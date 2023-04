Russisches Außenamt: Berlin plant Massenausweisung russischer Diplomaten

Weiter berichtet RT DE: "Die deutschen Behörden haben die Massenausweisung russischer Diplomaten beschlossen. Das erklärte das russische Außenministerium in einer Stellungnahme.

Darin heißt es:

"Die deutschen Behörden haben eine weitere Massenausweisung von Mitgliedern der russischen diplomatischen Vertretungen in Deutschland beschlossen. Wir verurteilen diese Aktionen aufs Schärfste. Berlin fährt damit fort, die gesamte Bandbreite der russisch-deutschen Beziehungen, einschließlich ihrer diplomatischen Dimension, zu zerstören."

Moskau wird die Massenausweisung russischer Diplomaten aus Berlin auf die gleiche Weise erwidern. Das russische Außenministerium fügte hinzu:

"Als Reaktion auf die feindseligen Handlungen Berlins hat Russland beschlossen, die Ausweisung deutscher Diplomaten aus Russland zu spiegeln sowie die Höchstzahl der Mitarbeiter deutscher diplomatischer Vertretungen in unserem Land erheblich einzuschränken, worüber der deutsche Botschafter in Russland, Géza Andreas von Geyr, während eines Gesprächs im russischen Außenministerium am 5. April 2023 offiziell informiert wurde."