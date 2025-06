Prominente Initiative gegen das Verbot des CSD in Budapest

Per Gesetz ist queeren Menschen in Ungarn das Recht auf Versammlungsfreiheit genommen worden: Der CSD 2025 in Budapest könnte in diesem Jahr verboten werden und eine Geldstrafe von 500 Euro all jenen drohen, die friedlich demonstrieren wollen.

Damit würde die Regierung Orbán einmal mehr rechtsstaatliche Prinzipien und bürgerrechtliche Garantien untergraben und die Demokratie gefährden. Es kann nicht hingenommen werden, dass ein EU-Staat grundlegende Rechte mit Füßen tritt.

Bettina Böttinger, Carolin Emcke, Thomas Hermanns und Georg Uecker haben vor diesem Hintergrund einen Offenen Brief an die Regierung in Ungarn sowie die deutsche Bundesregierung und Brüssel initiiert. Er wird von vielen prominenten Unterzeichner:innen unterstützt. Einige der Initiator:innen und Unterzeichner:innen reisen am 25. Juni nach Budapest, um ihre Solidarität vor Ort deutlich zu machen. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten werden auf www.europe-is-watching.eu veröffentlicht.

Wortlaut des Offenen Briefes:

EUROPE IS WATCHING!

Europäische Solidarität mit queeren und trans Menschen Ungarns und Präsenz in Budapest am 28.6.25

Die Lage für queere und trans Menschen in Ungarn spitzt sich seit dem angekündigten Verbot des CSD/Pride 2025 und der trans-feindlichen Verfassungsänderung im April zu - und das in einem EU-Land! Die Charta der Grundrechte der EU garantiert die Unantastbarkeit der menschlichen Würde, sie garantiert Versammlungs- und Meinungsfreiheit und den Schutz vor Diskriminierung. Wir, die Unterzeichnenden, kritisieren aufs Schärfste die Kriminalisierung von friedlichen Demonstrationen wie dem CSD/Pride. Es darf in Europa nicht unwidersprochen bleiben, wenn der grundrechtliche Schutz von Menschenrechten und Demokratie ausgehöhlt und zerstört wird. Queere Rechte sind Menschenrechte. Europa ist kulturelle, religiöse, soziale, sexuelle Vielfalt. Die lebendige LGBTIQ* Community in Ungarn braucht Anerkennung und Schutz wie alle anderen Menschen in Europa auch.

Wenn die ungarische Regierung unter Viktor Orban aus diesem europäischen Konsens ausscheren will, wird das nicht leise und unbemerkt passieren! Wir rufen dazu auf, laut die Solidarität mit allen queeren und trans Menschen in Ungarn zu zeigen und sie in ihrem Recht auf eine eigene Demonstration in Budapest am 28.6.25 zu bestärken! Wir rufen außerdem die EU-Führung in Brüssel sowie die deutsche Regierung auf, alles zu tun um diese Demonstration zu unterstützen und ihre ungarischen und ausländischen TeilnehmerInnen zu schützen. Der 28.6. wird in Budapest ein entscheidender Tag werden für die Rechte und Sichtbarkeit ALLER queeren und trans Menschen in der EU.

Initiatoren

Bettina Böttinger, Journalistin und Moderatorin

Carolin Emcke, Publizistin

Thomas Hermanns, Entertainer und Autor

Georg Uecker, Schauspieler und Unterhaltungsfacharbeiter

Unterzeichner:innen Kultur und Gesellschaft

Adriana Altaras, Autorin und Regisseurin

Lukas Bärfuss, Schriftsteller

Bibiana Beglau, Schauspielerin

Marie Burchard, Schauspielerin

Bülent Ceylan, Comedian und Sänger

Dr. Martin Dannecker, Sexualwissenschaftler

Georgette Dee, Sänger:in und Geschichtenerzähler:in

Tim Fischer, Chansonnier & Schauspieler

Annette Frier, Schauspielerin

Godehard Giese, Schauspieler

Lena Gorelik, Autorin

Jorgé Gonzalez, TV-Entertainer

Karin Hanczewski, Schauspielerin

Hanno Hauenstein, Journalist

Jens Hillje, Dramaturg und Theaterleiter

Thomas Hitzlsperger, Fußball-Funktionär und Unternehmer

Kim de l'Horizon, Autor:in

Heinrich Horwitz, Regisseur:in, Chreograph:in, Schauspieler:in

Tom Neuwirth alias Conchita Wurst, Künstler & Sänger

Nina Hoss, Schauspielerin

Olivia Jones, Moderatorin

Carolin Kebekus, Komikerin

Hape Kerkeling, Entertainer und Autor

Maren Kroymann, Kabarettistin und Schauspielerin

Barrie Kosky, Regisseur

Igor Levit, Pianist

Sascha Lobo, Autor, Podcaster & Internetunternehmer

Angelina Maccarone, Filmemacherin

Eva Meckbach, Schauspielerin

Terézia Mora, Schriftstellerin

Ersan Mondtag, Künstler

Katharine Mehrling, Sängerin und Schauspielerin

Michael Mittermeier, Comedian

Albert Ostermaier, Schriftsteller

Thomas Ostermeier, Regisseur und Künstlerischer Leiter der Schaubühne

Peter Plate, Songschreiber und Musicalproduzent

Axel Ranisch, Regisseur

Falk Richter, Regisseur und Autor

Sasha Marianna Salzmann, Autor:in

Barbara Schöneberger, Entertainerin

Sebastian Schwarz, Schauspieler

Riccardo Simonetti, Entertainer

Ulf Sommer, Musiker

Christian Spuck, Intendant Staatsballett Berlin

Katharina Thalbach, Schauspielerin und Rentnerin

Wolfgang Tillmans, Künstler

Gayle Tufts, Entertainerin

Gloria Viagra, Entertainerin

Nils Wanderer, Countertenor

Gustav Peter Wöhler, Schauspieler und Sänger

Hengameh Yaghoobifarah, Schriftsteller:in und Journalist:in

Mirjam Zad

off, Direktorin des NS-Dokumentationszentrums München

Thomas Zaufke, Komponist

Unterzeichner:innen Politik:

Andreas Audretsch, Stv. Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen

Katarina Barley, MdEP

Marianne Birthler, ehemalige Beauftragte für Stasi-Unterlagen

Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag

Timon Dzienus, MdB

Werner Graf, Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen Berliner Abgeordnetenhaus

Britta Haßelmann, MdB

Klaus Lederer, MdA, Bürgermeister von Berlin und Senator a.D.

Max Lucks, Menschenrechtspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag

Filiz Polat, Parlamentarische Geschäftsführerin Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates

Heidi Reichinnek, MdB, Ko-Vorsitzende Die Linke

Terry Reintke, MdEP, Ko-Vorsitzende Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz im Europäischen Parlament

Claudia Roth, MdB

Daniel Wesener, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, Senator a.D.

Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister a. D.

Quelle: EUROPE IS WATCHING (ots)