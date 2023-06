Weiter berichtet RT DE: "Den ukrainischen Streitkräften ist es nicht gelungen, eine groß angelegte Offensive an fünf Unterabschnitten der Front südlich von Donezk durchzuführen. Das gab Generalleutnant Igor Konaschenkow, der offizielle Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Montag, dem 5. Juni 2023 bekannt:

"Ab dem Morgen des 4. Juni begann der Gegner eine groß angelegte Offensive an fünf Unterabschnitten der Front südlich von Donezk – indem er die 23. und 31. mechanisierten Brigaden der strategischen Reserven der ukrainischen Streitkräfte, unterstützt von anderen militärischen Einheiten und Verbänden, in den Kampf einführte: Insgesamt setzte er sechs mechanisierte Bataillone und zwei Panzerbataillone ein. Das Ziel des Gegners war es, die russische Verteidigung an einem Ort zu durchbrechen, den er als den verwundbarsten der Front ansah. Der Gegner hat seine Ziele nicht erreicht, Erfolge blieben für ihn aus."

Konaschenkow wies darauf hin, dass sich die Verluste der ukrainischen Streitkräfte aufgrund der geschickten und kompetenten Aktionen der russischen Truppengruppierung Wostotschnaja ("Ost") auf mehr als 250 Mann Personal, 16 Panzer, drei Schützenpanzer und 21 weitere gepanzerte Fahrzeuge belaufen.

Der Generalleutnant betonte ferner, dass zum Zeitpunkt der obigen Ereignisse der Leiter des Generalstabs der russischen Streitkräfte, Armeegeneral Walerij Gerassimow, der die Befehlsgewalt über die vereinigten Truppengruppierungen innehat, sich an einem der vorgeschobenen Kontrollpunkte an diesem Stück der Front befand.

Von diesen Gefechten veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium Videomaterial:

Weiteres Videomaterial, das, wie es heißt, ebenfalls von dortigen Kämpfen, genauer genommen, von den Gefechten bei Rownopol aufgenommen wurde, veröffentlichte der von Angehörigen der russischen EloKa-Truppen betriebene Telegram-Kanal Mest' dobroi woli ("Rache des guten Willens." Wortspiel zu "Schest dobroi woli" – "Geste des guten Willens". Anm. d. Red.):

Nach diesem erfolglosen Versuch einer Offensive sind die ukrainischen Streitkräfte nun seit dem Morgen des 5. Juni 2023 dabei, gleich den nächsten zu unternehmen – in größerem Maßstab. Dies meldet Wladimir Rogow, Mitglied im Hauptrat der zivil-militärischen Verwaltung des russischen Gebiets Saporoschje und Vorsitzender der Bewegung "Wir sind gemeinsam mit Russland". Er erklärte gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS:

In seinem Telegram-Kanal schrieb Rogow ausführlicher:

"Aktive Feindseligkeiten, die gestern am Wremewka-Frontbogen begannen, gehen seit dem heutigen frühen Morgen (ab 04:00 Uhr) weiter. Der Gegner hat noch mehr Kräfte in den Angriff geworfen als gestern, ist an seinen Durchbruchsversuch also organisierter herangegangen und hat ihn in größerem Maßstab geplant."