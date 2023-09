Laut dem kommissarischen Gouverneur des Gebiets Saporoschje hat es für die russische Armee keinen Sinn, Rabotino zu halten, das "nur noch auf der Landkarte existiert". Die russische Armee zog sich auf Anhöhen nahe der Stadt zurück, die ukrainischen Streitkräfte liegen unterhalb. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russlands Streitkräfte haben das Dorf Rabotino im Gebiet Saporoschje aufgegeben, sagte Jewgeni Balizki, der kommissarische Gouverneur der Region, in der Sendung Soloviev Live. Der Leiter des Gebiets erklärte, die russische Armee habe diese Siedlung aus taktischen Gründen verlassen, weil das bloße Festhalten an der Fläche, wenn es keine Möglichkeit gebe, sich gut einzugraben, allgemein nicht sinnvoll erscheine. "Also zog sich die russische Armee in die Hügel zurück."

Rabotino gebe es so gut wie nicht mehr, es sei "eine Siedlung, die nur noch auf der Landkarte existiert, die wir, man kann sagen, nicht kontrollieren". Gleichzeitig hätten die russischen Streitkräfte die Kommandohöhen eingenommen, während die ukrainischen Streitkräfte in der Bodensenke lägen. Diese Realität passe zur russischen Armee.

Unterdessen teilte das russische Verteidigungsministerium bei der heutigen Pressekonferenz mit, dass russische Truppen vier Angriffe ukrainischer Streitkräfte in den Bezirken Werbowoje und Rabotino im Gebiet Saporoschje zurückgeschlagen hätten. Generalleutnant Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, betonte, dass es "keine Änderungen in der taktischen Position der russischen Truppen in diesem Gebiet" gegeben habe.

Am Dienstagnachmittag meldete das russische Verteidigungsministerium die Abwehr von Angriffen in der Gegend um Rabotino. Das ukrainische Militär befinde sich dort in einer Feuerfalle, berichtete Wladimir Rogow, der Sprecher der Regionalverwaltung. Er erklärte, dass das russische Militär massive Schläge gegen ukrainische Angriffsgruppen geführt habe, die sie daran hinderten, die Siedlung vollständig zu besetzen und die Verteidigungslinie zu durchbrechen.

Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Anna Maljar behauptete, Rabotino sei Ende August unter Kontrolle gebracht worden.

Anfang September behauptete der ukrainische Armeegeneral Alexander Tarnawski in einem Interview mit The Guardian, die Ukraine befinde sich im Gebiet Saporoschje zwischen der ersten und zweiten russischen Verteidigungslinie; insgesamt gibt es drei Linien. Im August schrieb die New York Times, die USA hielten es für wichtig, dass die ukrainischen Streitkräfte ihre Kräfte in dieser Richtung konzentrierten, um einen Durchbruch nach Melitopol zu erreichen. Davor waren die ukrainischen Streitkräfte in verschiedene Richtungen im Süden und Osten entlang der Kontaktlinie verstreut, was das Tempo der Gegenoffensive beeinträchtigte.

Kiews Truppen befinden sich seit den ersten Sommertagen in der Offensive. Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte diese Offensive drei Monate nach deren Beginn für gescheitert. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu hat die Ukraine in diesem Zeitraum mehr als 66.000 Soldaten und über 7.500 Waffen verloren. Gleichzeitig stellte der Minister fest, dass die Lage im Gebiet Saporoschje am angespanntesten sei."

Quelle: RT DE