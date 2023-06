Weiter berichtet RT DE: "Der russische Militärangehörige Andrei Krawzow ist der erste, der eine Million Rubel (rund 11.000 Euro) für die Vernichtung eines deutschen Panzers Leopard-2 in der Zone der militärischen Sonderoperation Russlands erhalten hat. Dies teilte das russische Verteidigungsministerium mit:

"Das Wischnewski National Medical Research Center of High Medical Technologies hat einen Geldpreis in Höhe von einer Million Rubel an den russischen Soldaten Andrei Krawzow verliehen, der während der Schlacht einen Leopard-Panzer zerstört hat."