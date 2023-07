Russische Streitkräfte haben heute Nacht einen Gruppenangriff mit seegestützten Präzisionswaffen auf Munitionslager der ukrainischen Streitkräfte durchgeführt. Alle vorgesehenen Objekte wurden eliminiert, teilt der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, mit. In den vergangenen 24 Stunden setzten ukrainische Streitkräfte ihre erfolglosen Offensivversuche an den Frontabschnitten Donezk, Krasny Liman und Süd-Donezk fort. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Frontabschnitt Donezk wurden 16 ukrainische Attacken abgewehrt. Bei der Ortschaft Kurdjumowka wurde eine ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppe unterdrückt. Insgesamt wurden an einem Tag bis zu 480 ukrainische Soldaten an diesem Frontabschnitt getötet. Sechs Pick-ups, drei Krab-Artillerieeinheiten, zwei Haubitzen und ein Artillerieaufklärungsradar vom Typ AN/TPQ-50 wurden zerstört.

Am Frontabschnitt Krasny Liman wurden drei ukrainische Angriffe zerschlagen. Bis zu 90 ukrainische Soldaten wurden getötet. Vier gepanzerte Kampffahrzeuge, vier Pick-ups, eine Selbstfahrlafette und eine Haubitze wurden zerstört.

Im Süden der Volksrepublik Donezk wurden zwei ukrainische Angriffe abgewehrt. Im Gebiet Saporoschje wurden ukrainische Stellungen angegriffen und eine Attacke abgewehrt. Insgesamt an diesen zwei Frontabschnitten wurden mehr als 180 ukrainische Soldaten getötet. Ein Panzer, fünf gepanzerte Kampffahrzeuge, zwei Autos, eine Panzerhaubitze vom Typ AS90 Braveheart, fünf Haubitzen, eine Selbstfahrlafette und ein Mehrfachraketenwerfer wurden vernichtet.

Bei Kupjansk wurden bis zu 30 ukrainische Soldaten eliminiert. Zwei gepanzerte Mannschaftstransporter, zwei Fahrzeuge, eine Haubitze und zwei Selbstfahrlafetten wurden zerstört.

Im Gebiet Cherson wurden bis zu 70 ukrainische Soldaten getötet. Ein gepanzertes Kampffahrzeug, drei Fahrzeuge sowie zwei Selbstfahrlafetten wurden außer Gefecht gesetzt.

Ukrainische Munitionsdepots wurden nahe Kurdjumowka und Jampol in der Volksrepublik Donezk zerstört. Binnen der vergangenen 24 Stunden wurden außerdem elf HIMARS-Raketen abgefangen und vierzehn ukrainische Drohnen abgeschossen."

