Ausrüstung in den Gegenden der Siedlungen Nowodonezkoje (Volksrepublik Donezk) und Prijutnoje (Gebiet Saporoschje) an. Die Verluste Kiews umfassten bis zu 130 Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge sowie Haubitzen der Typen D-20, Msta-B und D-30.

Im Gebiet Cherson töteten russische Einheiten in einem Feuerangriff bis zu 15 ukrainische Soldaten. Fünf Fahrzeuge, ein Artilleriesystem vom Typ M777 und eine D-30-Haubitze wurden vernichtet.

Ein ukrainisches Munitionsdepot wurde in der Nähe der Stadt Slawgorod (Gebiet Dnjepropetrowsk) zerstört.

Ein Hubschrauber Mi-8 der ukrainischen Luftwaffe wurde von Kampfflugzeugen der russischen Streitkräfte in der Nähe des Dorfes Saliwnoje (Gebiet Saporoschje) abgeschossen.

Zwei Su-25-Flugzeuge der ukrainischen Luftstreitkräfte wurden durch die russische Flugabwehr in den Gegenden der Ortschaften Malaja Tokmatschka und Nowodanilowka (Gebiet Saporoschje) abgeschossen. Außerdem wurden neun HIMARS-Raketen im Laufe des Tages abgefangen und 30 ukrainische Drohnen abgeschossen."

Quelle: RT DE