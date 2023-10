Migration als kriegerischer Akt: Lettland kämpft verzweifelt gegen die Invasion

In welchem Ausmaß es die europäische, vor allem aber die deutsche Migrationspolitik der offenen Grenzen möglich gemacht hat, dass der Massenzustrom von Menschen zu einer wichtigen politischen Waffe des 21. Jahrhunderts werden konnte, zeigt aktuell das Beispiel Lettland. Dort muss inzwischen von einer Art „Kriegsführung durch Migration” gesprochen werden. Dies berichtet das Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet das Portal: "Da es dort noch immer keinen durchgehenden Zaun an der Grenze zu Belarus gibt, sieht sich das kleine baltische Land einem stetig anschwellenden Migrantenstrom ausgesetzt. Über 11.000 Menschen wurden in diesem Jahr bereits am Überqueren der Grenze gehindert, wie viele tatsächlich eindrangen, ist unklar.

Deutschland als Land der Träume

Laut Guntis Pujats, dem Chef des lettischen Grenzschutzes, ist sein Land mittlerweile „Zielland Nummer eins" – allerdings nur für die Ersteinreise in die EU; einmal angelangt, bleibt für die „Ankommenden“ (so das neue Wording des deutschen Zwangsgebührenfunks für illegale Migranten) natürlich weiterhin Deutschland das Land der Träume.

Und auch in diesem Winkel der überdehnten EU hat sich, dank der politischen „Vorarbeit“ der Ampel, eine eigene Menschenschmuggler-Industrie etabliert: Die Schleuser suchen über soziale Netzwerke gezielt nach Fahrern, die die Migranten von der lettisch-belarussischen Grenze direkt nach Deutschland bringen. Pro Person werden dafür 1.600 US-Dollar gezahlt.

Beton und Stacheldraht wegen Brüssels Untätigkeit

Pujats beschuldigt den belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko, den Zustrom gezielt zu organisieren und einen „hybriden Angriff“ auf Lettland zu führen. Der lettische Innenminister Rihards Kozlovskis erklärte letzten Monat, dass man rund 100 Personen pro Tag vom Überschreiten der Grenze abgehalten habe.

Dies seien schon jetzt mehr, als man für das ganze Jahr erwartet habe. Deshalb seien 50 Grenzschützer an die grüne Grenze versetzt worden. Zudem wurde die Grenze mit Betonblöcken und Stacheldraht verstärkt. Aufgegriffene Migranten werden nach Belarus zurückgeschickt.

Europa macht sich zunehmend erpressbar

Dass es überhaupt zu solchen Zuständen kommen konnte, liegt daran, dass Europa sich nicht darauf verständigen kann, seine Grenzen konsequent abzuschotten - und vor allem Ampel-Deutschland als Verhinderer jeder noch so geringen Verschärfung der EU-Asylpolitik auftritt. Europa macht sich dadurch erpressbar, weil es zu keiner konsequenten Politik mehr fähig ist.

Es lässt sehenden Auges zu, dass ein ganzer Kulturraum, die Wiege der modernen Zivilisation, einer herbeigewunkenen Invasion zum Opfer fällt. De facto handelt es sich hier um nichts anderes als eine Form moderner Kriegsführung, nämlich eine Aggression durch innere Unterwanderung.

Der globale Bevölkerungsüberschuss zieht Richtung EU

Die unaufhörliche Migration, die von links-globalistischen Kreisen gefördert, von der Mehrheit der Bevölkerungen aber vehement abgelehnt wird, führt zu massiven gesellschaftlichen Verwerfungen, kulturellen Konflikten und damit zur inneren Destabilisierung ganzer Staaten. Machthaber wie Lukaschenko machen sich dies zunutze.

Aber auch die arabischen Mittelmeeranrainer wissen, dass sie das schwache Europa in der Hand haben. Sie können immer neue Gelder zur Begrenzung der Migration verlangen und ständig damit drohen, ihre Bevölkerungsüberschüsse nach Europa ziehen zu lassen. Dieses permanente Drohpotential macht Europa zum willenlosen Opfer ausländischer Interessen, ohne dass es noch über die Kraft zur Selbsterhaltung zu verfügen scheint."

Quelle: AUF1.info