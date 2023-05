Am Frontabschnitt Kupjansk wurden ukrainische Einheiten nahe der Siedlungen Berestowoje und Sinkowka im Gebiet Charkow angegriffen. Zudem wurden Aktivitäten von drei Sabotage- und Aufklärungsgruppen bei der Ortschaft Dwuretschnoje unterbunden. Kiews Verluste beliefen sich auf etwa 145 Armeeangehörige, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Pickups, zwei Selbstfahrlafetten vom Typ Gwosdika und eine Haubitze vom Typ D-20. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei Krasny Liman wurden ukrainische Truppen in der Nähe von Newskoje in der LVR getroffen. Bei Tscherwonaja Dibrowa in der LVR wurden zwei Sabotage- und Aufklärungsgruppen eliminiert. Über 75 Militärs wurden getötet; zwei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Pickups, Selbstfahrlafette vom Typ Gwosdika und eine Haubitze vom Typ D-30 wurden lahmgelegt.

Am Frontabschnitt Donezk kämpften russische Stoßtruppen weiterhin heftig am westlichen Stadtrand von Artjomowsk. Binnen 24 Stunden führten die Luftstreitkräfte sieben Einsätze bei Tschassow Jar und Bogdanowka in der DVR durch. Die Artillerieeinheiten absolvierten 72 Einsätze.

Hierbei wurden etwa 235 ukrainische Soldaten und Söldner eliminiert. Außerdem wurden ein Panzer, vier gepanzerte Kampfwagen, sieben Fahrzeuge, aber auch Haubitzen vom Typ D-20, D-30 und Msta-B vernichtet.

In Richtung Süddonezk und Saporoschje wurden ukrainische Einheiten bei Wodjanoje im Gebiet Saporoschje und Ugledar in der DVR angegriffen. Mehr als 150 Kämpfer wurden getötet, fünf Fahrzeuge wurden zerstört.

Am Frontabschnitt Cherson beliefen sich die Verluste der Ukraine auf etwa 30 Soldaten, ein gepanzertes Kampffahrzeug sowie vier Fahrzeuge.

In der Nähe von Kriwaja Luka in der DVR wurde ein Gegenbatterieradar AN/TPQ-37 aus US-Produktion außer Gefecht gesetzt. Ukrainische Hubschrauber vom Typ Mi-24 und Mi-8 wurden in der DVR vom Himmel geholt.

Des Weiteren fing die russische Armee entlang der Front sieben Anti-Radar-Raketen HARM, eine Langstrecken-Marschflugrakete Storm Shadow und zehn HIMARS-Mehrfachraketenwerfer ab. Insgesamt wurden 21 Drohnen vernichtet."

Quelle: RT DE