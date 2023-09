Masseninvasion auf Lampedusa: 5.000 „Flüchtlinge” landen an einem Tag

Was sich aktuell auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa abspielt, ist schon kein bloßer Ansturm von Migranten mehr, sondern eine regelrechte Invasion: Allein am Dienstag kamen über 5.000 Menschen – die meisten nordafrikanische und „westasiatische“ junge Männer - auf 110 Booten an. Ein bisheriger Tages-Rekordwert. Dies berichtet Daniel Matissek auf dem Portal "AUF1.info".

Weiter berichtet Matissek: "Die schiere Größenordnung dieser Anlandungen legt den zwingenden Schluss nahe, dass entweder die EU-Außengrenzschutzbehörde Frontex indirekt eingeweiht sein muss, oder ein politischer Plan dahinter steht.

Gezielter Schlepperverkehr

Hier geht es nämlich nicht um einzelne „durchgerutschte“ Boote oder Flöße, beziehungsweise um von „Seenotrettern“ aufgegabelte Schiffsbrüchige. Die Dimension dieses koordinierten Andrangs deutet auf einen organisierten, gezielten Schlepperverkehr hin.

Die Folgen für Lampedusa sind indes dramatisch: Die Kapazitäten der Insel sind zigfach überlastet, die Landeboote bilden Warteschlangen. Die einheimische Bevölkerung ist fassungslos angesichts der Umfunktionierung ihrer Heimat zu einem Durchgangslager der Masseneinwanderung.

„Epochales Phänomen“

Auch Rettungseinheiten und die Mitglieder der Küstenwache seienam Ende ihrer Kräfte. „Weitere Boote sind in Richtung Lampedusa unterwegs“, hieß es am Mittwoch in italienischen Medien. Filippo Mannino, der Bürgermeister von Lampedusa, sprach von einem „epochalen Phänomen“, das beispiellos sei.

Die Zahlen seien für die Insel nicht mehr tragbar und überstiegen längst die Zahl der ansässigen Bevölkerung. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni rief er auf, endlich das Militär einzusetzen, um die Migranten zu stoppen. Diese jedoch scheut diesen Schritt – wie sie seit Regierungsantritt migrationspolitisch überhaupt eher das genaue Gegenteil dessen tut, was sie im Wahlkampf so forsch versprochen hatte.

Ampel-Regierung mit Symbolpolitik

In diesem Jahr kamen bereits 115.368 Migranten an - fast doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum 2022. Zum größten Teil starten die Boote in der tunesischen Hafenstadt Sfax.

Die Zustände sind derart dramatisch, dass sogar die Ampel-Regierung die Auswahlprozesse für in Italien ankommende Asylsuchende im Rahmen des „freiwilligen Solidaritätsmechanismus” gestoppt und dies der italienischen Regierung schriftlich mitgeteilt hat. Das deutsche Innenministerium erklärte dazu, Hintergrund dieser Aussetzung sei der hohe Migrationsdruck auf Deutschland.

Deutschland ist der Pull-Faktor

Allerdings verschweigt die Bundesregierung, dass es gerade sie ist, die mit ihrer bedingungslosen Aufnahme und Vollalimentierung diese Krise überhaupt erst herbeigeführt hat. Insofern ist auf das Aussetzen des „Solidaritätsmechanismus“ wenig zu geben; abgewiesen wird im Zweifel trotzdem keiner.

Wohl unter dem stetig innenpolitischen Druck durch das Umfragehoch der AfD will man offenbar eine politische „Wende” vorgaukeln - zumindest für die Öffentlichkeit, die sehr wohl weiß, dass der größte Teil der in Italien ankommenden Migranten (bei denen es sich fast ausschließlich um junge Männer ohne jede berufliche Qualifikation handelt) die Weiterreise in den deutschen Sozialstaat anstrebt.

Fadenscheinige Kritik an Rom

Ausgerechnet Berlin wirft Italien vor, sogenannte Dublin-Überstellungen aus Deutschland - also Asylanten, die unerlaubt in einen anderen EU-Mitgliedstaat weitergezogen sind – nicht wieder aufzunehmen.

Man empört sich also, dass das heillos überforderte Italien nicht auch noch Migranten zurücknimmt, die zu weiten Teilen ohnehin nur durch die Aussicht auf deutsche Sozialleistungen angelockt wurden.



Politisches Schmierentheater

Egal, welches Schmierentheater auf der politischen Bühne aufgeführt wird: So oder oder so ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass Menschenmassen in Kleinstadtgröße an nur einem Tag an irgendeiner europäischen oder weltweiten Küste angelangen können. Nochmals: Entweder sind hier Korruption oder politischer Plan im Spiel.

Möglicherweise hat Meloni, die sich als einzige politische Enttäuschung erwiesen hat, hier eine Chance erblickt, sich die 500.000 „legalen“ Migranten zu verschaffen, die die italienische Wirtschaft einfordert? Anders lässt sich eine solche Massenlandung, die mit geradezu militärischer Stringenz durchgeführt wird, nicht rational erklären."

Quelle: AUF1.info